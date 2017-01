10K felbontást és 48 Gbps sávszélességet hoz az új HDMI

Jócskán megnövelt sávszélességgel támad HDMI szabvány legújabb, 2.1-es verziója. A frissített specifikációkat a HDMI Forum a napokban tette közzé, annak legnagyobb erősségei közé tartozik a 10K tartalmak támogatása (noha egyelőre nem egyértelmű, hogy ez pontosan mekkora felbontást takar), továbbá a 18-ról nem kevesebb mint 48 gigabitesre hizlalt sávszélesség és a kiterjesztett HDR támogatás is. Az új szabvány megőrzi majd az eddig látott csatlakozókat, noha a tekintélyes sávszélességhez új, 48G kábelekre lesz szükség - ezek, ahogy a HDMI-nél eddig is megszokhattuk, visszafelé kompatibilisek az eddig használt vezetékekkel. Az AnandTech szerint két méteres hosszúságig a kábelek továbbra is rézvezetékeket használnak majd, noha efölött már új megoldásra lehet szükség.

Míg a HDMI 2.0 maximális felbontása a 4K-nál, azaz 4096x2160 pixelnél tetőzött, a 2.1-es kiadás már 7680x4320 pixelt számláló 8K-t, illetve a 10K-t is támogatja, ráadásul mindegyiket 120 hertzen, szemben a korábbi verzió 60 hertzes csúcsértékével. A szabvány továbbá a jelentősen megnőtt sávszélességen a legújabb színpalettákat is képes átvinni, beleértve a BT.2020-t, illetve jó eséllyel a BT.2100-t is, illetve lehetővé teszi majd a HDR megjelenítést 8K felbontás mellett is.

A HDR-oldali fejlesztések ugyanakkor nem merülnek ki ennyiben, a HDMI 2.1 a dinamikus HDR metaadatok támogatását is elhozza, ezzel lehetővé téve, hogy az egyes tartalmakban a színek, kontraszt és fényesség értékeit a készítők akár képkockáról képkockára szabályozzák - ehhez a funkcióhoz ráadásul nem is lesz feltétlenül szükség az új generációs 48G kábelekre, az egy firmware frissítéssel elérhetővé tehető, akár 60 hertzen megjelenített 4K felbontáson. A dinamikus HDR videós tartalmak persze egyelőre nem árasztották el a piacot, a megoldás így első körben a játékosoknak kedvezhet, több címben ugyanis már feltűnik annak támogatása.

Ugyancsak a gamerek örülhetnek a frissített szabvánnyal érkező GM VRR (Game Mode Variable Refresh Rate) támogatásnak is, amely az Nvidiától megismert G-Sync, illetve annak versenytársa, az AMD-féle FreeSync dinamikus képfrissítési megoldásával barátkoztatja össze a szabványt. Utóbbi, azaz a FreeSync frissítését az AMD egyébként szintén a napokban jelentette be, abban a változtatható képfrissítési gyakoriság mellett HDR is kiemelt helyet kap. A HDMI 2.1 GM VRR 4K felbontás mellett 120 hertzes maximális sebességet produkál, 8K-nál pedig 60 hertznél tetőzik. Utóbbiaknál a megoldás használatához a játékosoknak már be kell fektetniük az új 48G kábelekbe, alacsonyabb felbontások mellett ugyanakkor a HDMI 1.4 vezetékek is megfelelők.

A mostani bejelentéssel a HDMI Forum még nem véglegesítette a HDMI 2.1 specifikációit, arra a technológiára váró gyártóknak az idei második negyedévig még várniuk kell, a szabványt támogató első eszközök pedig jó eséllyel csak jövőre látnak majd napvilágot.