Bemutatkozott a Raspberry Pi Compute Module 3

Beigazolódtak az először idén nyáron felröppent hírek, melyek szerint frissítést kap a Raspberry Pi Compute Module: most a tavaly év elején bejelentett Raspberry Pi 3 hardvere költözik beágyazott területeket célzó, SO-DIMM méretű foglalatba illeszthető lapkára.

A megjelenés azért kiemelten fontos, mert bár a hobbisták nagy kedvencének számító "mezei" Raspberry Pi már harmadik főverziójánál tart, a Compute Module variánsból a kis eszköz első generációja óta nem jelent meg új modell. Ennek megfelelően a frissen elrajtolt változat a jókora előrelépést produkál teljesítményben az elődhöz képest, abban a Raspberry Pi 3-ból megismert, négy darab, 1,2 gighertzre tekert Cortex-A53 maggal operáló BCM2837 chipet találjuk, 1 gigabájt RAM társaságában - a konfigurációtól a fejlesztők tízszer nagyobb processzorteljesítményt ígérnek az előző Compute Module-hoz viszonyítva.

A Compute Module 3 vagy CM3 néven debütáló eszköz az ismert, Raspberry Pi-t célzó Linux disztribúciók mellett, akárcsak mezei testvére, Windows 10 IoT Core futtatására is képes, ami nagyban megkönnyíti, hogy a hagyományos Rapberry Pi 3-on elkészült prototípusok rendszerét egy egyedi, CM3-ra épülő eszközre portolják. Az erősebb vas mellett lényeges különbség még a első CM-hez képest, hogy a CM3 már nem csak 4 gigabájt fix eMMC flash tárhellyel lesz elérhető, egy "Lite" modell is megjelenik belőle, tárhely nélkül, a fejlesztők ehhez az CM-hez társuló I/O modulon elhelyezett microSD-foglalattal adhatnak igényeiknek megfelelő tárterületet - a gyártó ennél a modellnél komoly népszerűségre számít.

A CM3 és a CM1 tű kompatibilis, az új verzió ugyanabban a foglalatban lényegében "drop-in" helyettesítheti az elődöt. Érdemes azonban észben tartani, hogy a frissen bejelentett modell a korábbi változatnál egy milliméterrel magasabb, illetve processzora is energiaigényesebb, valamint több hőt is termel. Az azonnali csere tehát csak olyan rendszerekben ajánlott, amelyek fel vannak készítve az ilyen jellegű igénybevételre.

A CM3 és CM3 Lite modellek már megrendelhetők, előbbi, azaz a saját tárhellyel szerelt modell nettó 30, a microSD-s verzió pedig 25 dollárért. A CM első generációja ugyancsak kapható marad, ennek ára szintén 25 dollár. A frissített Compute Module megjelenése jól illusztrálja, hogy a Raspberry Pi vásárlók mára jelentősen túlmutatnak az otthoni barkácsolókon, azokat beágyazott területeken, ipari eszközökben is egyre szélesebb körben használják, a prototípusok mellett már sokszor "éles helyzetben", kész termékekben is. A CM3-ak a gyártó ígérete szerint legalább 2023-ig elérhetők lesznek, így komolyabb projektekhez is bevethető az eszköz.

A már kapható CM3 rövidesen ipari gépek "agyaként" tűnhet fel, különböző beágyazott rendszerekben, sőt a cég első komolyabb partnere már be is mutatkozott, a NEC vállalati felhasználásra szánt okoskijelzőiben is a frissen bemutatkozott modulokat használja majd.