Az Arris viheti a Brocade IP-hálózatos divízióját

Az Arris Group Inc. veheti át a Broadcomtól a felvásárolt Brocade feleslegessé vált Brocade IP-hálózatos divízióját - adta hírül a Reuters. A leginkább kábelmodemeiről ismert Arris 1 milliárd dollárt adna a részlegért, ami az új tulajdonos Broadcom számára csak ballasztot jelent. Amennyiben az üzletet a két cég végül nyélbe üti, azzal a divízió jó helyre kerül, hisz az Arris nem számít a Broadcom konkurensének, miközben a meglévő telkó vásárlópartnerek továbbra is kvázi független beszállítóként tekinthetnek majd a Brocade korábbi részlegére.

Az Arris számára vezeték nélküli fejlesztések miatt fontos a divízió megszerzése, az amerikai vállalat ezen a téren szeretné erősíteni kompetenciáját, amit leggyorsabban akvizícióval tehet meg. Az Arris a konzumer piacon már jelenleg is rendelkezik Wi-Fi-s eszközökkel, számos multifunkciós HGW (home gateway) található kínálatában. A cég most részben vállalati irányba mozdulna tovább, a Brocade ugyanis részeben erre a területre fókuszálta vezeték nélküli, például hozzáférési pontokra (AP) irányuló fejlesztéseit. Érdekesség, hogy ezen kompetencia egy részét Brocade is felvásárlással szerezte, a vállalat még tavaly tavasszal vette meg a Ruckus Wireless-t.

A másik fontos területet a mobilszolgáltatáshoz szükséges rádiós eszközök jelentik, az Arris jelenlegi nagy szolgáltató ügyfelei (pl. Comcast) ugyanis épp ilyen irányba szeretnének terjeszkedni, amihez a Brocade (és a Ruckus) fejlesztései jó alappal szolgálhatnának, az akvizícióval fontos építőelemeket zsebelhetne be az Arris. A Ruckus számos ilyen jellegű fejlesztést végzet, melyek között egy kvázi univerzális, LTE-5G-WiFi megoldás kifejlesztése is állt. Az Arris szerint a jelenleg köztudatban forgó Wi-Fi, illetve a jövőbeni mobilszolgáltatások (5G) közötti határvonalak elhalványodnak, ennek köszönhetően pedig számos új, kisebb-nagyobb szolgáltató jelenhet meg a piacon, ezt a várható tendenciát lovagolná meg a cég.

Az új tulajdonos Broadcom számára a Brocade ezen része irrelevánsnak tűnik, a cég ugyanis a tárolóhálózatos (SAN, Fibre Channel) kompetencia miatt indította az akvizíciót tavaly novemberben. Az 5,9 milliárdos összértékű felvásárlással tehát tárolós pozícióját erősítené a Broadcom, aki már a korábbi bejelentéssel párhuzamosan elmondta, hogy a megszerzett IP hálózatos divízióra nem tart majd igényt, megfelelő ajánlat esetén pedig azon a lehető leghamarabb túladna.