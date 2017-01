Bosszantó IPv6-hiba keseríti meg a telekomosok életét

Tavaly novemberben, több évnyi előkészítő munka után megkezdődött a Magyar Telekom hálózatán az IPv6 technológia bevezetése, de máris szembesülnie kellett egy egyelőre pontosan meg nem határozható méretű ügyfélkörnek azzal, hogy az IPv4-IPv6 váltás még a két rendszer párhuzamos működése ellenére is buktatókat rejt magában. Január közepe óta a különböző internetes fórumokon többen arra panaszkodnak, hogy androidos telefonjukkal az otthoni home gatewayre (HGW) csatlakozva használhatatlanul lassú a Wi-Fi, míg más szolgáltatóknál nincs ilyen probléma, hiába vezették be azok is az IPv6 dual stack üzemmódot a Telekomhoz hasonlóan.

A különböző fórumokon, valamint a Facebookon megjelenő visszajelzések alapján szerkesztőségünk is reprodukálni tudta a hibát, mely az eddigi információink szerint egyetlen végberendezés esetén, a Cisco által szállított, Wi-Fi routerként is működő EPC3925 típusú home gatewayra csatlakozva fordul elő, kizárólag androidos mobilokkal. Ezt az eszközt tömegével helyezte ki a Telekom azoknál az előfizetőknél, akik EuroDOCSIS technológiai háttérrel vesznek igénybe IPTV-szolgáltatást és internetet együttesen.

A Telekom ezeken a végpontokon fokozatosan, a tavalyi év végétől kapcsolta be távolról az IPv6 dual stack módot, vagyis ilyenkor a router IPv4 és IPv6 címet egyaránt oszt a kompatibilis eszközöknek, a helyi hálózat számára pedig DHCPv6 és SLAAC-támogatás is van - a hibajelenség vélhetően az utóbbihoz köthető, de legalábbis beszédes, hogy az androidos eszközök egyáltalán nem támogatják a DHCPv6-alapú címkiosztást, így a lekérések az időtúllépés után IPv4-alapokon teljesülnek, ez pedig összességében a teljes adatátviteli folyamatot megakasztja, lelassítja.

A probléma különösen azért lehet kínos a Telekom számára, mivel a cég vezetékes internettel rendelkező ügyfelei lehet, hogy az okostelefonjukat is a szolgáltatónál vásárolták, így gyakorlatilag nem okolható külső technológiai tényező a hiba miatt. Az ügyfeleknek pedig azért lehet kellemetlen az eset, mivel a probléma elhárítására nincs kézenfekvő, egyszerű megoldás. Az IPv6 dual stack módot ugyanis sem a Cisco eszközében nem tudja kikapcsolni az ügyfél, sem pedig az Android nem biztosít erre megoldást (legalábbis root jogok nélkül), így legfeljebb VPN közbeiktatásával, vagy második router használatával küszöbölhető ki a jelenség.

Frissítve: “Adatközponti konfigurációs hiba” okozta a hibát a Telekom hozzánk eljuttatott álláspontja szerint. “Ezt a hibát a mai nap során a Magyar Telekom szakemberei elhárították” - mondja a vállalat, a hálózat a cég szerint az eszközök újraindítása nélkül újra rendeltetésszerűen működik. A cég elismerte, hogy a problémát az IPv6-os DNS-feloldás okozta, azt nem tudni, hogy pontosan mekkora felhasználói bázist érintett.