Routerrel húz védőfalat az IoT eszközök köré a Norton

Már a kapu előtt megállítaná az otthoni hálózatokra pályázó malware-eket a Norton frissen bejelentett routere. Az eszköz Norton Core névre hallgat és a biztonságos, pontosabban biztonságos és felhasználóbarát működést helyezi a középpontba. A Core emellett követi az elmúlt évben kifejezetten hangsúlyossá vált trendet, miszerint a routerek akár jól is kinézhetnek - a Norton terméke egészen izmos hardverét egy geodézikus kupola mögé rejti. Az esztétikus külső egyébként az olyan megoldások mint például a Google routereinek megjelenésével lassan elvárássá is válik a piacon.

Ugyanakkor míg mostanában funkciók terén a felhasználóbarát mesh hálózatok jelentik az aktuális buzzwordöt a konzumer routerpiacon, a Core teljes erővel a biztonságra helyezi hangsúlyt. A gyártó az készülékkel elsősorban a háztartásokban egyre nagyobb számban megjelenő IoT eszközök katasztrofális, sőt sokszor egyáltalán nem létező biztonsági megoldásait orvosolná a hálózat kapujának fokozott védelmével, a támadásokat azelőtt megállítva, hogy azok eljutnának a sebezhető okosotthon-kiegészítőkig és egyéb, online kapcsolattal rendelkező eszközökig.

A Norton a készüléket egy sor védelmi vonallal felszerelte, az többek között mély csomagelemzéssel (DPI) figyeli az áthaladó tartalmakat és elcsípi az ismert kártevőket, továbbá a hálózatra csatlakoztatott eszközök közötti, potenciálisan rosszindulatú adatkommunikációt is képes észlelni - ha utóbbira utaló jelet talál, a router automatikusan leválasztja a szóban forgó eszközt a hálózatról, karanténba helyezi azt, és értesíti a felhasználót. A készülékkel lehetőség van továbbá a hálózat felosztására, így azon egymástól elszigetelten dolgozhatnak az IoT eszközök, valamint a PC-k, telefonok, így elejét véve, hogy egy támadó valamelyik okoskészülék sebezhetőségét kihasználva érzékeny adatokat kaparintson meg más csatlakoztatott gépekről. Erre egyébként lehetőséget adnak a "mezítlábasabb" routerek is a vendéghálózat (guest Wi-Fi) segítsévégel, a Norton megoldása viszont komplexebb és rugalmasabb.

A funkciók közé természetesen a tartalomszűrés is bekerült, a különböző, potenciálisan kártevőket tartalmazó weboldalak mellett téma szerint is szűrhetők az egyes weblapok, például korhatáros tartalmak esetében. A router mindezek mellett folyamatos, valós idejű frissítéseket is kap a gyártótól, amelyekkel az az esetlegesen felbukkanó sebezhetőségeket foltozza. A felsorolt biztonsági megoldások persze vállalati eszközökben már jó ideje elérhetők, azokat az érdeklődők eddig is beépíthették otthoni rendszerükbe - a különbség az, hogy a Core-nál használatukhoz nincs szükség sokszor bonyolult, az átlagfelhasználó számára gyakorlatilag átláthatatlan konfigurációra, az eszköz azokat egy egyszerűen használható mobilappon keresztül teszi elérhetővé.

A Core kupolája alatt átlagos hardver dolgozik, abban egy kétmagos, 1,7 gigahertzes processzort és 1 gigabájt RAM-ot találunk, továbbá 4 gigabájt eMMC tárhelyet. A készülék a 802.11a/b/g/n/ac szabványokat is támogatja, valamint párhuzamosan képes 2,4 és 5 gigahertzes hálózatok létrehozására is, mindezt 4x4 AC2600 MU-MIMO támogatással. Az eszközbe Bluetooth LE csatlakozási lehetőség is jutott. Ami a fizikai portokat illeti, a routeren négy gigabites Ethernet, illetve két USB 3.0 aljzatot találunk.

A védelemért ugyanakkor, akárcsak a "patinásabb" kerületekben megnyíló kocsmákban, itt is komoly összeget kell kicsengetni, a Norton Core nettó 280 dollárért lesz megvásárolható - a leggyorsabbak azonban 200 dollárért csaphatnak le a routerre, amelyhez egy éves Norton Core Security Plus előfizetés is jár. Mindenképp jó látni, hogy ha egyelőre borsos áron is, de a konzumer szegmensbe is lecsorognak azok a fejlett biztonsági funkciók, amelyek eddig jobbára a vállalati eszközök sajátjai voltak, különösen figyelembe véve, hogy egészen idáig az otthoni routerek, az IoT eszközök seregéhez hasonlóan, leginkább gyenge védelmükről voltak híresek.