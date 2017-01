Nvidia: újragondoljuk a játékstreaminget

Keynote előadó lett a CES-en az Nvidia - a cég idén a legmagasabb presztízsű pozíciót szerezte meg (vásárolta meg), így megelőlegezhető volt, hogy a cég nagy horderejű bejelentéseket tesz. Ez el is jött, a cég új streaming-szolgáltatással jelentkezik, az alapoktól újragondolt felhős gaming mellett azonban sorakoztak még újdonságok.

"A következő milliárd felhasználó"

Az új koncepció a GeForce Now, amely gyakorlatilag egy felhőben futó, bérelhető virtuális gép, erős grafikus processzorral. A szolgáltatás ennek megfelelően is viselkedik, elindítva a felhasználó beléphet saját Steam (vagy Origin vagy Uplay) fiókjába, letöltheti és futtathatja játékait, a rendszer pedig a terheléstől függően dinamikusan allokálja a játék alá a CPU és GPU erőforrásait. A virtuális gép perzisztens, tehát a mentések és egyéb beállítások megmaradnak a következő belépésig.

Ez jelentős különbség az előző, a GRID által megtestesített koncepcióhoz képest. Ott a szolgáltatás mindezeket teljesen transzparenssé tette, a játékokat közvetlenül az Nvidiától kellett megvásárolni (vagy bérelni), majd indulhatott is a szórakozás. Úgy tűnik ez a váltás túl erősnek bizonyult a tömegek számára - és valószínűleg gátat jelentett az is, hogy a már megvásárolt játékokat újra meg kellett volna venni a felhős platformra is. A GeForce Now ehhez képest bizonyos értelemben fapados szolgáltatás (hiszen tulajdonképp nyers vasat (és nem direktben játékélményt) kap az előfizető), cserébe sokkal rugalmasabb lehet a működés.

A GeForce Now szolgáltatás az első felhasználóknak (a szóhasználatból ítélve gyakorlatilag béta tesztelőknek) márciusban lesz elérhető. Az árazásról már most beszélt az Nvidia: az előfizetés 25 dollárért 20 órányi játékot biztosít, a GTX 1060-nak megfelelő teljesítményszintet feltételezve. Van lehetőség ugyanis magasabb grafikus beállítások mellett is játszani, akkor azonban arányosan kevesebb játékidőt nyújt a csomag, a GTX 1080-as szinten már csak 10 órát tartalmaz a 25 dollár.

A szolgáltatás Windows és Mac gépekre lesz elérhető, az Nvidia azokat a felhasználókat célozza vele, akik integrált grafikás gépeket (például inteles noteszgépeket) használnak, emiatt az újabb címeket nem tudják futtatni. Bennük látja a "következő milliárd" játékost a vállalat - ők ugyanis jelenleg kiszorulnak ebből a körből.

Új Shield konzol

Bemutatkozott a Shield játék és médiakonzol következő generációja is, az igazi újdonság a 4K és a HDR támogatás megjelenése - legalábbis a streaming videó esetében, mint a Netflix, Amazon, YouTube vagy a Google Play. A 4K/HDR egyébként a PC-ről streamelt játékok esetében is elérhető lesz. A fentiektől eltekintve viszont az "új" Shield pontosan ugyanolyan, mint a régi, tehát továbbra is ugyanazt a Tegra X1 processzort használja, ára pedig (az áttervezett, kényelmesebb kontrollerrel) nettó 200 dollár.

Az eszköz az előző kiadáshoz hasonlóan szintén Android TV-t futtat, viszont szoftveresen is kiegészül néhány funkcióval, például elérhető lesz a Google Assistant, ezzel ez az első hardver, amely hozzáférést kap a Google Pixel és a Google Home után a keresőóriás új hangalapú rendszeréhez. Ezt az Nvidia saját hatáskörben extra kiegészítő mikrofonokkal is megtámogatja, az Nvidia Spot névre keresztelt kis mikrofonok szétszórhatóak lesznek a lakásban és a hangparancsokat a Shield felé közvetítik végrehajtásra. A mikrofonok nettó 50 dollárért lesznek megvásárolhatóak.

Autók, autók, autók

Az elmúlt években az autógyártás az Nvidia egyik legfontosabb növekvő piaca lett, a cég okosan kapaszkodott meg a fedélzeti infotainment (adatok kijelzése és szórakoztatás) rendszerek piacán. A hosszabb távú tervet azonban mindig az önvezető autók jelentették, amelyekből (elvben legalábbis) az Nvidia GPU-s technológiájának elsőrendű felvevő piaca válhat a következő években - ezek a chipek hatékonyabban és gyorsabbak végzik el az ehhez kapcsolódó számítási feladatokat, mint a képelemzés. Ezt egészíti ki a cég felhőjében futó deep learning megoldás, szintén GPU-s alapokon.

A cég önvezető platformját, a Xavier kódnevű SoC-t még tavaly szeptemberben leplezte le a cég, ez egy nyolc magos CPU-t kombinál egy 512 CUDA magból álló Volta GPU-val és változatos képelemző és jelfeldolgozó modulokkal. Akkor a cég még 20 TOPS (deep learning tera-operáció) teljesítményt adott meg a lapkához, ezt most 30 TOPS-ra emelte a cég, úgy tűnik a megvalósítás jobban sikerült az eredetileg reméltnél.

Az autós platform fejlesztése szoftveresen is jól halad, a Xavier-alapú rendszer már most képes olyan funkciókra, mint az AI co-pilot, amely folyamatosan figyeli az autó körüli történéseket és a szokatlan szituációkra figyelmezteti a sofőrt (például hátulról gyorsan közeledő motoros). Ebben nem csak a külső kamerái segítik, a rendszer a sofőr fejét és tekintetének irányát is folyamatosan monitorozza, képes meghatározni a hangulatát, sőt, szájról is olvas.

Az iparági ökoszisztéma kialakítása is jól halad, az Nvidia hardveres-szoftveres autós platformja olyan cégekkel működik együtt, mint a TomTom és a HERE (navigációban), és immár partneri kapcsolatra lépett a német ZF-fel is, az egyik legnagyobb járműipari beszállítóval. De a Bosch is partner, a cég az Nvidia Drive számítógép köré építi saját fejlesztéseit (márciusban pedig további fontos bejelentések jönnek). Szintén CES-bejelentés, hogy az Nvidia az Audival (tehát a VW-csoporttal) is kooperációt indít, a cél 4-es szintű önvezető autó fejlesztése 2020-ra.