Frissíti all-flash tárolóit az IBM

Frissítette DS8880-as tárolócsaládját az IBM. A gyártó portfóliójában a csúcsot jelentő high-end, magas rendelkezésreállást magas teljesítménnyel kombináló tárolók most F utótagot kaptak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy minden tagja all-flash konstrukcióra váltott, mechanikus merevlemezeket nem tartalmaz.

Az új hardverplatform újdonsága, hogy PCI Express alapú fabricot használ a tárolókeretek összekötésére. Az F modellekben használt High Performance Flash Enclosures Gen2 tárolótömbökben PCI Express kártyákon ül a flash memória - a cég valamiért úgy döntött, hogy a kimondottan SSD-khez készült NVMe-t (amely szintén PCIe alapú) nem veti itt be. De a keretek közötti kommunikációban is PCIe váltja a Fibre Channelt, az IBM szerint ez magasabb átviteli sebességet nyújt.

Ezeket a HPFE Gen2 fiókokat még decemberben jelentette be az IBM, a 2U magas egységek dedikált Flash RAID adapterrel rendelkeznek és párosával lehet őket telepíteni a redundancia jegyében. Egy fiókpár 16, 32 vagy 48 flash kártyát képes fogadni, a kártyák 400 és 800 gigabájtos, illetve 1,6 és 3,2 terabájtos kapacitással érhetőek el - vagyis egy keretpár 153 terabájt nyers kapacitással rendelkezhet maximum. Érdekesség, hogy a kártyák natívan támogatják a teljes meghajtós titkosítást (FDE).

"A DS8880 All-Flash család azokat a felhasználókat célozza, amelyek alacsony tárolós teljesítményt tapasztaltak és magas késleltetéssel, alacsony szerveres kihasználtsággal, magas energiaigénnyel, alacsony rendelkezésreállással és magas üzemeltetési költségekkel küzdenek." Az IBM "hatkilences", vagyis 99,9999 százalékos rendelkezésre állási mutatót ígér az új tárolókra.

Három kivitel



A DS8880 három "ízben" lesz elérhető, a DS 8884F az "üzleti osztályú tároló" a gyártó jellemzése szerint, amelyet hagyományos vállalati alkalmazások, ERP, rendelésfeldolgozás, adatbázis-tranzakciók, CRM és HR-rendszerek alá kínál az IBM. Ennek megfelelően ez a belépő modell, a legalacsonyabb induló árral, ezzel párhuzamosan a műszaki jellemzők is visszafogottak, a 256 gigabájt cache mellé 6,4-152 terabájt nyers kapacitás társul.

A középső szint a "nagyvállalati osztályú" DS8886F, amelyek már kimondottan tranzakciókezelés alá, nagy teljesítményt igénylő OLTP alkalmazások alá kerülhet, de adattárházi feladatokra, adatbányászatra és kritikus pénzügyi rendszerek mellett is bevethető. Ez 2 terabájtnyi, gyorsítótárként bevethető RAM-mal rendelkezik, maximális kapacitása azonban 614,4 terabájt. E két modell eddig hibrid tárolóként is konfigurálható volt, az F annyiban hoz változást, hogy immár az all-flash felépítés az egyetlen választható.

A csúcsot szokás szerint a DS8888F jelenti, amely a szintén all-flash DS8888 helyére érkezik. Ezt már "kognitív" és valósidejű analitikához, döntéshozást segítő rendszerekhez ajánlja a gyártó. A maximum 2 terabájt cache itt is elérhető, a maximális kapacitás azonban 1,22 petabájtig bővíthető.

Amikor az SSD sem a csúcs

A tárolók már ideje tudják az automatikus rétegzést, amelyben a különböző sebességű meghajtók között például elérési gyakoriság alapján osztják el az adatokat - a ritkán szükséges adatok így a lassabb, olcsóbb, magasabb kapacitású tárolókra kerülnek. Hagyományosan a flash-alapú meghajtók jelentik a legmagasabb réteget, ahová a legforróbb, leggyakrabban elért, leggyakrabban módosított adatok kerülnek - ezt eddig az SSD-alapú rendszerek képviselték.

Az új HPFE Gen2 azonban annyival gyorsabb az eddigi flash tárolókhoz képest, hogy szükségessé vált a "microtiering", vagyis a nulladik rétegen belül megkülönböztetni a hagyományos SSD-ket és a flash kártyákat - erről a DS8800-asok esetében az IBM Easy Tier szoftvere gondoskodik, amely már támogatja ezt a funkciót is.

Ahogy az a gyártónál megszokott, az új tárolócsalád az IBM mainframe rendszereivel is kompatibilis, sőt, az együtt, párhuzamosan fejlesztett tárolós szoftver adatvédelemben, távoli replikációban, és optimalizációban alá is tud nyúlni a mainframe igényeinek. Persze az IBM hangsúlyozza, hogy Power-alapú szerverekhez és egyéb rendszerekhez is párosítható a tároló.

Az új tárolók január 20-án lesznek elérhetőek.