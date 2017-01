A belépő- és középkategóriás telefonokat (és egyéb eszközöket) célzó GPU dizájnjait erősíti a PowerVR. A Series8XE Plus sorozat a közel egy éve bemutatott Series8XE fölé, illetve az újabb iPhone-okban található, felsőkategóriás Series7XT alá érkezik. A PowerVR elsősorban a Full HD felbontásra gyúr új fejlesztéssel, a cég szerint a következő pár évben már a belépőszintre is leszivárog az 1080p, lassan kiszorítva a jelenleg leginkább elterjedt HD-t.

Ahogy az elnevezés is utal rá, az új GPU-k a hatékonyságra kihegyezett Series8XE-re építenek, a tavaly bemutatott megoldáshoz nyúlt hozzá néhány helyen a tervezőcég, gyökeres módosítás viszont nem történt. Ennek megfelelően maradt a Rogue architektúra, a fő építőelemnek számító USC-hez (Unified Shading Cluster) felépítése pedig nem változott, az ALU egységek és a futószalagok érintetlenek maradtak, illetve a ROP-okhoz sem nyúlt a PowerVR.

Ezzel szemben módosult a memória interfész, amit az időközben az egyre szélesebb körben elérhetővé váló LPDDR4-hez igazítottak a mérnökök. Utóbbi memória órajelenkét duplázza a beolvasott adatmenyiséget, aminek kiaknázásához nagyobb lökethossz (burst length) szükséges. Ezt a változtatást az egy épp éve bejelentett Series7XT Plus esetében már meglépte a PowerVR.

A nagyobb változást az egyes konfigurációk jelentik, amiből összesen hármat jelentett be a tervezőcég a GE8340, GE8325, illetve a GE8320 formájában. Bár a felbontás meglehetősen lassan változik az egyes szegmensekben, az egyetlen pixel kiszámításához szükséges erőforrás folyamatosan nő, aminek kiszolgálásához emelni kell a shader teljesítményt. Ennek megfelelően már órajelenként négy pixel kiszámítására képes mindhárom új GPU, ami duplája a Series8XE értékének. Ezzel párhuzamosan a számítási teljesítmény is jelentősen megugrott, a GE8340 egyszeres pontosság mellett 256, a GR8320 128, a GE8300 pedig 64 FLOPS-ra képes órajelenként, szemben a Series8XE szériába tartozó GE8200 32 FLOPS-os értékévél.

Ezzel a legnagyobb, GE8340 már közel került a kisebb Series7XT modellekhez, amelyek számítási teljesítménye 128 FLOPS-ról indul. Ennek ellenére a két széria nem említhető egy lapon, a Series7XT szinte kompromisszummentesen a csúcskategóriát célozza, a Series8XE Plus pedig a területhatékonyságot (vagyis az olcsó gyárthatóságot) helyezi előtérbe a megcélzott szegmenseknek megfelelően.

Hova, kinek, mikor?

A belépőszintű és középkategóriás okostelefonok mellett más területeket is céloz az Series8XE Plus sorozatával a PowerVR. Az egyik ilyen a szerényebb AR/VR eszközök világa, a cég szerint Google Cardboard-szerű eszközökhöz már a legkisebb, GE8300 is megfelelő lehet, amihez az OpenVX támogatás is segít. A másik, ennnél nagyobb bevétellel kecsegtető piac a TV-k és set-top boxok (STB) piaca, ahol jelenleg az ARM piacvezetőnek számít Mali-4xx modelljeivel. Végül, de nem utolsó sorban az autókban, azok integrált ADAS és infotainment rendszereiben is szívesen viszont látná új GPU-it a PowerVR. Ez egy jelenleg dinamikusan növekvő piac, ahol megfelelő pozicionálás mellett lehet keresnivalója Series8XE Plus családnak.

Az új dizájnok licencelése elkezdődött, és bár a PowerVR nem beszélt pontos megjelenési dátumról, figyelembe véve az átfutási időt, az első, Series8XE Plus GPU-val szerelt rendszerchipek felbukkanására év végénél előbb nem lehet számítani.