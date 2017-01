Küszöbön a FreeSync 2

Megérkezett az AMD FreeSync technológiájának második generációja - legalábbis félig-meddig. A megoldást a cég a rivális Nvidia G-Sync ellen indította harcba, amely a monitorok képfrissítési gyakoriságát hivatott szinkronizálni a videokártyák által generált képkockák tempójával - ezt a funkciót a vállalat az első verzióval már kipipálhatta, így idén máshova tolódnak a hangsúlyok. A FreeSync 2 esetében nem a képkockák szinkronizációja áll a középpontban, ahogy azt a termék neve sugallná, hanem a játékoknál is egyre nagyobb hangsúlyt kapó HDR, egész pontosan annak kiterjedtebb támogatása Windows alatt - az ugyanis jelenleg erősen foghíjas a platformon, az üzemmód használata sok esetben jelentős beviteli késleltetéssel jár.

Az AMD ezt a problémát úgy oldaná meg, hogy a lehető legtöbb, a HDR üzemmódhoz kapcsolódó feladatot leveszi a Windows válláról és inkább saját hatáskörben végzi el azokat. A FreeSync 2 egy saját HDR pipeline-t hoz létre, amely a Windows többlépcsős HDR színbeállítási folyamatát egyetlen lépésre egyszerűsíti: az egyes játékok a beállítást közvetlenül a FreeSync 2 támogatással rendelkező monitorok natív megjelenítési képességeihez igazodva végzik el, a streamet pedig az AMD driverei és hardvere juttatják el a megjelenítőhöz, anélkül, hogy külön másodlagos színbeállításra lenne szükség. A módszerrel az AMD szerint a késleltetés jelentősen csökkenthető.

Ehhez persze az adott szoftver oldaláról is szükség van a FreeSync 2 támogatására, így a funkció csak akkor kapcsol be, ha arra az adott játék vagy egyéb szoftver is fel van készítve, jelenlegi állás szerint a Windows továbbra is szabványos sRGB módban működik alatta, ha nem fut teljes képernyős program.

A technológia bár ígéretes, annak népszerűsítése az AMD-nek nem lesz könnyű feladat, hiszen nem csak a monitorgyártókat, de a játékfejlesztőket is meg kell győznie, hogy azok termékeiket tegyék kompatibilissé megoldásával. Szerencsére ez a játékkészítők oldalán az AMD által biztosított FreeSync 2 API-val felfegyverkezve viszonylag egyszerű feladat - de így is extra tennivalóról van szó, így a kezdeményezés nincs kockázat nélkül.

A monitorgyártóknál a cégnek valamivel könnyebb dolga lesz, főként figyelembe véve, hogy a FreeSync első generációja is siker volt a cégek körében, az AnandTech 121 FreeSync támogatással szerelt kijelzőt számolt össze. Akárcsak az első verzió, a FreeSync 2 is viszonylag kis befektetéssel lehet olyan hozzáadott érték a monitoroknál, amelynek hála a gyártók számottevően vaskosabb árcédulát tehetnek az eszközökre, így őket valószínűleg nem kell majd sokat győzködni a megoldás implementálására.

Célkeresztben a csúcskategória

Igaz a kiterjesztett HDR támogatás a frissített szabvány leglátványosabb újítása, a FreeSync középpontjában eredetileg álló változtatható frissítési gyakoriságon is igazított az AMD. Minden FreeSync 2 matricával érkező monitornak támogatnia kell majd az LFC (Low Framerate Compensation) funkciót, amelynél a kijelző által támogatott maximális frissítési gyakoriság legalább a minimum érték két és félszerese kell, hogy legyen. Ez a technológia első generációjánál nem volt követelmény, ami változó játékélményhez vezetett a különböző árkategóriákba pozicionált, FreeSync támogatással érkező monitorokon, a vállalat most ezt tenné egységesebbé.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy a megoldás a második generációval erősen a csúcskategóriás monitorok felé tolódik, a fenti követelményeknek a gyártók egyelőre valószínűleg nem fognak tudni megfelelni az alacsonyabb árkategóriákban - egyben az AMD számára is eggyel komplexebb feladattá válik a címre pályázó megjelenítők tesztelése.

A videokártyák oldaláról szerencsére nem követel majd hardveres frissítést a technológia, minden FreeSync támogatással érkező GPU támogatja majd a megoldás második verzióját is, ahhoz csupán egy driverfrissítésre lesz szüksége. Azt egyelőre az AMD nem közölte, várakozásai szerint mikor kerülnek piacra az első FreeSync 2-es monitorok, a korai modellekre azonban jó eséllyel még idén számíthatunk.