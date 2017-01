Alaposan átrajzolják a Windows 10-et?

Visszahozza az áttetsző paneleket a Microsoft, a Windows 10 következő verziója új, "akril" elemekkel gazdagíthatja a felhasználói felületet - derül ki az MSPowerUser által felfedezett friss koncepcióképekből és -videókból. A képek tanúsága szerint a Neon áttetsző felületekkel operál majd, de ezen felül több újdonságot is felvonultat majd.

A legszembetűnőbb természetesen az áttetsző felület, amelyet a Windows Aero Glass kapcsán régóta ismernek a felhasználók, nemrég pedig az Apple macOS-ben is feltűnt. Ezt az áttűnő effektust úgy tűnik visszahozná a Windows felületére is a Microsoft, ennek létezik háttér, in-app és oldalsó navigációs panelhez használható modellje is, amelyet várhatóan a fejlesztők egyszerűen implementálhatnak majd saját alkalmazásaikban.

A másik újdonság a Conscious UI és a Connected Animation. Előbbi azt jelenti, hogy az "akril" elem változni tud, attól függően, hogy mi van a panel mögött. Utóbbi a Google-féle Material Design animációhoz hasonlóan mozgásokat, a felhasználói inputra reagáló animációkat hoz a felületre. Egy példa már most is megtekinthető, a Windows 10 friss előnézeti verziójában a Groove Music app fejléce már így animál.

A Neon egyik érdekessége, hogy jobban kiemeli a kurzor helyét, azt a felületen egy megcsillanó effekt követi végig. Ez a mai nap pixelsűrűségű kijelzőkön is hasznos lehet, ahol néha könnyű szem elől téveszteni az egérmutatót, de talán még jobban jön majd a HoloLens mellé, ahol a kurzort a fejmozgással lehet irányítani, így az ilyen vizuális segítség még jobban jön.

Fontos megjegyezni, hogy a Neon jelenleg koncepció, ötletgyűjteményként él, a végső verzió ettől jelentősen eltérhet - sőt, annak is van esélye, hogy ebben a formájában sosem lát napvilágot. Arra azért alkalmas, hogy immár a nagyközönség is látja, a cég saját UI-specialistái milyen irányba álmodják tovább a Windows felületét. Az egyértelmű, hogy a koncepciót a mai webes trendek is befolyásolták, különösen az animációk ma már általánosnak számítanak a modern oldalakon.

A Windows 10 (és általában a Microsoft) hivatalos formanyelve jelenleg az MDL2 (Microsoft Design Language 2), amely az operációs rendszerrel érkezett, és a szabványos UI-elemek szintjén hozott kisebb-nagyobb módosításokat a Windows 8/8.1-hez (és a Windows Phone 7-hez) képest. Ezek a változások akkor nem befolyásolták a rendszer működését, de az eredeti metrós felülethez képest visszavett a szögletességből és a sok pixel széles, vastag keretekből.

A várakozások szerint a Neon koncepció a Redstone 3-hoz készül, vagyis a tavaszi Creators Update utáni Windows 10-verziót célozza. Ez jó eséllyel az év vége előtt, talán 2017 őszén érkezhet meg.