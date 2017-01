Rajthoz álltak az Nvidia notebookos GTX 1050 és 1050 Ti GPU-i

A CES készüléközönével az idei legújabb, notebookokba szánt vasak is felsorakoztak, közülük pedig az Nvidia legújabb, hordozható gépeket célzó GPU-i sem hiányoznak, ezek a GeForce GTX 1050 Ti és GTX 1050, amelyek asztali verzióját még októberben mutatta be a gyártó. A cég idén a Pascal-alapú szériával úgy döntött, nem ad ki dedikáltan notebookokba tervezett GPU-kat, helyette az asztali chipeket teszi a laptopokba is, közel azonos specifikációkkal.

Ennek megfelelően mindkét eszközben teljes értékű, a Samsung gyáraiban 14 nanométeren készült GP107 GPU dolgozik, 3,3 milliárd tranzisztorral a fedélzetén. A chipekhez 2 vagy 4 gigabájt GDDR5 memória tartozik, 128 bites memóriabuszon - az alapórajel az GTX 1050 esetében 1354 megahertz, amely 1493-ig szökhet fel, az izmosabb GTX 1050 Ti alapértéke pedig éppen 1493 megahertzről indul, és 1620-nál tetőzik - ahogy az AnandTech is kiemeli, ez utóbbi érték meglepő módon az asztali variánsénál is 228 megahertz-cel, azaz 16 százalékkal nagyobb. A memória sávszélessége mind a két modellnél 112 GB/s.

Az erősebb vasban mind a hat SM (streaming multiprocessor) aktív, míg a GTX 1050-ben a vállalat csak ötöt kapcsolt be. Az ROP-k (Render Output Pipeline) számában már jelentősebb a különbség: a GTX 1050 Ti 32 aktív ROP-jéhez képest a mezei 1050-ben csak ennek fele, 16 dolgozik - ez egyébként a chipet az asztali GTX 1050-től is megkülönbözteti. A CUDA magok száma a Ti verzióban 768, amelyhez 48 textúrázóegység társul, a kistestvér esetében ezekből 640, illetve 40 darab került a chipre. Mindkét eszköz 1 megabájt L2 cache-sel érkezik.

Az új lapkák természetesen az Nvidiától megismert teljes notebookos funkciópalettát is hozzák majd magukkal, beleértve a vállalat Battery Boost technológiáját, illetve az órajelek kézi felhúzásának lehetőségét, illetve a G-Sync támogatását is. A cég várakozásai szerint a GTX 1050-nel felszerelt laptopok már nettó 699 dollártól megvásárolhatók lesznek, a pontos árazás azonban nagyban függ majd a gyártóktól, illetve az adott készülék további konfigurációjától. Az új notebookos GPU-k egyébként már a hivatalos rajt előtt bemutatkoztak néhány eszközben, ilyenek voltak például a Lenovo újonnan bevezetett Legion márkanév alatt bemutatkozó gamer notebookjai. A külön bejelentés, miután az asztali verziók a laptopokba szánt chipekről is szinte mindent elárultak, jelen esetben kvázi formalitás az Nvidia részéről.