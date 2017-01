Közös szolgáltatói Wi-Fi-n dolgozik együtt a Cisco és az Ericsson

Evolved Wi-Fi Network (EWN) néven új, közös megoldást dolgozott ki az Ericsson és a Cisco. A nyilvános anyagok szerint a közös, csomagként elérhető termékcsomag és a kiegészítő szolgáltatásai egyben érhetőek el az ügyfelek (például mobilszolgáltatók) számára. Az együttműködés változatos területekre terjed ki, a beltéri kiscellák (pikocellák? femtocellák?), a szolgáltatói Wi-Fi hálózatok, az adatforgalom-irányítás a Wi-Fi és a mobilnet között, vagy a maghálózati integráció.

Az EWN lényege, hogy kombinálja az Ericsson maghálózatok és RAN terén szerzett kompetenciáit (plusz szoftvereit és hardvereit) a Cisco Wi-Fi megoldásaival, így egyedi, korábban nehezen (vagy nehezebben) összerakható megoldásokat tesz le az asztalra. A szolgáltatói Wi-Fi ennek jó példája - itthon például a UPC Wi-Free ilyen szolgáltatás. Egy ilyen rendszert felépíteni azonban komoly kihívás, az előfizetők azonosítása, beléptetése, a hálózat biztonságos üzemeltetése nem számítanak triviális feladatnak jelenleg.

Érdekes terület a "maghálózati integráció" is, amely a gyakorlatban azt takarja, hogy a kliensek nem csak szabványos mobilos rádiókapcsolaton, hanem Wi-Fi-n is elérhetik a telekommunikációs hálózat rendszerét. Vagyis indíthatnak és fogadhatnak hívásokat, küldhetnek SMS-eket, stb., mindezt úgy, hogy a forgalom végig Wi-Fi-n folyik. Ez a mobilszolgáltatóknak nagy könnyebbséget jelenete, hiszen például irodanegyedekben a mobilhálózati terhelés ezzel látványosan mérsékelhető lenne.

A fentiek azonban (ha nem is egy csomagban), de eddig sem voltak idegenek a piacon. Az igazi újdonság (és az EWN egyik kulcseleme), hogy a két cég a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában is együttműködik, így a támogatás, a tervezés-telepítés és a menedzselt szolgáltatások is egyetlen csomagban érhetőek el. A rajt ráadásul globális, az EWN csomag több, mint 180 országban lesz elérhető. Ezeket az Ericsson szolgáltatási szervezete nyújtja - a cég újabban egyre jobban ráfekszik e terület erősítésére.

A két cég együttműködése egyébként nem meglepetés, a Cisco és az Ericsson még 2015 novemberében kötött stratégiai megállapodást. Akkor a fúzióval erősödő Nokia és az igen lendületes Huawei késztette szorosabb kooperációra a cégeket, de úgy tűnik, hogy idővel sikerült további közös területeket is találni.