Erősen indítják az évet az idei Samsung Galaxy A telefonok

Bővül a Samsung középkategóriás okostelefonjainak sora, a vállalat bemutatta 2017-es Galaxy A szériáját, amelyekkel egy több, eddig a felső kategóriából ismerős funkció is utat talál a belépő-, középszintű portfólióba. Egész pontosan három új készülék mutatkozott be, ezek a Galaxy A3, A5 és A7 modellek.

A sorozat legizmosabb tagja az 5,7 hüvelykes Galaxy A7, amelynek Full HD felbontású, 386 PPI pixelsűrűségű Super AMOLED kijelzője mögött egy Exynos 7880 Octa processzor dolgozik, nyolc darab, 1,9 gigahertzre állított, (2012-es) Cortex-A53 maggal. A chiphez 3 gigabájt RAM és 32 gigabájt, microSD kártyával bővíthető belső tárhely tartozik. A készülék érdekessége továbbá, hogy az előlapon és a hátlapon is egy 16 megapixeles kamera figyel, utóbbi optikai képstabilizációval is kiegészül, a home gombban továbbá egy ujjlenyomat-olvasó is helyet kapott. A készülékben egy derekas, 3600 mAh kapacitású akkut találunk - kifejezetten figyelemreméltó hardverről van tehát szó a középkategóriához képest. A Galaxy A5 modell lényegében ugyanezt a konfigurációt hozza, 5,2 hüvelykes kivitelben, változatlan processzorral, RAM-mal és kamerapárossal.

A legszerényebb készülék a Galaxy A3, a kijelző itt már csak 4,7 hüvelyk, és a felbontás is 1280x720 pixelre konszolidálódik, ami 312 PPI-s pixelsűrűséget eredményez. A processzor pontos modellszáma itt nem ismert, az viszont tudható, hogy ebben az esetben is nyolcmagos lapkáról van szó, szintén veterán Cortex-A53 magokkal, noha esetében azok csak 1,6 gigahertzen ketyegnek. A RAM-ot a gyártó itt 2 gigabájtra tekerte vissza és a belső tárhely is csak 16 gigabájt, a microSD-s bővítés lehetősége ugyanakkor itt is adott. A Galaxy A3 hátlapján egy 13 megapixeles, előlapján egy 8 megapixeles kamerát találunk. A kisebb készülékházban egy 2350 mAh-s telep fért, látszik tehát, hogy itt már kifejezetten a belépőszintet célozza a gyártó.

De belépő kategória ide vagy oda, a telefonok, az A3-at is beleértve, néhány határozottan prémium funkciót is kapnak: az említett ujjlenyomat-olvasó mellett mindegyik modell IP68-as védettségi szintet tudhatnak magukénak, azaz teljes mértékben védettek por ellen, a halakat pedig másfél méteres mélységben fél órán keresztül szórakoztatják. Ugyancsak dicséretes, hogy mindegyik eszközön USB-C aljzatatot találunk, illetve hogy azok Samsung Pay támogatással érkeznek - a koreai vállalat mobilfizetési megoldásának a nagy tömegek által vásárolt középkategória komoly lökést adhat. A telefonok tehát kifejezetten ígéretesek, hátrányuk azonban, hogy a (szintén retró) Android 6.0 Marshmallow-val a fedélzetükön érkeznek, erősen kérdéses, hogy látunk-e rajtuk később frissebb rendszert.

Az új készülékek az orosz, illetve egyes ázsiai piacokon már januárban a boltokba kerülnek, Európában azonban februárig várni kell még rájuk. A frissített Galaxy A modellek ára egyelőre nem ismert.