Oroszország levágja a LinkedInt

A Google és az Apple közreműködésével sikerült teljessé tenni Oroszországban a LinkedIn kitiltását - a két cég a hatóságok sürgetésére leszedte az appot saját alkalmazásboltjából, ezzel elérhetetlenné téve a közösségi szolgáltatást az orosz állampolgárok számára. A kitiltás oka, hogy a LinkedIn nem vetette magát alá az ősszel életbe lépett új orosz adatkezelési irányelveknek és nem költöztette haza az orosz állampolgárok adatait.

A LinkedIn webes felületét még november közepén kezdte el blokkolni Oroszország, mivel az (akkor még független) cég nem működött együtt az ország szigorodó internetes szabályozásával. Egy, még 2014-ben elfogadott törvény ugyanis előírja, hogy az orosz állampolgárok adatait kizárólag az ország területén szabad tárolni, ennek megfelelően minden olyan online szolgáltatás, amely ilyen adatokat kezel, kénytelen oroszországi adatközpontokat is használni a helyi felhasználók kiszolgálására. A törvény 2016 szeptemberében élesedett, azt pedig ősztől a hatóság el is kezdte alkalmazni.

A New York Times jelentése szerint a weboldal blokkolásával együtt az appok is működésképtelenné váltak, mivel orosz területről nem tudták már felvenni a kapcsolatot a LinkedIn szervereivel. Ennek megfelelően az appok kitiltása az alkalmazásboltból csak formalitás, a szolgáltatás ugyanis már korábban is elérhetetlen volt.

A LinkedIn egyébként az elrettentő példa szerepét játssza Oroszországban, a hatóságok valamiért ezt a céget szemelték ki arra, hogy a törvény erejét demonstrálják és bemutassák, hogy komolyan veszik annak betartatását. A hatóságokkal ugyanis a többi külföldi (elsősorban amerikai) online szolgáltatás ugyanis nem működik együtt - ez viszont a LinkedIn teljes blokkolása nyomán változhat.

Máshol is működik

Az appok vagy weboldalak tiltása egyébként egyre általánosabb. A napokban pont a New York Times alkalmazását szedte le az Apple a kínai hatóságok követelésére. Törökország is rendszeresen blokkolgatja a különböző online szolgáltatásokat (YouTube, Twitter), amikor a hatóságok kivethető tartalmat találnak, akkor annak eltávolításáig elérhetetlenné teszik a szolgáltatást. Magyarország is rendelkezik egyébként ilyen képességgel, egyelőre (tudomásunk szerint) csak egyes online fogadási oldalak ellen élt a tiltás.