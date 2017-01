Fölényesen vezeti a Chrome a böngészők versenyét

Az asztali gépes böngészőhasználat 2016-ban bekövetkezett nagymértékű változására hívta fel a figyelmet az Ars Technica a minden böngésző által elfogadott Net Market Share jelentése alapján. Az adatok szerint 2015 januárjában az Internet Explorer fölényesen vezetett 60 százalékos aránnyal a többi böngészőhöz képest, majd 2016 januárra ez már kevesebb mint 44 százalékra csökkent, de még mindig az élen járt. Tavaly márciusra viszont eltűnt minden előnye, és innentől kezdve a Chrome böngésző használata meredeken emelkedni kezdett, 2016 végére már a 60 százalékos arányt súrolta, miközben az Explorer már csak 20 százaléknál jár. A részesedés ilyen ütemű változása roppant szokatlan a híresen lassan változó böngészős piacon - és jól mutatja a Chrome piaci lendületét.

Ebben szerepet játszik a Windows 10-es Edge böngésző bevezetése az Internet Explorer helyett, de az túl lassú rajttal indul. Már 2016-ban búcsúzott a Microsoft több régi Internet Explorer-kiadástól, azonban az Edge-re még nagyon sok fejlesztés várt. Az évet nagyjából 2,8 százalékos aránnyal kezdte, és 5,3 százalékon fejezte be, ami csaknem duplázódást jelent, viszont ennél az IE-használat jóval nagyobbat esett. A Windows 10 felhasználók közül pedig nem is mindenki, csak mindössze 22 százalék váltott Edge-re, mint ahogy az Ars Technica megjegyezte.

Nemzetközi helyzet: zöld vonal az IE, kék vonal a Chrome, 2015-2016 (Forrás: Net Market Share)

A Firefox böngésző piaci részesedése lényegében stagnál eközben, 2015-ben végig 12 százalék körüli értéket mutatott, míg 2016-ban volt egy kisebb csökkenés a nyár környékén 8 százalékra, de év végére ezt is visszahúzták a felhasználók 12 százalékra. Ez a helyzet a Safarival is, amely az elmúlt pár évben nagyjából stabilan hozta az 5 százalékot, bár 2016 végére fokozatosan 3,5 százalékra esett.

A többi böngésző aránya tulajdonképpen elhanyagolható mértékű a nagyokhoz képest. Az Opera szelete nagyjából 1 százalék körül mozgott az egész tavalyi évben, csak közben a cég egy része a kínaiak kezébe került, ahol rögtön leépítéssel indult a viszony. Néhány korábbi dolgozó létrehozta a Vivaldi böngészőt, amely jelenleg az 1.7 verziónál tart, de a grafikonon látható számú felhasználót nem birtokol; mint ahogy a másik új szereplő, a reklámblokkolásról elhíresült Brave sem.

Mi a helyzet a magyar böngészőhasználattal?

A nemzetközi helyzettel ellentétben az Internet Explorer soha nem tudott az országban túl nagy népszerűséget elérni az oldalletöltéseket figyelembe vevő Gemius Rankings adatai szerint. Az adatok nem vethetőek össze közvetlenül a Net Market Share-rel, mivel a Rankings együtt teszi közzé az asztali és a mobilweb böngészési arányait, de mindkét oldal széles körben elfogadott a statisztikák követésére.

Magyar helyzet: zöld vonal a Chrome, narancssárga a Firefox, kék az IE, 2014-2016 (Forrás: Gemius Rankings)

Eszerint az IE 2014-2015-ben folyamatosan megmaradt 12 százalék körüli szinten hazánkban, és ez az arány kezdett csökkenésbe 2016-tól kezdve, év végére 4 százalék körüli értékre zuhanva. A magyar felhasználók körében inkább a Firefox volt azaz élen járó böngésző, amelynek a helyét a Chrome fokozatosan átvette 2014-től kezdve. Akkor még 37-37 százalékkal fej-fej mellett haladt a két webböngésző, azóta a Chrome 40 százalék felé kezd húzni, míg a Firefox csaknem 20 százalékra esett. Mellettük a többi asztali böngésző egészen elhanyagolható mértékben van jelen, az Edge és az Opera aránya 1,5 százalék körüli, míg a Safari 1 százalék alatti felhasználószámot tud felmutatni.

Érdekes kérdés emellett a hazai mobilweb helyzete, amely szintén követhető a Gemius Ranking adataiból. Ezek alapján a Chrome mobilos böngészőjének használati aránya 15,88 körüli, amellyel már majdnem beéri a Firefox asztali böngészőt, ráadásul folyamatos növekedést mutat - minden negyedévben rátesz 1-2 százalékot már 2014-től kezdve. Emellett még a mobilos Safari használata jelent szemmel látható értéket, 2015-ben 8-9 százalékos volt, majd 2016-ban 6,5 százalék körüli értékre esett vissza, így a Chrome mobilos változata könnyedén beelőzte.

Tehát a Chrome asztali változata nemzetközi és hazai téren is abszolút az élen jár, és a mobilos használat is dinamikusan növekszik a hazai adatok szerint. Az nem lesz kérdés, hogy 2017-ben is megtartja a Chrome piacvezető szerepét, és szinte elhanyagolható, hogy nemzetközileg az IE vagy magyaroknál a Firefox mennyire süllyed alá. Az már érdekesebb lesz, hogy az Edge-nek milyen mértékben sikerül majd fölkapaszkodnia a piaci megoszlásban, vagy hogy a mobilos Chrome meddig tudja még folytatni a dinamikus növekedést.