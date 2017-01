Kivezeti a Hangouts API-t a Google

Csendben bezárja a Hangouts API-t a Google - közölte a cég a fejlesztőknek kiküldött levélben. A lépést nyilvános bejelentés nem kíséri, a cég csupán az érintetteknek, az API-t aktívan használó cégeknek küldte meg a rossz hírt, illetve frissítette oldalán az API leírását. A TechCrunch által megszerzett levél szerint az API április 25-tel zár.

"Annak érdekében, hogy erőfeszítéseinket jobban összehangolhassuk, kivezetjük a Google+ Hangouts API-t, amely lehetővé tette a fejlesztőknek, hogy a Hangouts korábbi verziójára a videós hívásokhoz appokat írjanak. Ezt az API-t eredetileg a közösségi használat támogatására szántuk konzumer felhasználóknak a Google+ részeként, azonban a Hangouts fókusza a nagyvállalati ügyfelek felé fordul." - mondja a levél.

Scoot and Doodle - az egyik első app Hangoutshoz.



A Google egyébként a videochat-mint-platform koncepció egyik úttörője volt. A Hangouts egyik elsőként fejlesztett például élő maszkokat (amelyeket a Snapchat oly nagy sikerre vitt), de közös rajzolást és egyéb érdekes appokat is kínált. Ezt a platformot nyitotta meg korábban a cég a külső fejlesztőknek is, akik így saját videochat-alkalmazásokat írhattak a rendszerhez - az ehhez használt programozási interfészeket (API-kat) most a vállalat kivezeti, így az appok működésképtelenné válnak.

Néhány kivételnek megkegyelmez a Google, a Hangouts-hoz készült specializált tárcsázók (DialPad vagy RingCentral) maradhat, ahogy a Slack-integráció is működik tovább. A Hangouts on Air élő videós csevegésekhez pedig marad a Toolbox, a Control Room és a Cameraman - írja a TechCrunch.

Ritkán látott káosz a Google-nél



A keresőóriás évek óta képtelen letenni a névjegyét a chatplatformok között. Az eredeti Google Talk, amelyből a Hangouts keletkezett, elveszett a Google+ alá behúzott projektek között, az erőltetett integrációban a csevegőrendszer fejlesztése gyakorlatilag megállt. A Google+ elismert kudarcával új lendületet kapott a chat-platformok fejlesztése, az új (immár hivatalos) stratégia szerint a Hangouts kimondottan a nagyvállalati felhasználókat célozza, a konzumer tömegeknek pedig az Allo és a Duo párosa marad.

Eközben a csevegőcsatát a Facebook nyerte, a Messenger és a WhatsApp (illetve részben az Instagram) csupán egyetlen komoly kihívóval rendelkezik a Snapchat személyében. A Google, a Yahoo és a Microsoft (illetve az utóbbi által felvásárolt Skype) eközben nem tudta megugrani a mobilos szakadékot és korábban sikeres platformját nem tudta okostelefonokon is vezetővé tenni. A Facebook Messenger és a WhatsApp már egymilliárd havi aktív felhasználóval rendelkezik és ezzel globális jelenséggé vált, a Skype megrekedt 300 milliónál (és nem tudni, hogy ebből hányan használják mobilon is).