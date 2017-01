10 millió fölött a Huawei P9

10 milliós eladás fölött jár a Huawei P9 és P9 Plus, jelentette be a kínai gyártó. Az idei CES előzetesen tartott bejelentése szerint ez a cég első olyan modellje, amelyből több, mint 10 millió darabot sikerült értékesíteni. Ez fontos mérföldkő - mondja a Huawei, és egyet kell értenünk a céggel: a prémium szegmensbe árazott telefon ugyanis igen erős versenytársakkal rendelkezik, a stagnáló piacon ez kimondottan jó eredmény. A cég közlése szerint egyébként az első hat hétben már 2,6 millió P9 fogyott, a népszerűség viszont sokkal hosszabb ideig kitartott, a rajt óta eltelt 8 hónapban is maradt kereslet ezekre az eszközökre.

A P9-et mi is kipróbáltuk, a kötelező köröket hozta, kimagaslót azonban nem alkotott szerintünk.

A márkázás volt a konzumer piacon egyébként a Huawei legnagyobb problémája az elmúlt években. Míg a többi piaci szereplő viszonylag bejáratott márkanévvel rendelkezik, a Huawei a fogyasztói piacon eddig nem volt jelen, így értelemszerűen ismertsége sem olyan jelentős, mint az Apple-é, a Samsungé vagy épp az LG-é. Nem véletlen, hogy a hátrány legyűrésére a cég rengeteg erőforrást költ, és rendszeresen közli, hogy hogyan halad az ismertségben - most épp az Interbrand és a Brand Z listáján sikerült előrelépni (72. illetve 50. helyre).

A telefonos piac Észak-Koreája

A Huawei egyébként nem tőzsdei cég, így nem köteles a részvényeseket nyilvános formában tájékoztatni, a szokásos negyedéves pénzügyi jelentéseket sem teszi közzé, amelyek betekintést engednének a vállalat életébe. A vállalat igazgatótanácsának és vezetési struktúrájának felépítése sem volt mindig nyilvános, ahogy az alapító-vezérigazgató Ren Zhengfei is híresen visszavonult embernek számít. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a céget a kínai hadsereghez is közel állónak tartják, akkor érthető, hogy a cég imázsára tényleg ráfér némi polírozás.

Az elzárkózás és a sűrű homály azonban az elmúlt években már egyre nagyobb problémát okozott a cégnek, így egy ideje éves és féléves jelentésekben körvonalazza saját teljesítményét, nyilvánosságra hozta a szervezeti struktúrát és a döntéshozók nevét is. A pénzügyi jelentéseket azonban érdemes kritikusan figyelni, a vállalatot nem kötelezi tőzsdefelügyelet a legfontosabb információk közzétételére és auditjára (bár van önkéntes független audit), így fennáll a veszély, hogy az adatokat a cég kozmetikázhatja vagy a kellemetlen részeket egyszerűen kihagyja.