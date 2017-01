Snapdragon 835 - 10 nanométeres csoda

Kiszivárgott információkból immár szinte mindent tudunk a Qualcomm új csúcs-lapkájáról. A mikroarchitektúráról nincs persze adat, arról a Qualcomm mindig hallgat, de a nyilvánosságra került bemutató diáiból így is körvonalazódik már az új csúcsprocesszor teljesítménye és egyéb előnyei.

CPU - csak okosan

A Snapdragon 820-nál a Qualcomm 2+2-es elrendezésű CPU-ra szavazott, a négy Kryo magot két alacsonyabb és két magasabb frekvenciájú blokkra bontva. A 835-nél ezzel szemben a 4+4-es logika érvényesül, az erős klasztert négy darab Kryo 280 alkotja (maximális órajel 2,45 GHz - a 3 GHz fölötti órajelet vizionáló pletykák sajnos nem váltak valóra) 2 megabájt L2 cache-sel, amely mellett négy kisebb (ismeretlen, de feltételezhetően Cortex-A53-as) mag alkotja a másik klasztert, 1,9 Ghz-es órajellel és 1 megabájt másodszintű gyorsítótárral.

A fejlesztés fókusza most nem elsősorban a sebesség, inkább az energiahatékonyság volt, így a processzor a tavalyi elődhöz képest "csak" 20 százalékot gyorsul, fogyasztásban pedig szintén jelentős 40 százalékos csökkenést sikerült elérni. Ez részben az új 4+4-es felépítésnek köszönhető, a Qualcomm szerint az üzemidő 80 százalékát a lapka a "gyenge" magokon tölti. Másrészt érezteti hatását a Samsung új 10 nanométeres gyártástechnológiája is, ennek hozadéka a 30 százalékos zsugorodás is az előző generációhoz képest.

Grafika

A 3D-s grafikáért a Qualcomm saját fejlesztésű GPU-ja, az Adreno 540 felel, a cég szerint a közvetlen előd 820-hoz képest 25 százalékkal gyorsabb ez az egység, ami éves szinten szolid előrelépésnek felel meg. Az előzetes várakozások ugyanakkor még a mitikus 620-as Adrenóról szóltak, a sorozatszám jelentősebb fejlesztést, generációváltást jelentett volna - helyette "csak tízzel", 530-ról 540-re nőtt a modellszám, ami apróbb fejlesztést jelezhet. A lapka egyébként néhány VR-specifikus fejlesztést is kapott, a pozicionális hang, illetve az alacsonyabb késleltetésű feldolgozás a VR-szemüvegek esetében kritikus.

A GPU-t dedikált, fix funkciós áramkörök egészítik ki, a videós feldolgozást végző VPU már 4K HEVC 10 bites videót is képes kódolni, a kijelzőt meghajtó DPU pedig szintén képes a 10 bites 4K 60 fps videó lejátszására. A képfeldolgozó egység beépített képstabilizálással rendelkezik, illetve javult az autofókusz támogatása is. Újdonság, hogy a dupla fotodiódák (2PD) támogatását szintén beépítette a Qualcomm, így a Galaxy S7-tel megismert új szenzorok a jövőben nem igényelnek külön vezérlőchipet.

A várakozásoknak megfelelően az új csúcs-Snapdragon már az X16-os LTE-modemet kapta, ez az első hivatalos gigabites elméleti sávszélességet kínáló egység a piacon. Nagy kérdés, hogy az ezt kiszolgálni hivatott komplex antennarendszert hány gyártó építi be a telefon méretű készülékekbe - a szolgáltatók várakozásai szerint ezek inkább tabletekben, notebookokban kaphatnak inkább helyet.

A piaci rajtról egyelőre nincs érdemi információ, a Qualcomm csupán annyit közölt, hogy 2017 első felében indul a sorozatgyártás. Elképzelhető, hogy a Samsung gyártástechnológiája még bekavar, a hírek szerint ugyanis nem olyan acélos a selejtarány, így heteket vagy akár hónapokat is késhet a lapka - és vele a rá építő telefonok is.