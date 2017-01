Bezárta a Twitter a Vine szolgáltatást

Végleg bezárt a régi formájában ismert Vine videós közösségi platform, a kiadott frissítés futtatása után a csökkentett funkcionalitással rendelkező Vine Camera válik elérhetővé. Mint ahogy korábban is megírtuk, a Twitter költségcsökkentésbe fogott, és váratlan módon a 200 milliós felhasználószámmal rendelkező videós szolgáltatás megszüntetése mellett döntött. A 2012-es felvásárlás után a szolgáltatás félév alatt felfutott, de ezt követően csökkent a népszerűsége, az aktív felhasználók száma mostanában már nem emelkedett. A jelek szerint a Vine eladása nem sikerült, úgyhogy a saját anyagi gondjaival küzdő Twitter inkább a Vine-t építette le.

A jövőben a Vine Camera appal ugyanúgy 6 másodperces videókat lehet készíteni, ahogy korábban is, de a közösségi része már egyáltalán nem működik. Frissítés nélkül elindul ugyan a régi verzió és még letölthetőek a videók, de valószínűleg már nem sokáig - a TechCrunch információi szerint a korábbi alkalmazás funkciói teljesen le fognak állni.

A Vine alkalmazás frissítésével a felhasználó a Vine Camera appot kapja, ez az eredeti alkalmazás kamerás funkcióit örökíti tovább, hasonló eszköztárat kínál a videók rögzítéséhez. A felvétel után a videó lementhető a háttértárra, vagy posztolható közvetlenül a Twitter felületére - ilyenkor a videó a Twitternél kap helyet, opcionálisan egy szöveges bejegyzéssel együtt. Néhány korábbi alapfunkció most is elérhető, mint a vaku, a rács vagy az előlapi kamera, de például a hangbeállítások már nem működnek. Twitteren egyébként mostantól minden hat és fél másodpercnél rövidebb videó végtelenített lesz, nem csak a Vine Camerával feltöltöttek, hanem például a Snapchaten készültek is.

A Twitter amúgy is nyitott az utóbbi időben a videók irányába, főleg az élő videók közvetítésére fókuszáló Periscope felfuttatásával, amely partneri szerződésben áll az NFL-lel és a Bloomberggel is. Ezek szerint a rövidebb videókhoz kapcsolódó fejlesztések is elindulnak, ami az Instagram videós törekvéseivel konkurálna - a népszerű Vine felhasználók pont az Instagramon vagy a YouTube-on folytatják csatornáikat. A Vine Camera app a mostani funkciókkal egyelőre céltalannak tűnik, azt viszont nem tudni, hogy a jövőben fektet-e a Twitter bármennyit a fejlesztésbe, például hogy más közösségi oldalakon is meg lehessen osztani a felvételeket.