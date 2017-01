Legendás csúcsvezetőt vesztett a Microsoft

Egy ideje tudjuk, hogy a bringabalesetből felépülő Qi Lu (Lu Csi magyarosan) már nem fog visszatérni a Microsoft online divíziójának élére - most az is kiderült, hogy a számítástechnikai legenda hol folytatja. Lut a kínai Baidu igazolta le, a sztármenedzser a cég COO-ja lesz a jövőben.

Qi Lu a Microsoftnál az Applications and Services Group vezetője volt, a One Microsoft átszervezéssel létrehozott entitás fogta össze a cég online jelenlétét a Skype-tól a Bingig, a hirdetésektől az Office szolgáltatásokig. Ezt 2016 végén robbantotta szét a vállalat, az Office-szal foglalkozó részt az Office szervezeti egység vette át, minden mást pedig az AI and Research részleg nyelt el. Az ASG-t létrehozó átszervezés előtt Lu az Online Services részleget vezette, ebben a hatáskörben pedig felügyelte a Bing köré fokozatosan felépülő szolgáltatásokat.

Lu 1961-ben született Sanghajban, itt is szerezte diplomáját a Fudan Egyetemen. A doktori disszertációját azonban már a Carnegie Mellon Egyetemen írta, 1996-ban számítástechnika témában. Innen az IBM-hez vezetett az útja, majd 1998-ban csatlakozott a nagy boom előtt álló, akkor még tech-cég Yahoo-hoz. Innen igazolta le személyesen Steve Ballmer és kérte fel a Microsoft online szolgáltatásainak vezetésére, ahol Lu tető alá hozta a kooperációt a korábbi alkalmazója és a Microsoft között, és indította útjára az újramárkázott (és alaposan átdolgozott) Bing keresőmotort.

A Bing alatt-mögött komoly fejlesztésekbe fogott a Microsoft, gyakorlatilag Lu részlege alkotta meg azokat az alkotóelemeket, amelyek köré ma a vállalat felhős (Azure) és AI (mesterséges intelligencia) stratégiája épül. A Bing kényszerítette rá ugyanis a Microsoftot, hogy felvegye a kesztyűt a Google-lal szemben és komolyan elkezdjen foglalkozni a skálázódó adatközponti technológiákkal és a fokozatosan egyre komplexebb mesterséges intelligenciával. A Bing koncepciója ugyanis messze túlmutatott az egyszerű webes keresőn, az eredeti tervek szerint is sokkal többet akart ennél nyújtani - komplex döntéshozási motor épült, amely segít az autóvásárlástól a nyaralás megtervezéséig. E célkitűzéseket (finoman fogalmazva) nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, a tanulságok és tapasztalatok azonban a mai Microsoft lendületének alapját adták.

Értesülések szerint egyébként Lu nem csak a Yahoo-Microsoft megállapodást segítette tető alá hozni, de kardoskodott például a Slack felvásárlása mellett is. A döntést végül Gates és Nadella fúrta meg, így végül a győztes stratégia a Skype továbbfejlesztése úgy, hogy versenyképesebb legyen a Slackkel - ez lett a Microsoft Teams.

Következő állomás: Baidu

Hivatalosan már szeptembertől elhagyta a Microsoftot Lu, aki egy súlyos kerékpáros baleset után hosszú hónapokra esett ki a munkából. Ezt követően Bill Gates és Satya Nadella személyes tanácsadójaként dolgozott egy ideig, feltételezhetően a saját stratégiai vízióját adta át ezen időszak alatt. Most viszont újra "igazi" munkát vállal, Kínába tér vissza és az ottani online óriás, a Baidu COO-jaként (ügyvezető igazgató) folytatja majd.

A TechCrunch értesülése szerint Lu a Baidunál is a már megszerzett kompetenciáit kamatoztatja, a termékek, technológiák mellett az értékesítés, marketing és üzemeltetés is hozzá tartozik majd, és az AI területén szerzett szakértelmét is bevetheti, ahogy a Baidu is ebbe az irányba fejlődik. Lu csúcsvezető lesz, új pozíciójában a Baidu minden részlegének vezetője neki jelent.

A kínai cég egyébként nagyon sikeresen csábítja haza a kínai gyökerekkel rendelkező szupersztárokat. 2014-ben sikerült Andrew Yan-Tak Ng-t leigazolni. A Coursera-társalapító Ng a gépi tanulás területének egyik vezéralakja, a Baidunál is ez a terület tartozik hozzá vezető kutatóként.