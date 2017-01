Csak kötelező újítások jöttek a HP-tól

A HP Spectre x360 notebook októberben beharangozott 13,3 hüvelykes változata után most megjelent a 15,6 hüvelykes verzió, amely akár 3840x2160 pixeles felbontású érintésérzékeny kijelzővel is elérhető. A hibrid ultrabook az előző kiadáshoz nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, a processzor maradt Kaby Lake Core i7-7500U széria, viszont emellé most Nvidia GeForce 940MX grafika társul.

A RAM mérete 16 gigabájt, illetve 256 gigabájt NVMe tárhelyet is találunk a készülékházban, amely egy 79,2 Wh-s telepnek is otthont ad. Utóbbi a HP ígérete szerint "akár" 12 óra 45 perces üzemidőt biztosít - ez több mint két órával kevesebb a kisebb változatnál. Legvaskosabb pontján a notebook 18 milliméter, és persze nehezebb is kistestvérénél, így nagyjából 2 kilogrammot nyom. A gépen Thunderbolt 3 támogatással rendelkező USB-C aljzatot is találunk. Az árcédula annyival nagyobb mint a gép, a notebookhoz nettó 1280 dollártól lehet hozzájutni, a szállítás pedig január végén fog elkezdődni.

A Spectre család vállalati testvére, a HP Elitebook x360 megmaradt a 13,3 hüvelykes méretnél. A gép a cégek számára arcfelismerést, ujjlenyomatolvasást, Sure View biztonsági képernyőt és NFC olvasót ígér, plusz kissé túlhangsúlyozott kollaboratív funkciókat, például a konferenciahívásokhoz dedikált gombot, jobb hangzást és Windows Hello támogatást. A processzor Kaby Lake Core i7-7600U-ig tornázható fel, a RAM pedig 16 gigabájtnál tetőzik. A notebookba legfeljebb 512 gigabájtos SSD kérhető. Az eszköz Két kijelzőváltozatban is elérhető, 1920x1080 vagy 3840x2160 képpont felbontású érintésérzékeny panellel, plusz érintőtollal. Legvastagabb pontján a notebook kicsit kevesebb mint 15 milliméteres, egy USB-C portot tartalmaz Thunderbolt 3 támogatással, továbbá két USB 3.1 portnak, valamint egy HDMI 1.4 portnak ad helyet. A gép várhatóan január végétől válik elérhetővé, de hivatalos árat még nem közölt hozzá a HP.

Nagyobb testvért kapott az Envy All-in-One sorozat is, a tavalyi Envy 27 után most megérkezett az Envy 34 vagyis a 34 hüvelykes változat. Hajlított kijelzője 3440x1440 pixeles felbontással rendelkezik, tetején Windows Hello támogatással ellátott webkamerával. A rendszer főleg asztali gépeknek szánt Kaby Lake Core i7-7700T processzort,16 gigabájtig tornázható memóriát foglal magába, illetve 256 gigabájtos SSD-vel is felszerelhető. A gépen elhelyezett aljzatok között található egy memóriakártya-olvasó, HDMI be- és kimenet, négy darab USB 3.1-es port és még egy Thunderbolt 3 USB-C port is. A készüléket január 11-től lehet megrendelni nettó 1730 dolláros induló ártól.

Ha valakinek megtetszett a hajlított kijelző, de nem szeretne egy teljes számítógépet venni emiatt, vethet egy pillantást az Omen X 35 monitorra. Ez egy 35 hüvelykes, szintén hajlított kijelző 3440x1440 képpont felbontással, 100Hz-es frissítéssel, NVIDIA G-Sync technológiával. A HP ezt a megoldását nem meglepő módon leginkább játékosoknak ajánlja. A monitor márciustól kapható az Egyesült Államokban és csak áprilistól érkezik Európába, egészen borsos nettó 1300 dollártól kezdődő áron.

Végül még egy érdekes újítással állt elő a HP, kiadta a második generációt a Sprout asztali számítógépekből Sprout Pro G2 néven. Megpróbált irányt váltani a HP ezzel a PC-családdal, és a 2014-ben még grafikusoknak szánt terméket most már inkább az oktatás és a vállalatok, például kiskereskedők és gyártók felé próbálja pozicionálni. A gép egyszerre rendelkezik beépített projektorral, érintőpaddal és 3D kamerával - lényege, hogy az érintőpadra ráhelyezett tárgyak beszkennelhetőek a beépített 3D-szkenner segítségével. Az újítás lényege valószínűleg a Windows 10 Creators Update frissítéskor fog majd kiderülni. A rendszer Kaby Lake i7-7700T-vel felszerelt, tovább bővíthető 16 gigabájt memóriával és 2 gigabájt memóriával rendelkező Nvidia GeForce GT 960M grafikus adapterrel. A felszereltségével eddig sem volt probléma, csak a célpiacát nem sikerült megtalálni. Az új változat az előrejelzések szerint márciustól lesz majd elérhető, de az árát egyelőre nem lehet tudni.