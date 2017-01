Tovább pofozgatja közösségi oldalát a Google

Nem adja fel a harcot közösségi oldaláért a Google, a keresőóriás több frissítést is bejelentett amelyekkel a Google+ nem éppen agyonkoptatott felületét pofozgatja. A vállalat három területen eszközölt ráncfelvarrást a sokak által szinte elfeledett terméken, a felhasználók visszajelzései, kérései alapján.

Az első változtatás a hozzászólásokat érinti, a komment szekcióban mostantól a legnépszerűbb bejegyzések kerülnek előtérbe, a rendszer alapértelmezetten elrejti az alacsony minőségűnek ítélt hozzászólásokat. A gyenge kommentek persze nem vesznek el örökre, azok kérésre megjeleníthetők, ekkor az oldal a hozzászólásokat egyszerűen kronológiai sorrendbe teszi. A Google+ a frissítéssel a különböző kijelzőméretekhez is hatékonyabban igazodik, a fejlesztők minden eszközön igyekeztek minimalizálni a kihasználatlan, fehér területek méretét. A közzétett fényképek továbbá már a webes felületen is szemügyre vehetők részleteikben is, a közösségi oldal a böngészőkben is megkapta a közelítés opciót.

Végül, de nem utolsó sorban a szolgáltatás felhasználóinak kérésére egy korábban már elérhetővé tett, később azonban törölt funkció is visszatér a Google+-ra, annak felületén ismét feltűnik az Events, azaz a különböző események létrehozásának lehetősége. Utóbbi egész pontosan január 24-től lesz elérhető, a felhasználók lényegében ugyanúgy készíthetnek új eseményeket és csatlakozhatnak mások rendezvényeihez, ahogy annak idején a funkció első bevezetésekor. A megoldás első körben csak a "mezei" felhasználók számára lesz igénybe vehető, a G Suite-ban még nem válik elérhetővé.

A keresőóriás azt már tavaly előtt belátta, hogy eredeti formájában a Google+ online szellemváros, amely bajosan tudna helytállni a rivális közösségi óriásokkal szemben, ezért alapos átalakítást jelentett be. Ezzel nem csak elfogadta, de középpontba is helyezte a tényt, hogy az oldalt mára leginkább különböző rétegközösségek használják, és ennek megfelelően rajzolta át a felületet. Ezzel párhuzamosan a régi Google+ is elérhető volt, ha valaki ragaszkodott volna a megszokott elrendezéshez - jövő héten azonban ők is kénytelenek lesznek megbarátkozni az új felülettel, miután a korábbi változatot a vállalat január 24-én, az Events rajtjával párhuzamosan lekapcsolja.

Az újdonságokat bejelentő blogposztban a vállalat mindenkit igyekszik megnyugtatni, hogy a korábbi verzió nyugdíjazása nem jelenti a szolgáltatás végét, az változatlanul zakatol majd az új külső mögött, a cég továbbá a későbbiekben is ugyanúgy számít majd a felhasználói visszajelzésekre ahogy eddig.