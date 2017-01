A HTC is elköszön az audio jacktől új telefonjain

Két új telefonnal rukkolt elő a HTC, amelyek a cégtől eddig megszokottól eltérő dizájnnal érkeznek. A vállalat a HTC U Play és U Ultra néven debütáló készülékeknél a tőle megszokott, alumíniumból mart ház helyett az alukerettel kombinált üveg hátlap mellett döntött, követve a több más gyártótól is látott, lekerekített szélű vonalvezetést.

A kisebb modell, azaz a HTC U Play 5,2 hüvelykes Full HD IPS kijelzőt kapott, 423 PPI pixelsűrűséggel, a panel mögött pedig középkategóriás hardver dolgozik, méghozzá egy MediaTek Helio P10 lapka, négy darab 2 gigahertzre állított, és ugyancsak négy 1,1 gigahertzes Cortex-A53 maggal. A chiphez konfigurációtól függően 3 gigabájt RAM és 32 gigabájt tárhely vagy 4 gigabájt memória és 64 gigabájt tárterület tartozik, illetve microSD-s bővítésre is van lehetőség. A készülék mindkét oldalán 16 megapixeles kamerát találunk, dicséretes, hogy a hátlapi szenzorhoz optikai képstabilizáció is párosul. Az előlapon lévő kamera a cégtől ismert UltraPixel szenzortechnológiát használja, amely nagyobb képpontokkal hivatott felturbózni a képminőséget gyenge fényviszonyok között. A telefon egy 2500 mAh-s akkut kapott.

A HTC U Ultra már a felső kategóriát képviseli, legalábbis tavalyi viszonylatban. A készülék leglátványosabb megkülönböztető jegye, hogy a tekintélyes, 5,7 hüvelykes, 2560x1440 pixel felbontású IPS panelhez egy második kijelző is társul, amely afölött, az előlapi kamera mellett helyezkedik el. A kéthüvelykes, 160x1040 pixel felbontású kijelzőcsík az LG V20-ról, illetve annak elődjéről lehet ismerős, a koreai gyártónál már láthattuk ezt a megoldást, amellyel különböző adatok, értesítések az energiaigényesebb fő panel bekapcsolása nélkül - vagy épp az aktuálisan használt app elhagyása nélkül - jeleníthetők meg. A kijelző(k) mögött itt már egy Snapdragon 821 processzor zakatol, két darab 2,15 és két 1,59 gigahertzes Kryo maggal, valamint 4 gigabájt RAM-mal kiegészítve. A belső tárhely mérete 64 vagy 128 gigabájt, amely microSD-vel ugyancsak megtoldható.

A készülék előlapján ugyanazt a 16 megapixeles kamerát találjuk mint a U Play esetében, a hátlapi viszont kisebb felbontású, 12 megapixeles. Ez ugyanakkor képminőség tekintetében ne tévesszen meg senkit, miután az érzékelő a fent látottnál nagyobb, 1,55 mikrométeres képpontokra épít - az eszköz az Anandtech tippje szerint ugyanazt a Sony IMX377 Exmor R szenzort használja, amely a Google Pixel okostelefonjaiban is megtalálható, ami rendkívül jó fotókat ígér. A nagyobb oksotelefonhoz mindezek mellett természetesen nagyobb akkumulátor is jár, a kapacitás itt 3000 mAh.

Mindkét telefon, 2017-ben elvárható módon USB-C aljzattal érkezik, amely a kisebb modell esetében USB 2.0, a nagy testvérné USB 3.1 szabványra épít - más csatlakozót ugyanakkor nem találunk a készülékeken, a HTC is megindult tehát az Apple-i úton és kigyomlálta az audio jacket készülékeiről, a zenehallgatáshoz az USB-C portot kell majd használni. Ehhez a vállalat USonic fülhallgatóit mellékeli a készülékekhez, így nem kell feltétlenül új fülest vásárolni, a cég szerint továbbá az USB-C-s megoldás jelentősen javít a hangminőségen is. A USonic eszközökön mikrofonok is találhatók, amelyek közvetlenül a felhasználó fülénél fülelnek, és a cég szerint annak egyedi kialakításához alakítják a hangzást. Az elgondolás kétségtelenül érdekes, ugyanakkor az első éles tesztekig még senki ne vágja pénztárcáját a monitorhoz.

Az új HTC modellek a cégtől már ismert előlapi ujjlenyomat-olvasóval érkeznek, illetve Andorid 7.0-val és a HTC Sense felületével érkeznek. A készülékek árát a gyártó egyelőre nem közölte.