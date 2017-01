Tízéves az iPhone

Az iPhone-t lehet szeretni vagy nem szeretni, az ugyanakkor vitathatatlan, hogy az Apple első ilyen készülékének megjelenése komoly mérföldkő volt az okostelefonok, illetve nem utolsó sorban a cég történetében - a legendás telefon ma éppen egy évtizeddel ezelőtt mutatkozott be. Noha a készülék korántsem volt első a kategóriájában, annak tagadhatatlanul meghatározó eleme lett, amelytől sok konkurens gyártó is merített "inspirációt".

Steve Jobs 2007. január 9-én, a San Franciscóban rendezett Macworld konferenicán leplezte le az első, mai testvéreihez képest kifejezetten apró és tömzsi iPhone modellt. Akkor a cégvezető a készüléket három az egyben megoldásként írta le, amely egy érintésérzékeny, szélesvásznú iPodot, egy "forradalmi" okostelefont, illetve egy komoly áttörést jelentő internetes kommunikációs eszközt tömörít. A bejelentést akkor a közönség kitörő lelkesedéssel fogadta - és fogadja máig, a készülékből és annak későbbi generációiból a jellemzően borsos ár ellenére már több mint egymilliárd darab talált gazdára világszerte.

Nem váltotta meg kapásból a világot

A készülékrajt ugyanakkor, az álló ovációval fogadott bejelentés ellenére nem volt zökkenőmentes, az okostelefon kezdeti eladásai nem szárnyaltak, a felhasználók életét pedig a 2G-re korlátozott mobilinternet-kapcsolat, illetve az olyan alapvető funkciók hiánya sem könnyítette meg, mint a GPS vagy épp a kivágás-beillesztés. 2007-ben a memóriakártya-foglalat, illetve a cserélhető akkumulátor hiányának hallatára is jóval többen szörnyülködtek mint manapság, a készülék igazi Achilles-sarka azonban a harmadik féltől származó alkalmazások támogatásának teljes hiánya volt - épp az okostelefon termékkategória lelke hiányzott tehát a műfaj egyik nagy reformeréből. A hab a tortán, vagy épp a cseresznye a habon pedig a készülék ára volt, a 8 gigabájt belső tárhellyel szerelt verzióért a cég, pontosabban az AT&T, amelynek kínálatában a telefon megjelent, 2 éves szerződés mellett is 599 dollárt kért el.

Az Apple iPod-telefonjának rajtja természetesen már tíz éve sem kerülte el a HWSW figyelmét, akkor olyan coolságokon akadt meg a szemünk, mint telefont fülhöz emelve kikapcsoló kijelző, illetve a kapacitív, ceruza nélküli érintőpanel. A már-már túladagolással fenyegető nosztalgiadózisért az első iPhone Internet Archive-ban eltárolt hivatalos weboldalát is érdemes felkeresni, ahol a vállalat az okostelefon kulcsfontosságú paraméterei között olyan vitathatatlan erősségeket említ, mint a "High Technology".

Igaz, a hiányosságok ellenére a készülék sok helyen kifejezetten pozitív kritikákat kapott, a rivális gyártók szinte kivétel nélkül keményen nekimentek az Apple kezdeményezésének, legtöbbször annak más, hasonló teljesítményt kínáló eszközökhöz képest is rendkívül magas árát, illetve funkcióbeli korlátait támadva, mondván a cég túl sokat áldozott fel az esztétikum oltárán.

A leghíresebb korai iPhone-temetés talán Steve Ballmertől származik, aki úgy fogalmazott, "semmi esély rá", hogy az Apple telefonja értelmezhető piaci résedést szerezzen. Ebben Ballmernek természetesen igaza is volt, a szerződéssel 500 dolláros, appokat nem ismerő telefont még az Apple is túl drágának találta, de 2008-ra rátalált az igazi sikerreceptre: a 200 dolláros csodaárra, amely Amerika királyává emelte a terméket.

Egymilliós nyitóhétvége

A Microsoft egykori vezérigazgatójának jóslatát tehát végül sosem tesztelte a történelem, a termék második generációjával, a 200 dolláros iPhone 3G-vel kezdődően pedig megkezdte máig tartó diadalmenetét. A fém házat fényes fekete műanyag hátoldalra cserélő második generáció immár gyorsabb mobilnettel és ami a legfontosabb, a harmadik féltől származó appokat felsorakoztató alkalmazásbolttal komoly siker lett, a cég már a nyitóhétvégén több mint egymillió darabot értékesített belőle.

Azóta az iPhone az Apple zászlóvivőjévé nőtte ki magát, továbbá a 3G-vel kezdődően beállt az ismert - és tavaly megszakadt - kétgenerációs dizájnfrissítési ciklus is: a 3G-t a hasonló külsővel érkező, de erősebb hardverrel szerelt 3GS követte, majd jött a szögletesebb formával érkező 4, amelyet valamilyen oknál fogva sok felhasználó rosszul fogott. Az izmosabb, áttervezett antennával érkező iPhone 4S-en szerencsére már mindenkinek sikerült jó fogást találni, az egy évvel később, 2012-ben bemutatott iPhone 5 pedig ismét megújult formatervet hozott, az addigi tökéletes 3,5 hüvelykről a még tökéletesebb 4-re hizlalt kijelzővel. Az iPhone 5S is hasonló készülékházban látott napvilágot, annak home gombjában pedig már ujjlenyomat-olvasó is elfért, amely azóta minden újabb modellben megtalálható.

A következő generáció ismét növelte eggyel a tétet és a kijelzőt - mindjárt két lépcsőben, ugyanis a korábbi gyakorlattal ellentétben abból a cég 2014-ben két új verziót mutatott be telefonjából, az iPhone 6 mellett a 6 Plus is bemutatkozott, előbbi 4,7, utóbbi 5,5 hüvelykes panellel szerelve. Utóbbiak 2015-ös "S" verziói a nagyobb teljesítmény mellett 3D Touch néven nyomásérzékeny kijelzőkkel egészítették ki az ismerős formatervet. Ezzel el is érkeztünk a tavaly őszi készülékrajthoz, amelyen az iPhone 7 és 7 Plus debütált, és amelyen a 2008 óta megszokott frissítési ciklus megtört. A legutóbbi iPhone modellek ugyanis az erősebb vas mellett megtartották a 6 és 6S generációjából megismert dizájnt, komoly változtatás nélkül - igaz az audio jack eltávolítását sokan épp elég radikális módosításnak könyvelték el, az széles körben negatív visszhangot váltott ki.

The New iPhone

A kérdés ezután már csak az, mit tervez az Apple egy évtizeddel okostelefon-piaci rajtja után. A vállalat sokak szerint nagy dobásra készül, erre utalhat az is, hogy az iPhone 7-tel egyelőre kivárt, legalábbis ami a dizájnváltást illeti - valamint a tízéves évforduló nyújtotta lehetőséget is jó eséllyel kihasználja majd a cég valamilyen nagy dobásra. Pletykákból természetesen most is bőven akad, a legtöbben a home gomb eltűnését és az ujjlenyomat-szenzor kijelző mögé költöztetését várják az új modelltől, illetve ezzel együtt a panel fölötti-alatti, a riválisokéhoz képest már feltűnően nagy kávák zsugorodását - de hallhattunk már a kijelző mögé épített hangszórókról is. Biztosat persze csak ősszel mondhatunk majd az új modell leleplezésekor, nem lenne meglepő egyébként, ha az az eddig megszokott nevezéktannal szakítva egyszerűen (Az Új) iPhone néven jelenne meg, esetleg egy microsoftos huszárvágással iPhone 10 felirat kerülne a dobozára.