Compute Card: mindent megokosítana az Intel

Huszárvágással oldaná meg a hosszabb távra vásárolt, ugyanakkor gyorsan elavuló okoseszközök problémáját az Intel. A vállalat egy okostévékbe, kereskedelmi kioszkokba, okoshűtőkbe, all-in-one-okba, köztéri tájékoztató kijelzőkbe és potenciálisan még egy sereg egyéb eszközbe szánt, Compute Card névre hallgató modult leplezett le, amely a készülékek egyszerűen cserélhető "agyaként" funkcionálna.

A Compute Card egy nagyjából bankkártya méretű, 94,5 milliméter hosszú, 55 széles és 5 milliméter vékony kvázi mini PC, amelyben processzor, GPU, memória, belső tárhely, illetve Wi-Fi és Bluetooth csatlakozási lehetőség is található. A vállalat egyelőre nem közölte az eszköz pontos specifikációit, annyit azonban elárult, hogy az sokféle processzorral elérhető lesz, a kiszemelt feladatkörtől függően akár Kaby Lake generációs Intel Core lapkákkal is felszerelhető. A modul az arra alkalmas eszközökbe egyszerűen dokkolható, az adott készülék specifikus perifériáin túl a dokkban kap helyet a kütyü hűtése is. A Compute Card az Ars Technica szerint az USB-C szabvány kiterjesztett, "USB-C plus extension" változatát használja, amely az USB és PCIe buszok mellett HDMI és DisplayPort kimenetet is biztosít.

Hasonló kezdeményezést okostévéknél egyébként már korábban is láthattunk, többek között a Samsung gondozásában, a vállalat egyes készülékeit cserélhető modulokkal szerelte fel, amelyekből frissített darabokat is kiadott, de az irányvonal nem vált általánossá. Az Intel ugyanakkor nem csak egy adott piacot, mondjuk a tévékét venné célba, hanem minden olyan eszközt, amelyet a számítási hardvernek a jellemző csereciklusnál jóval gyorsabb elavulása fenyeget. A megoldás elterjedéséhez persze a chipgyártónak az okoshűtők, tévék, kioszkok gyártóit is meg kell győznie annak előnyeiről.

Az eszköz az Intel tavaly bejelentett Compute Stickjét is leváltja, a HDMI-stickbe költöztetett mini PC jövőre eltűnik a vállalat termékpalettájáról. A készülék valamilyen szinten hasonló közönséget célzott, attól azonban csak a HDMI aljzattal szerelt kijelzők lettek okosabbak. A Compute Card ennél jóval nagyobb potenciállal rendelkezik, legalábbis ha kiszemelt gyártók hajlandók arra felépíteni eszközeiket. A kütyün az érdeklődő cégek egyébként tetszőleges rendszert futtathatnak, lényegében egy apró házba költöztetett, mezei x86-os gépről van szó, így a Compute Card a Windows 10 és a különböző Linux disztribúciók előtt is nyitva áll.

A kezdeményezés jövője tehát még homályos, az viszont bizakodásra ad okot, hogy az Intel partnerei közé már a Dell, a HP, a Lenovo és a Sharp is felsorakozott, sőt azok között olyan tájékoztatóterminálok és hasonló eszközök fejlesztésével foglalkozó vállalatok is megtalálhatók, mint a Seneca Data, az InFocus, DTx vagy a TabletKiosk. A chipgyártó a következő hónapokban további részleteket is elárul majd a Compute Card kapcsán, azok pontos elérhetőségét és árait pedig várhatóan júniusban közli.