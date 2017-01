Android Wear 2.0-s sportórát mutatott a Casio

Felbukkant az egyik első Andorid Wear 2.0-t futtató okosóra a láthatáron, méghozzá a Casio gondozásában. Az óragyártó a WSD-F20 névre hallgató készülékkel elegáns helyett inkább sportosra vette a figurát, a készülék kijelzője körül vaskos védőperem húzódik, a kialakítás masszív hatására pedig a keretet tartó méretes csavarok is rátesznek egy lapáttal. A formaterv egyébként erősen emlékeztet a készülék tavaly bejelentett első generációjánál, a WSD-F10-nél látottakra, annál valamivel agresszívabb, szögletesebb vonalakkal.

Az okosórán egy 1,3 hüvelykes, kétrétegű LCD kijelzőt találunk: a Casiótól már ismert megoldás egy színes és egy transzflektív monokróm kijelzőt húz egymás fölé, előbbi az ismert okosórás funkciók ellátását szolgálja, a monokróm panelre váltva pedig az eszköz kvázi hagyományos óraként használható, az időt folyamatosan kijelzi, ráadásul lényegesen kisebb (gyakorlatilag nulla) fogyasztás mellett. A színes panel felbontása 320x320 pixel.

A Casio a készüléket egyértelműen kültéri, aktív használatra szánja, amellett, hogy az óra masszív házának köszönhetően 50 méter mélységéig vízálló, azon a cég ProTrek platformjának funkciói is felsorakoznak, amelyekkel számos sporttevékenység követhető, a túrázástól a kerékpározáson át számos vízi vagy akár téli sportig. A készülékben alacsony fogyasztású GPS is helyet kapott, az így internetkapcsolat nélkül is tudja jegyezni a felhasználó pozícióját.

Az okosóra emellett a korábban említett Android Wear 2.0-t futtatja majd, amely többek között önálló okosórás appokat és Android Pay támogatást ígér. Noha korábbi értesülések szerint a Google egy eddig meg nem nevezett gyártópartnerrel közösen fejlesztett okosórapároson mutatja be az eredetileg tavalyra ígért új rendszert, a keresőóriás - és a rejtélyes cég - bejelentése egyelőre várat magára. A Casio közben a WSD-F20 leendő tulajdonosai mellett az előző generációt megvásárlóknak is jó hírrel szolgált, miszerint hamarosan a tavalyi modell is megkapja majd a legfrissebb, viselhető eszközökre szánt Android verziót. A Casio legújabb okosórája április végén kerül a boltokba, nettó 500 dolláros árcédulával.