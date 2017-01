Forgalmi adatokat tesz közzé az Uber

Publikusan elérhetővé tesz bizonyos forgalmi adatokat az Uber - jelentette be a vállalat. Az adatok a Movement weboldalon lesznek majd megtekinthetőek bárki számára, és a cég tervei szerint a rendszer főleg a várostervezők és a kutatók munkáját fogja megkönnyíteni azzal, hogy láthatóvá teszi, a lekérdezett területen a megadott időszakban mekkora a jellemző forgalom. Ezek az időszakok az eddig bemutatott videó és képek szerint összehasonlíthatóak is lesznek egymással térképes és grafikonos formában, illetve számadatokkal is jelzik, átlagosan mennyivel kevesebb vagy több ideig tart egy útszakasz bejárása az egyes napszakokban.

Nem kérdéses, hogy a cég rengeteg adattal rendelkezik arról, milyen egy város közlekedése, és ez valószínűleg a helyi hatóságoknak, önkormányzatoknak is feltűnt. Az általuk elkért adatokat az Uber végül ebben a formában tervezi megosztani, anonimizált és aggregált formában. A fejlesztők ígérete szerint így nincs mód konkrét személyhez köthető információk azonosítására vagy egy felhasználó szokásainak megismerésére az eszközön keresztül. Azokon a területeken, ahol nincs elegendő adat ahhoz, hogy az Uber megfelelően tudja "óvni az utas és a sofőr személyét" vagyis ahol kevesen használják a szolgáltatást, ott nem ad majd a Movement találatokat a lekérdezésre - azaz várhatóan Magyarországon is ez lesz a helyzet.

A várostervezőknek viszont hasznos eszköz lesz ahhoz, mikor egy beruházásról kell döntést hozniuk, amelyet forgalmas és mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen szeretnének felépíteni, gondolhatunk például bevásárlóközpontra, hivatalokra vagy busz- és metrómegállókra. Egy város ugyanis többnyire a közlekedési csomópontok köré szerveződik, amelyeknek átlátása nagyon hasznos bármilyen, a város életét, szerkezetét érintő új döntés meghozatalakor. Ebből látható, hogy az emberek honnan indulnak a munkába, hol vannak a legnagyobb forgalmi csomópontok, hol és mikor alakulhat ki forgalmi torlódás, illetve milyen pont mellett haladnak el legtöbben a városban.

"Az elmúlt hat és fél évben sokat tanultunk a városi mobilitás jövőjéről és hogy ez mit jelent a városok, illetve a bennük élő emberek számára. Folyamatosan kaptunk visszajelzéseket a partner városoktól, hogy az aggregált adatainkhoz való hozzáférés segíteni fogja őket a döntésben, hogyan lehet a közlekedési hálózatot a városba beilleszteni, és olyan jövőbeli megoldásokba fektetni, amelytől még hatékonyabbak lesznek. Reméljük, hogy az Uber Movement segít majd a városoknak olyan formában nőni, ami mindenki számára megfelelő." - írja az új Movement weboldal.

Az kérdéses, hogy a cég számára miért éri meg ez a beruházás: "Nem tervezünk közlekedési hálózatot, nem tervezünk városokat, soha nem fogunk ilyet tenni" - nyilatkozta Jordan Gilbertson, az Uber termékmenedzsere a TechCrunch számára. Ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy az Uber is fog profitálni valahogyan az adatokból, például a rendszerbe befutó gyakori keresésekből, illetve szorosabb együttműködést is kiépíthet a kormányzatokkal.

A Movement a következő hetekben válik hozzáférhetővé először a partnerek, majd később mindenki számára. Nem kereskedelmi célú felhasználással a Creative Commons licence alatt bárki számára szabadon felhasználhatóak lesznek a rendszerben található adatok is. Az Uber nem zárkózik el attól, hogy az adatokat API-n keresztül is elérhetővé tegye, de ennek a módját egyelőre nem dolgozta még ki.