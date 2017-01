Bezárja online videotékáját a Vodafone

Hamarosan véget ér a Vodafone saját márkás online streaming videotékájának, a Red Mozinak a pályafutása, a piros logós operátor márciustól nem értékesíti tovább a szolgáltatást, április 1-től pedig teljesen megszünteti azt. A 2015-ben szép reményekkel indult Red Mozi nem az első, saját üzemeltetésű VOD (video on demand), illetve sVOD szolgáltatás, ami megszűnik egy mobilszolgáltatónál, ami azt mutatja, hogy a minőségi tartalomkínálattal rendelkező online videotékák üzemeltetése továbbra is rendkívül költséges, és még a legnagyobb ügyfélbázissal rendelkező szolgáltatók számára is inkább csak presztízsértéket képvisel.

The End

Pedig a 2015-ben indult Red Mozi számára pusztán a technológiai alapokat figyelembe minden adott volt a sikerhez. Az eleve prémium összetételű, Red ügyfélbázisra célzó szolgáltatásban egyszeri díjért és havi előfizetési díjért egyaránt lehetett tartalmat kölcsönözni, a Disney, az ABC, a Sony, a 20th Century Fox, a Viacom, valamint független magyar és nemzetközi stúdiók kínálatából. A Red Mozi arra is ígéretet tett, hogy hetente legalább egy film a DVD-premierrel egy időben bekerül a streaming szolgáltatás repertoárjába.

A Vodafone Red Mozi technológiai szempontból valójában semmi újat nem hozott a magyar piacra, a cég egy alvállalkozó által üzemeltetett tartalomszolgáltatói háttérrendszerhez adott hozzáférést webes felületen vagy iOS-es, illetve androidos mobilalkalmazáson keresztül. A mozgókép és a hang streaming adatfolyamként jutott el minden eszközre, PC-n a másolásvédelmi kritériumok miatt Silverlight beépülőt használ a felület. A rendszer a rendelkezésre álló sávszélességhez igazodva adaptív streaming technológiát használt, a mozizáshoz szükséges minimális sávszélesség pedig 1 Mbps letöltési irányban.

A szolgáltatást kizárólag Vodafone-előfizetők vehették igénybe, de nem volt kötelező használatához a Vodafone mobilnet, ami már csak azért is szerencsés, mert a legjobb minőségű streaming adatfolyammal nagyjából annyi gigabájtnyi forgalmat generált a rendszer, ahány órás a film vagy sorozatepizód. A Red Mozi mellé igénybe lehetett venni kiegészítő adatcsomagot is, ugyanakkor a Vodafone versenytársaival ellentétben soha nem szerepeltetett a kínálatában olyan adatopciót, mely a Red Mozi használatához korlátlan kereteket biztosított volna (zero rating).

Csak nagyban éri meg

A Vodafone mellett másnak is beletört már a bicskája az (s)VOD szolgáltatásba Magyarországon. A Telenor tavaly ősszel szüntette meg a MyTV részét képező videotékát, és most már csak lineáris tartalomszolgáltatást nyújt a platformon. A három nagy mobilszolgáltató közül így már csak az egyedül a vezetékes lábbal is rendelkező Telekomnak van saját tékája (TV GO). A kihívás azonban mindenki számára ugyanaz: a videós over the top szolgáltatások legnagyobb problémája a méretgazdaságosságra vezethető vissza, vagyis akkor lehetne elérhető áron A+ kategóriás filmek sokaságát kínálni, ha lenne rá kellő méretű fizetőképes kereslet.

A szolgáltatók ezt a dilemmát, valamint a magas fenntartási költséget többnyire azzal küszöbölik ki, hogy leszerződnek valamelyik független, nemzetközi videostreaming-platformmal. Ilyen lehet az HBO GO (mellyel már az HBO csatornáit egyébként nem is továbbító Telenornak is van szerződése), vagy a hazánkban éppen egy éve megjelent Netflix. Utóbbi ugyanakkor a lokalizált tartalomkínálat hiánya miatt egyelőre kevésbé lehet vonzó alternatíva nagyobb tömegek számára - ettől függetlenül a UPC Magyarország idén a tervek szerint elérhetővé teszi majd a Netflixet a Horizon beltéri egységeken, az előfizetők pedig a UPC-n keresztül fizethetnek majd a szolgáltatásért.

A Red Mozi bezárásának okairól kérdeztük a Vodafone Magyarországot is. A Vodafone Sajtóosztálya megerősítette, hogy Red Mozi szolgáltatását 2017. április 1-től megszűnteti, a vállalat a döntést nem kívánta kommentálni.