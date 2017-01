Új appal tereli a figyelmet a tavalyi botrányról az Evernote

Nulláról tervezte újra iOS-es alkalmazását az Evernote, a szebb napokat is látott szolgáltatás átrajzolt felülettel, teljesen újragondolt felhasználói élménnyel igyekszik stagnáló táborát növekedésre bírni - illetve megtartani a rivális megoldások felé kacsintgató felhasználókat. A vállalatnak nincs könnyű dolga, mert hiába az app kezdeti népszerűsége, mára nagyon kemény verseny alakult ki a piacon, az olyan konkurensek mint a Google Keep vagy a Microsoft OneNote komoly tömegeket csábítanak maguk köré.

A szolgáltatás lendületét visszahozni hivatott, újratervezett mobilalkalmazás a korábbinál jelentősen letisztultabb, egyszerűbb, világos felületet kapott. A kijelző alján, középen, egy feltűnő zöld gombra bökve készíthetünk új jegyzeteket, a virtuális billentyűt hosszan nyomva pedig a jegyzet típusát (hang, szöveg, fotó vagy emlékeztető) is kiválaszthatjuk. Az alsó menüsorban négy további menüpontot találunk, a "Notes" pontra bökve a fordított időrendi sorrendben böngészhetők végig a készített jegyzetek, a jól ismert nagyítóikont megnyomva pedig keresés indítható a feljegyzések között. Az alsó sorba egy "Shortcuts" menüpont is jutott, ahol a gyakran használt jegyzeteket érhetjük el - noha ez első blikkre valamelyest redundásnak tűnik, miután a dokumentumok időrendbe sorolva is elérhetők. A sor végén a fiókbeállítások módosítására van lehetőség. A funkciók között továbbá olyan megoldások is feltűnnek, mint a befotózott írott szövegekben való, kézírás-felismerésre építő keresés.

A változtatások bár dicséretesek, önmagukban valószínűleg nem lesznek elegendők, hogy kirántsák az Evernote-ot a leszállóágból. A vállalatnak nem csak a fentebb említett versenytársak részéről kell komoly nyomással szembenéznie, de lényegében minden okostelefon-gyártó kínál saját, előre telepített jegyzetalkalmazást készülékein. Ezek nem csak ingyenesek, de a felhasználóknak még az alkalmazásboltig sem kell elmenni értük. Igaz a hasonló appok jobbára csak alapvető funkcionalitást kínálnak, az a legtöbbek számára elegendő a mindennapi használat során.

Egyre drágább - vagy egyre kevesebb

Az Evernote ehhez képest az elmúlt időben egyre több funkcióját tette fizetőssé, az alkalmazást ingyenesen használók jegyzeteiket például mára csak két eszköz között szinkronizálhatják. Mindeközben az árak is emelkednek, tavaly nyáron a cég az 1 gigabájt online tárhelyet kínáló Plus konstrukció árát 1, a Premium csomagét pedig 2 dollárral emelte, azok így havi 3,99 és 7,99 dollárért vehetők igénybe. A termék bár az elmúlt években számos funkcióval bővült - a cég az áremelést is a fejlesztésekhez befektetett rengeteg idővel és energiával indokolja - ezeket jobbára csak haladó felhasználók egy szűk rétege használja. A vállalat egyelőre nem tudott olyan egyedülálló megoldást mutatni, amelyért a felhasználók mindent eldobva rohannának a szolgáltatáshoz.

De a cégnek a tavalyi adatkezelési botrány is komoly gyomrost jelentett: a vállalat tervei szerint idén gépi tanulással turbózza fel termékét, ehhez pedig tavaly decemberben megváltoztatta adatkezelési szabályzatát, a módosított dokumentumba pedig egy olyan kitétel is jutott, amely szerint a vállalat bizonyos dolgozói bármelyik felhasználó saját jegyzeteibe betekinthetnek. A lépés értelemszerűen óriási felháborodást váltott ki, amin nem igazán segített a cég vezérigazgatója, Chris O'Neill blogbejegyzése sem, amelyben megpróbálta kimagyarázni, miért van szüksége a vállalatnak hasonló jogosultságokra. Az elhibázott válságkommunikáció nem csitította az indulatokat, a cég pedig végül visszavonta a módosításokat.

A vállalat szénája tehát nem áll a legjobban 2017 elején, jelenleg a gépi tanulásra építő funkciók látszanak az szolgáltatás utolsó jelentős kapaszkodójának. A frissen bejelentett iOS app előnyei dacára nem hoz forradalmat a jegyzetelésben, azzal a cég célja vélhetően inkább az, hogy terelje a figyelmet a egy hónappal ezelőtti botrányról - ne feledjük ugyanakkor, hogy az újításból a szolgáltatást Androidon, PC-n vagy Macen használók semmit nem látnak majd.