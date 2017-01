Kísérleti böngészővel keresi a netezés jövőjét az Opera

Teljesen újragondolt, kísérleti böngészővel rukkolt elő az Opera, amellyel az "internetezés jövője" után tapogatózik. Az egész biztos, hogy a Neon néven elrajtolt szoftver nagyban különbözik a Firefoxhoz és Chrome-hoz hasonló mainstream böngészőktől, amelyek - legalábbis a UI-t illetően - jobbára egy kaptafára készülnek, az utóbbi években azok között még a kevés felületbeli különbség is eltűnni látszik. Az Opera ebből a szempontból mindig kilógott kicsit a sorból, nagy hangsúlyt fektetve a haladó felhasználók igényeinek kiszolgálására, új kezdeményezésével azonban egészen elrugaszkodott a böngésző eddig megszokott koncepcióitól.

A Neont először beröffentve a felület olyan, mint ha az egy második asztalt húzna fel az eredeti fölé: a böngésző a felhasználó aktuális háttérképén helyezi el az Operából már ismert Speed Dial indítófelület átrajzolt, kerek ikonjait, illetve egy diszkrét keresősáv is elfért az első lapon, ahová a keresett kifejezések vagy a megcélzott URL-ek is bepötyöghetők. A megnyitott weboldalak az ablakon belül egy második ablakban jelennek meg, amelyeket kétoldalt menüsor keretez: jobb oldalon a megnyitott lapok ikonjai, baloldalt pedig különböző funkciógombok találhatók.

A lapok-tabok kezelése a Neon esetében nem a böngésző tetején elhelyezett fülekkel történik, helyette az indítóoldalról ismert kerek ikonok vándorolnak a kijelző jobb szélére. Ha ezeket az egérrel a kijelző közepére húzzuk, a böngésző egy osztott nézetet is felajánl, amelyben két weblapot követhetünk párhuzamosan, az egyiket kicsit szélesebb, a másikat kvázi mobilos nézetben. A Neon használata közben az ablakok vagy ikonok mozgatásakor az Opera saját fejlesztésű fizikai motorja is munkához lát, apró animációkkal egészíti ki a szoftvert, amelyben a különböző objektumok a valós tárgyakhoz hasonlóan mozognak.

A baloldali funkciógombokkal tudunk új tabot nyitni, illetve egy helyen vezérelni a böngészőben lejátszott összes videót-zenét - ez kifejezetten hasznos lehet, ha a tabtengerben valahol felcsendül egy automatikusan induló videó. Ugyanitt lehetőség van pillanatkép készítésére a weboldalak tetszőlegesen kijelölt területéről, valamint az addig lőtt snapshotok böngészésére is. Végül a bal alsó sarokban a szokásos böngészős menüt is megtaláljuk, illetve természetesen inkognitó ablakokat is nyithatunk ha a szükség úgy hozza.

Egy egészen egyedi megoldásról van tehát szó, amely bár pont szokatlan kialakítása miatt valószínűleg nem válik majd nagy tömegek mindennapi böngészőjévé, kipróbálni azonban mindenképp érdemes. Az Opera Neon Windows, Mac és Linux platformokra is ingyenesen elérhető.