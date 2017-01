Konferenciahívások hangzásán javítana a Google

Felvásárolta a Google a hangalapú technológiával foglalkozó svéd Limes Audiót. A csapat az üzleti megoldásokon dolgozó G Suite-hoz fog csatlakozni, hogy a hívások hangzását például zajszűréssel és visszhangcsökkentéssel javítsa a Google Hangouts-ban és a Chromebox for Meetings termékcsomagban. Ez a termékvonal az, amely kifejezetten a videokonferenciákra fókuszál, ebből a szempontból pedig a hangzás minősége az egyik kulcstényező.

Kihívást jelent azonban a Google számára, hogy különböző méretű és formájú konferenciatermekben egyaránt megfelelő legyen hangzás, ehhez hozzájárul még az is, hogy az internetkapcsolat minősége eltérő az irodákban - írta Serge Lachapelle, a Google Cloud termékmenedzsment igazgatója a bejelentésben. Hozzátette Twitteren, hogy a cégnek ez már a negyedik akvizíciója Svédországban, például 2007-ben szintén a Hangouts és a Google Talk fejlesztések céljából vette meg 15 millió dollárért a svéd Marratech-et.

A Limes Audio tíz éves múltra tekint vissza és a Blekinge Institute of Technology kutatóintézet keretei közül nőtte ki magát. Központja a svéd Umeå városban van, de rendelkezik irodával Stockholmban és Palo Alto-ban is - azt még nem lehet tudni, hogy ezeket megtartja-e a cég a jövőben. A kutatások során olyan megoldáson dolgozott a csapat, amely eltávolítja a zavaró zajokat, valamint az online video- és telefonhívások során gyakori hangtorzulást és visszhangot.

Fő termékük a TrueVoice AEC (Acoustic Echo Cancellation) szoftver volt, amely modulárisan tartalmazza a különböző szűrőket, mint például akusztikus visszhang csökkentés, stereo AEC, zajszűrés, hangkiegyenlítés, sugáralakítás és automatikus mikrofon keverés. De nem kodek, úgyhogy a Google egyszerűen a saját megoldásához illesztheti - a rendszer eddig is egyformán használható volt hagyományos asztali telefonokon, kihangosítható speakerphone-on, illetve mikrofonos keverőpultokkal és intercom rendszerekkel közösen. A cég állítása szerint a szoftver például a zajokat 0 és 18 decibeles érték között tudta tartani a környezettől függően - a MakeItLouder decibeles táblázata szerint ez nagyjából akkora zajt csap, mint az egy méterre hajított gombostű.

Ezt a munkát fogja folytatni a csapat a jövőben is, csak mostantól a Google számára, hogy "minden hangalapú beszélgetés hangzása egyenlően hangos és tiszta legyen, a távolságtól és a környezettől függetlenül" - írták a Limes Audio alapítói a cég honlapjára kitett üzenetben. A felvásárlás körülményeiről, a konkrét összegről egyik fél sem nyilatkozott. Ebből a lépésből is az látszik, mint a nemrég bejelentett Jamboard digitális tábla piacra dobásából és a Google Webhelyek ráncfelvarrásából, hogy a Google az irodai környezetben szeretné minél inkább megvetni a helyét.

Korábban a versenytárs Skype is nagy lépést tett a hangzás javítása érdekében az Opus veszteséges tömörítésű hangformátum kifejlesztésével, amely a beszédorientált SILK és az alacsony késleltetésű CELT kodekből áll össze. A Skype még 2010-ben kezdte el a fejlesztését és 2012-ben adta ki azzal a céllal, hogy javítson a monó és sztereó hívások minőségén, dinamikusan alkalmazkodjon a hálózat paramétereihez, zökkenőmentesen kezelje a 3G-s és WLAN-hálózatok közti váltást. Az alacsony, alapértelmezetten 22,5 milliszekundumos késleltetése ideálissá teszi a valós idejű alkalmazások használatához is, például VoIP és videokonferencia hívásokhoz. Az Opus támogatás a WebRTC implementációiban is kötelező, és az általa alkalmazott technológiákat lefedő összes ismert szoftverszabadalom ingyenesen licencelhető.

A Google felvásárlás ugyan valószínűleg nem új hangformátum fejlesztését célozza meg, hanem csak a mostani hangzás minőségének javítását a zajszűréssel és a visszhang csökkentésével, de az egyértelmű, hogy a Skype és a Google számára is egyaránt fontos a hangminőség kérdése, mert ez az egyik legfontosabb eleme a termékeiknek.