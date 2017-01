Saját gyártású tartalmakkal támad az Apple

Feszegeti a határait az Apple Music, a cupertinói cég zenestreaming szolgáltatása rövidesen szintet léphet és a Spotify-hoz és Deezerhez hasonló riválisok mellett a Netflixet is vetélytársai között tudhatja. A vállalat ezúttal a saját gyártású videós tartalmakat vette célkeresztbe, amelyek első darabjai még idén feltűnhetnek szolgáltatásában. Az Apple hozzáállása egyébként aránylag egyszerű a témához, a cég a tartalomgyártás területén lényegében mindenbe belevág, ami "orrbavágja a popkultúrát" - erről beszélt Jimmy Iovine, az Apple Music vezetője Hollywood Reporternek nyilatkozva. Ahogy Iovine fogalmazott, "ha a South Park besétál az irodámba, nem fogom azt mondani, hogy ti nem vagytok zenészek".

Hadüzenet az ingyenes szolgáltatásoknak

Az Apple Music egyik fő megkülönböztetőjegye, hogy riválisaival szemben nincs ingyenes verziója - eltekintve az első bejelentkezéstől számított három hónapos próbaidőszaktól. Az üzletág vezetője szerint egyenesen "harcba szállnak" az ingyenes konstrukciókkal, ennek példája többek között az hirdetésekkel támogatott, díjmentesen használható iTunes Radio tavalyi felszámolása is. Utóbbiban a felhasználók műfaj szerint válogatott állomásokat hallgathattak - erre tavaly óta csak az Apple Music felületén van lehetőségük. Persze mint azt a zenestreaming piac jelenlegi királya, a Spotify példája is mutatja, az ingyenes konstrukciók azért nem ördögtől valók: a vállalat fizetős felhasználóinak mintegy 80 százaléka kezdte eredetileg ingyenes verzióban használni a szolgáltatást. Mára a cég tiszteletet parancsoló, 40 milliós fizető felhasználókból álló bázist tudhat maga mögött.

Az Apple ugyanakkor kétségtelenül tempósan zárkózik fel a streaming-vezér mögé, a vállalat 2016 végén már derekas, 20 milliós felhasználósereget verbuvált össze, ez a szám pedig főleg annak fényében látványos, hogy ugyanezen év áprilisában a szolgáltatást még csak 13 millióan használták. Ezzel a cég már félúton jár a Spotify mögött, ráadásul úgy, hogy annak több mint öt év előnye volt bázisának kiépítésére. Az Apple-nek persze nagy könnyebbséget jelent, hogy szolgáltatását előre telepíti készülékeire - ezt az előnyét a videós tartalmak népszerűsítésénél is minden bizonnyal kihasználja majd.

Videóban az exkluzív a nyerő

Noha a Iovine a South Parkkal példálózott, az Apple videós nyitásában a saját gyártású tartalmak lehentek majd az igazi ütőkártyák, a korai hírek szerint pedig azokra mind filmek, mind pedig sorozatok terén számíthatunk a cégtől. Saját tartalmakért egyébként a cégnek már most sem kell a szomszédba mennie, az Apple ugyanis tavaly felvásárolta a CBS Television Studios által gyártott, kocsikázás közben dalra fakadó hírességekkel operáló Carpool Karaoke sorozatot, amelynek anyósülésén olyan nevek tűntek már fel, mint Lady Gaga vagy épp Michelle Obama. A felvásárlással a rendkívül népszerű Carpool Karaoke exkluzívan az Apple Music felületére vándorol. Közben a vállalat Dr. Dre-vel együttműködésben is dolgozik egy saját gyártású sorozaton Vital Signs címmel, illetve egy valóságshow-szerű sorozat is van már a csőben, Planet of the Apps cím alatt, amelyben hírességek (többek között Jessica Alba és Gwyneth Paltrow) mentorálnak appfejelsztőket.

A saját, exkluzív tartalmak kulcsszerepét már sok cég felismerte, elég az HBO sorozataira gondolni, illetve a Netflixen is tömegével érkeznek a házon belül gyártott sorozatok, filmek. Utóbbi cég növekedése egészen a közelmúltig a földrajzi terjeszkedésre támaszkodott, miután azonban a szolgáltatás lényegében már globálisan elérhető, központi szerepbe kerültek a saját tartalmak - annyira, hogy az Ampere Analysis adatai szerint a vállalat mára a prémium tévécsatorna-csoportokéval megegyező léptékű összegeket fordít a saját műsorainak készítésére. Ez tavaly mintegy 4,7 milliárd dollárra rúgott, idén pedig az elemzők még nagyobb, 6 milliárdos költésre számítanak. A Netflix jelenleg azt tűzte ki célul, hogy a felületén elérhető összes tartalomnak fele legyen saját készítésű, 2021-re azonban a szakértők előrejelzései szerint a házon belül gyártott filmek, sorozatok kerülnek majd többségbe.

Az Apple is ezen az úton indul el, méghozzá erőltetett menetben, a Wall Street Journal értesülései szerint már "veterán producerekkel" tárgyal különböző tévéműsorok felvásárlásáról, illetve saját filmek gyártásáról is - a vállalat már 2017 végére saját tartalmakkal állna elő. A WSJ forrásai szerint a filmes-videós rajt ellenére az Apple egyelőre nem helyezkedik szembe direkt konkurensként a Netflixszel vagy az Amazon Prime Videóval (elvégre ehhez a fentebb említetthez hasonló, sokmilliárdos éves költésre lenne szüksége) az új tartalmakkal ehelyett az zenestreamingre kihegyezett Apple Music értékét növelné, újabb indokot adva felhasználóknak, hogy a fő rivális Spotify helyett inkább a cupertinóiak termékét válasszák.

Miután ingyenes verziót nem kínál, a cég lényegében kénytelen is hasonló megkülönböztető eszközökhöz nyúlni, hiszen míg a videók terén az exkluzív tartalmakkal hódíthatnak a különböző szolgáltatók, a zenestreaming irányvonala ezzel szöges ellentétben áll, hiszen a piacon versengő összes szolgáltatás ugyanazt a sokmilliós, univerzális zenetárat kínálja - legfeljebb az új albumok elérhetőségében lehet egy-két hetes eltérés.

Ezt persze már a Spotify is felismerte és a tavalyi év során a vállalat is elérhetővé tett saját gyártású videós tartalmakat, ezek azonban többnyire zenei témájú, rövid ismeretterjesztő videók, amelyek nem szállhatnak versenybe egy-egy népszerű tévésorozattal. Az Apple betörését a szegmensbe ugyanakkor valószínűleg a zöld logós streaming szolgáltató sem hagyja majd válasz nélkül.

Bár az Apple videós tartalmai már egész biztosan úton vannak, a cég még nagyban dolgozik az azokkal kapcsolatos stratégiáján. Az már sejthető, hogy a vállalat elképzelései között fontos szerepet játszik majd a tartalmaihoz köthető nézettségi és demográfiai adatok értékesítése, ami hiányzik például a Netflix fegyvertárából. A tartalomgyártás területére való belépés nagyon érdekes váltás az Apple részéről, az megerősíteni látszik, hogy a vállalat a lassuló iPhone-eladások mellett új lábakat keres.