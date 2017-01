Új X1 Carbonnal és VR-headsettel ostromolja a CES-t a Lenovo

A 2017-es új ThinkPadek többsége már az tavalyi év vége előtt bemutatkozott, a portfólió legvékonyabb képviselőire azonban egészen mostanáig várni kellett: néhány napos késéssel, de végre a frissített ThinkPad X1 sorozatról is lehullt a lepel, a gyártó egy-egy új X1 Carbon, X1 Yoga és X1 Tablet modellel is előállt.

A kategória zászlóvivője továbbra is az X1 Carbon, amely idén az elődök egyébként sem túlméretezett készülékházát tovább kicsinyíti. A Lenovo ezúttal a szélességből faragott le, a kijelzőt övező peremeket egészen elvékonyította, a notebook így lényegében egy 13,3 hüvelykes eszköz méreteivel versenyez. A több 2017-es modellnél bevezetett ezüst kivitel ide is utat talált, ha valaki szakítana a hagyományos, fekete külsővel. A vékony kialakítás dacára az idei X1 Carbon nem szenved hiányt csatlakozókban, azon mindjárt két, Thunderbolt 3 támogatással kiegészített USB-C aljzatot, két hagyományos USB 3.0 portot, microSD foglalatot, valamint Ethernet és HDMI csatlakozót is találunk. Az ultrabook továbbá az inkrementális processzor- és egyéb hardverfrissítések mellett WiGig támogatást is kapott, így vezeték nélküli dokkolókkal is használható. Az X1 Carbon 14 hüvelykes IPS panelje Full HD vagy 2560x1440 pixeles felbontással is elérhető.

A sor a 360 fokban hátrahajtató kijelzővel szerelt X1 Yogával folytatódik. Erre a modellre már csak egy USB-C aljzat került, továbbra is Thunderbolt 3 támogatással, cserébe viszont három USB 3.0 csatlakozó található rajta - ezeken túl ugyanazok az aljzatok jutottak rá mint a Carbon modellre. Ami a kijelzőt illeti, itt is elérhető a Full HD IPS panel, a 2560x1440 pixeles felbontás mellé viszont már OLED panel jár. Értelemszerűen mindkét változat érintésérzékeny, a géphez továbbá a készülékházba dokkolható érintőtoll is tartozik. A hajlékonyabb X1 modell a grafika terén is komolyat lép előre, az igény szerint Intel Iris Plus Graphics 640 GPU-val is elérhető. A gyártó az IPS kijelzős verzióhoz 16 óra, az OLED-es modellhez pedig 10,5 óra akkuidőt ígér.

A tavaly bemutatkozott X1 Tablet is frissült, a széria billentyűzetbe dokkolható tagja is megkapta a Kaby Lake processzorokat, és USB-C aljzat is jutott rá, noha amögül már hiányzik a Thunderbolt 3 támogatás. A gépen egy mezei USB 3.0 port, illetve egy miniDisplayPort aljzat is elfért, továbbá microSD foglalatot is találunk rajta. A már 1 terabájtos SSD-vel is elérhető gép kapcsán a cég "akár" 10 órás üzemidőről beszél.





Új VR-versenyző a pályán

A gyártó nem csak a vállalati eszközök terén mutatott újat. A VR headsetek az idei CES-en is slágerterméknek számítanak, a várakozásoknak megfelelően most a Lenovo is előrukkolt saját megoldásával, amely a Windows Holographic platformra épít - utóbbi a virtuális és a kiterjesztett valóság közötti határokat mosná el. A Las Vegas-i konzumerelektronikai expón bemutatott készülék a jelenleg piacon lévő termékek közül leginkábbb a PlayStation VR-re emlékeztet, a Sony eszközéhez hasonlóan a felhasználó homlokán támasztja meg a szemüveget. A Lenovo egyelőre név nélküli készüléke első pillantásra kisebb, és feltehetően könnyebb mint a konkurens megoldások, előlapján továbbá egy térérzékelő kamerapáros található, amelynek a különböző AR megoldásoknál, illetve a szemüveg térbeli pozicionálásánál lesz fontos szerepe - utóbbihoz így az eszköznek nem lesz szüksége külső érzékelőkre, mint például a HTC Vive esetében. A headsetben két darab, 1400x1400 pixeles kijelző található.

Fotó: Windows Central

A Lenovo a tervek szerint a konkurenciánál jelentősen olcsóbban, nettó 3-400 dollár közötti áron dobja majd piacra a készüléket, ami komoly versenytény lehet a borsos árú, 800 dollár környékén mozgó riválisokhoz képest. Az is igaz ugyanakkor, hogy a kínai gyártó szemüvege esetében a kontrollerek kimaradnak a csomagból, azok piacra dobását a cég harmadik felektől várja - nem kizárt ugyanakkor, hogy az eszköz kameráinak hála szabad kezes vezérlésre is lehetőség lesz.

Új otthont talált Alexa

A vállalat CES-es bejelentésözönében említést érdemel még a gyártó okos otthoni asszisztense is. Lényegében egy Amazon Echo klónról van szó amely külsőre leginkább az eredeti Echo és a rivális Google Home keresztezésére emlékeztet. A Lenovo Smart Assistant névre hallgató készülék az Amazontól megismert Alexa virtuális asszisztenst futtatja, ezzel lényegében az Echótól megismert funkcionalitást hozza el a Lenovo színeiben. Az eszközt a hangparancsok biztos felismeréséhez 360 fokban fülelő, távolról is jól halló mikrofonokkal szerelték fel, abból továbbá egy Harman Kardon hangszórókkal szerelt kiadás is piacra kerül majd. Az eszköz májustól lesz kapható, 130 dolláros áron, a Harman Kardon vassal szerelt modellért pedig 180 dollárt kell majd fizetni.

A CES-t a vállalat MIIX táblagépe sem úszta meg frissítés nélkül, a legújabb MIIX 720 modellben már Intel Kaby Lake processzort találunk (méghozzá az AnandTech szerint annak 15 wattos változatait), továbbá Intel HD 620 grafikát, egy 12 hüvelykes, 2880x1920 pixel felbontású kijelző mögött. Az eszközön egy USB 3.1-es USB-C aljzatot találunk, továbbá egy USB 3.0 és egy USB 2.0 port is helyet kapott rajta. A RAM maximális mérete 16 gigabájt, az SSD pedig 1 terabájtig tornázható fel. Az eszközhöz leválasztható billentyűzet is tartozik, továbbá külön érintőtoll is vásárolható hozzá. A MIIX 720 áprilisban kerül a boltokba nettó ezer dolláros indulóáron.

Mindezek mellett a vállalat gamer laptopjai is új név alá vonulnak, a cég a játékosoknak szánt gépeket kivonja az Ideapad almárka alól és az új Legion brand alatt gyűjti össze azokat. Az új irányvonallal párhuzamosan mindjárt két játékos notebook is bemutatkozott, a Lenovo Legion Y520 és Y720, amelyek az Intel Kaby Lake vas mellett a legújabb, Pascal-alapú GeForce GPU-kkal érhetők el, előbbi modellbe akár GeForce GTX 1050 Ti, a Y720-ba pedig akár GTX 1060 is választható. A Y520 februártól, az izmosabb modell pedig áprilistól lesz kapható, áruk nettó 900, illetve 1400 dollárról indul.