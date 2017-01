Nem akar tovább reklámbevételből működni a Medium

Elbocsát ötven dolgozót, illetve bezárja New York-ban és Washingtoni lévő irodáját a Medium online platform. Az oldal egyfajta keveréke az amatőr és a professzionális cikkeknek, ezért a közösségi újságírás egyik portáljaként és blogszolgáltatóként is szoktak rá hivatkozni. Annak ellenére történik mindez, hogy az olvasottság és a cikkek száma jól alakult az elmúlt évben, sőt 300 százalékon sikerült teljesíteni ezeket a fő mutatókat az azt megelőző évhez képest. A dolgozói létszám harmadát érintő leépítés hírét Ev Williams, a Medium vezérigazgatója (és a Twitter társalapítója) tette közzé egy blogbejegyzésben - az üzletet viszont nem zárja be teljesen, csak a folytatás módján gondolkodik, hogy kevesebb hangsúly kerüljön a reklámbevételekből származó bevételre.

Eredetileg azzal az ambiciózus céllal jött létre az oldal 2012-ben, hogy a média számára új modellt teremtsen az interneten, lehetőséget adjon bárkinek az érdekes bejegyzések közzétételére. Akkor sem volt egyértelmű a cég lelkesedése a hirdetéses modell iránt: "A jelenlegi rendszer túl nagy számban tartalmaz félrevezető információkat... és nyomást, hogy még nagyobb számban tegyünk közzé tartalmat még olcsóbban - sérül a mélység, az eredetiség vagy a minőség. Ez fenntarthatatlan és nem kielégítő az előállítóknak és a fogyasztóknak sem... Új modellre van szükségünk."

Ev Williams, a Medium vezérigazgatója

Azonban azóta is ezt a modellt használja a Medium, fejlesztette a rendszert, fizetett szerzőket vett fel, és elkezdték értékesíteni az oldalon a reklámhelyeket, tartalommarketing kampányokat. A módszer egy ideig működött is, de a reklámbevételeknek való túlzott kitettség kezdett problémává válni az alapító szerint. Williams álláspontja, hogy reklámvezérelt média nincs jó hatással rendszerre, a tartalmak nagy része ugyanis azért keletkezik, mert egy nagyvállalat direkt vagy indirekt módon kifizeti, a saját céljai elérése érdekében - de nem szolgálja az olvasók érdekeit.

Még fenn lehetne egy ideig tartani a mindennapi munkát a bevételekből, de az alapító inkább nem akarja megkockáztatni ennek a kimenetelét. Inkább egy olyan rendszer kidolgozásában gondolkodik, amely kifejezetten a minőségi munkát fogja díjazni. "Abban hiszünk, hogy az ötleteiket leíró és megosztó embereket az alapján kellene díjazni, hogy mennyire képesek tájékoztatni és információkat átadni, nem pedig egyszerűen csak pár másodpercre megragadni a figyelmet." - írja Williams.

Egy lehetőség: közösségi finanszírozás

Úgy tűnik, hogy már az ötlet megvan, de részleteket még nem lehet róla tudni. Egyik reális lehetőségnek az előfizetéses modell tűnik, ahol a feliratkozók fizetnek akár az egész szerkesztőségnek vagy csak egy-egy szerzőnek az előállított tartalomért havi vagy éves rendszerességgel. Ennek egyik népszerű altípusa a közösségi finanszírozás, amely a Patreonnal vált elterjedté főleg videósok, zenészek és képregényrajzolók körében. A művészek támogatását lehetővé tévő oldal már 2013-tól működik, 2015-ben a Subbable-vel való egyesülés után vált még nagyobbá.

A Patreon különböző témákban ajánl csatornákat, amelyekért a feliratkozók fizethetnek, beleértve a podcastokat, a képregényeket, a fotókat, a videókat, a zenéket, az írásokat és így tovább. Akárcsak a Kickstarteren vagy az Indiegogon, itt is a projekt bemutató oldala alapján dönthetnek a felhasználók, hogy mekkora összeggel támogatják a szerzőt egy alkotás létrehozásában vagy a havi megélhetésében, és attól függ, hogy mit kapnak érte cserébe. Az írói kategóriában jelenleg például havonta 1500-4000 dollárt kértek a tagok az alkotáshoz, és van, aki 7500 dollárt is megkapott. Az oldal a magyarok körében is kezd elterjedni, például ezen keresztül támogatható a Meti Heteor podcast, a magyar MIUI közösség vagy a Slejm videó blog.

Nem tudni, hogy ebbe az irányba indul-e a Medium, de a minőségi tartalmakra vágyó előfizetők szempontjából jó módszernek tűnik. Egyszerűen adaptálható lenne a média platformra, például ha valaki csak egy szerző cikkeit vagy egy adott témakört szeretne követni. A cég mostani leépítése a termékfejlesztőket és mérnököket nem érinti, viszont a következő időszakban rajtuk fog múlni, hogy milyen új üzleti modellt és platformot tudnak kidolgozni, ami kifizetődő és fenntartható lesz a Mediumnak, miközben a minőségi tartalom elvei is érvényesülnek.