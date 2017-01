Masszív újdonságokkal landolt a Windows 10 előzetes

A hosszúra nyúlt téli szünet után megérkezett a Windows 10 Creators Update legfrissebb és eddig legteljesebb előnézeti kiadása. Ebben már kipróbálhatóak a várhatóan áprilisban érkező stabil verzió fontosabb újításai, és bár a lista valószínűleg még nem teljes, nagyjából ezek lesznek az új mérföldkő fontosabb változásai is.

Tovább csiszolt UI

A "csempék" a Windows 8-cal jelentek meg a PC-n 2012-ben, és még alig van 2017, máris mappákba lehet rendezni ezeket. Ez a funkció még 2014-ben élesedett a Windows Phone 8.1-ben, az asztali felhasználóknak azonban szűk öt évet kell majd várniuk arra, hogy csoportosíthassák a csempéket. Aktiváláshoz mást nem kell tenni, mint egyik csempét a másikra húzni, ezzel automatikusan mappába is rendeződnek azok.

Megváltozik a megosztás funkció is. Az új panel a forrás-alkalmazáson belül ugrik majd fel és kínálja fel az adat fogadására képes alkalmazások listáját. Ez a Windows 8-cal debütált oldalsó megosztás menüt váltja, ami még értelmezhető volt a kötelezően teljes kijelzős appok mellett, a ablakban futó alkalmazásokhoz azonban már nagyon nem passzolt - ezzel együtt a Win+H gyorsbillentyűt is inaktiválja a Microsoft. Az alkalmazások listája a használat függvénye, tehát a népszerűbb appokat előre sorolja majd a rendszer.

Az értesítések kezelése is változik. A fejlesztők immár meghatározhatják, hogy több értesítés esetén milyen alcsoportokba rendezze az Action Center ezeket, így kevésbé lesz zajos ez a felület. Az alcsoportokat az alkalmazás kezelheti dinamikusan (például átnevezheti), részletek a dedikált bejegyzésben.

Hosszas folyamat a Vezérlőpult (Control Panel) funkcióinak átültetése az új, modernizált felületre, a Creators Update-tel újabb képességekkel gazdagodik a Gépház. A Devices menü kombinálja az összes gépre kötött perifériát és kiegészítőt, beleértve a Bluetooth kapcsolatot használó eszközöket és dokkolókat is. A visszajelzések hatására a Display menü végre megkapta a felbontás legördülőt, így nem kell percekig kotorászni, keresni és oda-vissza váltani a régi és az új felület között ehhez az alapvető funkcióhoz. Szintén átköltözött a témák kezelése, így ezért sem kell már megnyitni a régi felületű Vezérlőpultot. A hosszúra nyúlt költözés vége most sem látszik, a két felület továbbra is csak nagyon apró lépésekben közeledik egymáshoz sajnos.

Jobb támogatás a magas pixelsűrűségű panelekhez

A Windows platform egyik legnagyobb problémája a kijelzőskálázódás, az asztali alkalmazások megjelenítése finoman szólva is erősen inkonzisztens. Emiatt fontos, hogy az új előzetesben megjelent egy új opció, amellyel rá lehet kényszeríteni az alkalmazásokat a skálázódásra. Ezt a futtatható állomány (.exe) tulajdonságainál, a kompatibilitás fülön lehet majd állítani. "Ez a beállítás felülírja az alkalmazások alapértelmezett skálázódását (amely sokszor bitmap-nyújtást jelent és homályos képet eredményez), és kikényszeríti a Windows skálázódást." - mondja a blogbejegyzés.

Van néhány megkötés, a beállítás csak a GDI API-t használó alkalmazások esetében érhető el, és nem lehet rendszerszinten bekapcsolni, alkalmazásonként kell majd ezt beállítani. Ez nyilván a haladó felhasználókra szűkíti azok körét, akik ezt használni fogják, egy-egy futtatható fájl megkeresése és a tulajdonságok módosítása már kívül van az egységsugarú felhasználók által bejárt útvonalakon.

Tágabban a kijelzőkhöz kapcsolódik, hogy a Windowsba is bekerült az "alkonyat mód", amely sárgásra (vagy opcionálisan valamilyen narancsosabb árnyalatra) színezi át a képet, ezzel elvben segítve az elalvást. A színeződés a gépházból időzíthető, de manuálisan is kapcsolható a funkció.

Az akkus üzemidővel tehet csodákat egy új fejlesztés, az egyes appok "fékezése" (throttling). Ez egy kísérleti funkció, amit az Insider Preview használók egy részének kapcsol csak be a Microsoft, várhatóan a pozitív telemetriai adatok alapján kapja meg a többi felhasználó is. A megoldás részleteit a Microsoft nem közölte, jó eséllyel a macOS Mavericks-szel bemutatkozott App Nap windowsos verziójáról lehet szó - ez a háttérben futó alkalmazásoktól bizonyos inaktivitás után megvonja az erőforrásokat. A Microsoft által használt kifejezés a "fékezés", ez arra utalhat, hogy nem teljes lekapcsolásról, hanem valamilyen részleges visszafogásról lehet szó - további részleteket februárra ígért a cég.

A rendszerrel frissülő Edge

Valamilyen oknál fogva a Microsoft ragaszkodik ahhoz, hogy az Edge böngésző funkcionális fejlesztéseit is az operációs rendszerhez kösse, így az új Windows 10 előzetes hozta meg az Edge újdonságait is. Az egyelőre kevés vizet zavaró böngésző előnézetet kap a megnyitott fülekhez, illetve a megnyitott füleket csoportba szervezhetjük és eltehetjük későbbre - ez hasznos, ha például egy vásárlás előtt gyűjtünk információkat, és később ezeket a füleket újra elő szeretnénk hívni.

A böngésző alap architektúrája is változik, a Component UI bevezetésével változik a többszálú futás logikája. A pontos módosításról a cég nem beszélt, az eredményről viszont igen, a böngésző stabilitása és az input késleltetése is javulni fog majd, és ellenállóbb lesz a belassuló weboldalakkal szemben.

Szintén a rendszerhez kötődik a Windows Defender alkalmazás, amely már megkezdte az UWP felé történő hosszú menetelést - vagyis az asztali alkalmazást itt is újraírja a Microsoft. Az UWP-s app most új képességekkel gazdagodott (például beállítások menüvel), így elképzelhető, hogy az áprilisi rajtig funkcióparitást kap a régi és az új app. Erről a felületről indítható immár korlátozott újratelepítés is ("Refresh Windows"), amely teljesen újrahúzza a rendszert, viszont a felhasználó állományait helyben hagyja.

Végére a javát

A Microsoft frissítései az elmúlt időszakban nem voltak túl konzisztensek, különösen stabilitási szempontból (az Anniversary Update híresen problémásnak bizonyult például). Így népszerű kérés volt, hogy egyszerűen el lehessen tolni az automatikus frissítések telepítését - ezt most a cég teljesítette is, az eddig bonyolultan, házirenden keresztül állítható "deferred updates" rendes kapcsolót kapott, amellyel maximum 35 napig kitolható a letöltés-telepítés ciklus.

Egészen érthetetlen módon azonban ez kizárólag a Professional, Education és Enterprise kiadásokban lesz benne, a "standard" Windows 10 Home-ban nem. Ahogy a prémium ügyfelek részesülnek abból a kétes dicsőségből is, hogy letilthatják a Windows Update-ben a meghajtóprogramok frissítését, így a szintén notóriusan problémás funkciót a legtöbb felhasználó nem tudja majd egyszerűen letiltani, továbbra is csak a telepítés utáni rollback, illetve meghajtó telepítését ideiglenesen megakadályozó segédprogram marad.

A változások teljes listájához a Windows Insider blogot érdemes fellapozni.