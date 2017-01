Részesedést vásárol az Intel a HERE-ben

Tovább gyűrűznek az Intel autós törekvései, a vállalat bejelentette, 15 százalékos részesedést vásárol a német HERE térképalkalmazásban, illetve együttműködést is aláírt a céggel, a nagyfelbontású térképek valós idejű frissítését célzó közös kutatás-fejlesztéssel kapcsolatban. Utóbbival a két vállalat kifejezetten a részben, illetve teljes mértékben önvezető autók navigációs rendszereinek ágyazna meg.

A HERE-t még tavaly előtt nyáron vásárolta meg az Audi, BMW és a Daimler alkotta német autógyártó-trió a Nokiától, mintegy 2,8 milliárd eurós összegért, a finn vállalat ezzel teljes figyelmét a mobilhálózati piacra, valamint a telekommunikációs technológiák fejlesztésére és licencelésére fordíthatta. A felvásárlás egyébként világszerte megnyugtatta az autógyártókat, miután az eladósorba került HERE - amelynek térképszolgáltatása 80 százalékos részesedéssel rendelkezik az autóiparban - esélyes vevői között tudhatta a Google-t és az Ubert is. A Google Maps-et is tulajdonló keresőóriás ezzel kvázi monopol helyzetbe került volna a navigációs szektorban, különösen miután a Waze-t is sikerült megszereznie.

Azt a vállalatok nem árulták el, hogy az Intel pontosan mennyit fizet a 15 százalékos tulajdonrészért, ugyanakkor a lépés jól mutatja, hogy a chipgyártó energiát és pénzt nem kímélve, gőzerővel növeli jelenlétét a gépjárművek piacán. A vállalat novemberben bejelentette, házon belül nem kevesebb mint negyedmilliárd dollárt fektet önvezető autós projektekbe, ráadásul a cég már a Los Angeles Auto Show-n is keynote előadással képviseltette magát. A cég tavaly év végéhez közeledve mindezek mellett egy külön ágazatot is létrehozott az önvezető autós fejlesztéseknek, sőt a Delphi-Mobileye duó nyáron indított kezdeményezésébe is beszállt partnerként, amely egy kulcsrakész önvezető autós rendszer létrehozását célozza, amelyet készen értékesítenének az autógyártóknak.

A The Wall Street Journal értesülései szerint az Intel és a HERE amellett, hogy folytatják a valós időben frissülő és az útviszonyokat is folyamatosan jelző térképrendszerek kidolgozását, annak a lehetőségét is vizsgálják, hogy az autók és az utasok által generált helyadatokat milyen más területeken tudnák értékesíteni. Az üzlet egyelőre a felelős német hatóságok jóváhagyására vár, a várakozások szerint mindenesetre még az év első harmadában lezárul.