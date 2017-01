Újabb hálózatot kapcsol össze a Telekom és a Telenor

Az LTE800-as sáv frekvenciahasználati jogának kölcsönös haszonbérletére vonatkozó megállapodás kiterjesztését tervezheti a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország. Az új egyezség keretében a 900 MHz-es spektrum egy részét közösen, összevontan használná a két operátor 3G-s szolgáltatás nyújtására - tudta meg a HWSW. A cégek az UMTS900 technológiával a 4G-s mellett a 3G-s mobil szélessávú lefedettséget is országosra tudnák bővíteni, ami elsősorban az olcsóbb okostelefonokkal rendelkező felhasználók számára jelenthet jó hírt, egyben - ha a megállapodásnak semmi nem áll az útjába - nagyon rossz hír lehet a Vodafone Magyarországnak.

Közös csónakban

A Telekom és a Telenor 2015. februárjában váratlanul jelentette be, hogy a szektor szabályozásáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jóváhagyásával kölcsönösen használhatják a 800 MHz-es, úgynevezett digitális hozadéksávban számukra a 2014-es frekvenciapályázatot követően kiosztott spektrumot. Az operátorok akkor egyaránt egy 2x10 MHz-es duplex blokkhoz jutottak hozzá, melyekkel önmagukban a jelenleginél kisebb kapacitású és lefedettségű hálózatot üzemeltethetnének. A 900 MHz-es spektrumra kiterjedő tervezett együttműködés is hasonló célt szolgál, itt azonban nem a 4G-s, hanem a 3G-s hálózat lefedettségének a kiterjesztése az elsődleges szempont.

Az operátorok többször is hangoztatták korábban, hogy a 4G-s hálózatok terjedésével, és a 4G-képes okostelefonok térnyerésével a 3G-s technológia fokozatosan irrelevánssá válik, ugyanakkor a hálózatokban még mindig számottevő forgalmat bonyolítanak a régebbi, csak 3G-képes készülékek. A 3G-s hálózati lefedettség bővítése ráadásul a 4G-s telefonokkal rendelkező felhasználók számára is járhat előnyökkel, hiszen azokon a területeken, ahol a 4G technológia nem elérhető, a készülék nagyobb eséllyel találhat 3G-s cellát, így az online szolgáltatások továbbra is élvezhető szinten használhatók.

A kezdetben kizárólag beszédcélra alkalmas 900 MHz-es frekvenciasáv adatcélú felhasználására egyébként régóta lehetőség van, így UMTS900-as 3G-s hálózatot üzemeltet többek között a Vodafone Magyarország is. A 3G-s célra általánosan használt 2100 MHz-es frekvenciasávval szemben ez a spektrum a hullámterjedési mutatóknak köszönhetően olcsóbban, kevesebb cella bevonásával teszi lehetővé nagyobb területek lefedését.



Nem csak új tornyokkal lehet lefedettséget növelni

Ennek köszönhetően tudta a Vodafone Magyarország rövid időn belül országossá kiterjeszteni a 3G-s hálózatát, azt követően, hogy újabb spektrumhoz jutott az NMHH 2011-es frekvenciaárverésén. Ennek eredményét ugyan 2012-ben megsemmisítették, a résztvevő cégek azonban - leszámítva az állami konzorciumot - egy későbbi megállapodást követően megtarthatták az elnyert frekvenciákat.

Nagyon kellett a Vodafone-nak

A Vodafone szándékai az UMTS900-as hálózat kiépítését illetően már az aukció során körvonalazódni látszottak, mivel a cég adta be a legnagyobb licitet (15,6 milliárd forintot) egy 2 MHz-es duplex blokkra, így a rendelkezésére álló spektrum a 900 MHz-es sávban 2x10 MHz-re nőtt (ráadásul ezt egybefüggően vehette igénybe az operátor, ami hálózatüzemeltetési szempontból kulcsfontosságú szempont). Az aukción a Telekom és a Telenor is szerzett 900 MHz-es blokkokat, ám a két cégnek ez kevés volt ahhoz, hogy a beszédcélra használt, telített 900 MHz-es sávban adatszolgáltatást is biztosítson.

Az operátorok legközelebb a 2014-es frekvenciapályázaton jutottak hozzá újabb, 900 MHz-es blokkokhoz, így a Telekom, a Telenor és a Vodafone a 900 MHz-es sávban mostanra 2x12, 2x11,8 valamint 2x11 MHz-nyi spektrummal rendelkezik. Előbbi két operátor ennek a kapacitásnak egy részét használhatja majd a jövőben az UMTS900-as hálózat közös üzemeltetése során. A műszaki részletek egyelőre nem nyilvánosak, így többek között nem tudni, hogy mekkora kapacitással üzemelhet majd ez a hálózat, az ugyanakkor szinte bizonyos, hogy az LTE800-as összekapcsoláshoz hasonlóan itt is csak a rádiós közegre (RAN-elemekre) terjed ki az együttműködés, a maghálózatot a két operátor továbbra is egymástól teljesen elszeparáltan üzemelteti.

Kontra a DIGI-re?

Az együttműködés részletei kapcsán megkerestük a Telekomot és a Telenort is. A két cég elismerte, hogy "ideiglenes jelleggel" együttműködik az UMTS900-as hálózat közös üzemeltetését illetően, az együttműködés jövőbeni lehetőségeiről azonban később tájékoztatják a médiát. Ha a megállapodás megszületik, és minden szükséges jóváhagyást megkap, az egyértelműen hátrányos lehet a Vodafone Magyarország számára, de megnehezítheti a dolgát a várakozások szerint idén tavasszal induló negyedik mobilszolgáltatónak, a DIGI-nek is. Különösen mivel a román RCS&RDS tulajdonában lévő cég várhatóan éppen a lefedettség terén néz majd komoly kihívások elé, hiszen az 1800 MHz-es sáv alatt nem rendelkezik frekvenciával, így az országos hálózat kiépítése jóval keményebb dió lehet a számára.

A DIGI szempontjából a Telekom és a Telenor együttműködése egyben azt is jelentheti, hogy a cég semmiképpen nem számolhat azzal, hogy nemzeti roaming keretén belül a 900 MHz-es sávban kapacitást kapjon a két versenytárstól, és azon országos beszédcélú hálózatot üzemeltethessen. Ennek oka, hogy a Telekomnak és a Telenornak a saját, beszédcélú hálózata és az esetlegesen közösen üzemeltetett UMTS900-as hálózat mellett aligha marad szabad kapacitása, melyet más operátor számára bérbe adhat.

Könnyen lehet azonban, hogy az újabb hálózatüzemeltetési együttműködésre nem adja áldását az NMHH, vagy akár a Gazdasági Versenyhivatal, mely már az előző, LTE800-as megállapodás kapcsán is vizsgálódott.