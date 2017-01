Szemmozgás-követő céget vásárolt az Oculus

A tavalyi év egyik komoly eredménye, hogy végre piacra kerültek a VR-úttörők, az Oculus és fő riválisa, a HTC Vive. Az Oculus azonban késve megjelenő kontrollere miatt lemaradásban volt - ebből szeretne rögtön előnyt faragni a cég egy új felvásárlással, amely az immerzív VR-vezérlést célozza.

Az Oculus, pontosabban a céget tulajdonló Facebook ugyanis felvásárolja a tekintetkövetéssel foglalkozó The Eye Tribe vállalatot. Az ismeretlen összegért bekebelezett cég technológiája több tekintetben is hasznos lehet a VR-headset fejlesztők számára, azzal nem csak az virtuális környezettel való interakció reformálható meg, de a VR-szemüvegek erőforrása is csökkenthető, a fejlesztők továbbá a megoldással rengeteg hasznos információhoz juthatnak hozzá.

A The Eye Tribe-ot 2011-ben a Koppenhágai Egyetem kutatói hozták létre, a csapat fejlesztéseinek eredménye többek között az ITU Gaze Tracker, azaz a legnépszerűbb nyílt forrású tekintetkövető szoftver. A cég emellett két fejlesztői csomagot is piacra dobott, melyek közül az idén bejelentett, 200 dolláros Eye Tribe Tracker Pro pakk a vállalat szerint a hasonló teljesítményű megoldások árának tizedéért érhető el. A cég megoldása így nem csak a kísérletező kedvű fejlesztők, de a gyártók számára is olcsón hozzáférhető és beépíthető a különböző termékekbe. A cég a tavalyi év elejére világszerte több mint 10 ezer fejlesztőkészletet értékesített.

Az Eye Tribe Tracker Prónak a cég szerint nem csak az árát, de a fogyasztását is sikerült alacsonyan tartani, azzal a vállalat ennek megfelelően a VR-headsetek mellett a notebookokat, sőt az okostelefonokat is célba veszi, de akár tévékben vagy autókban is lát benne jövőt. A 75 hertzes frissítéssel dolgozó technológia a vállalat szerint fejmozgás-kompenzációval is kiegészül, a felhasználók így teljesen természetesen használhatják különböző készülékeiket, nem kell mereven a kijelzőre meredni tekintetük sikeres felismeréséhez.

A megoldás számos előnnyel kecsegtet, és nem csak a különböző tekintetvezérelt felhasználói felületek miatt. Noha a technológia kapcsán elsőre leginkább olyan funkciók juthatnak eszünkbe, mint a szemmozgással vezérelt görgetés, esetleg a felhasználók tekintetét a valóságnak megfelelően tükröző virtuális avatarok, az akár a különböző komolyabb grafikai étvágyú szoftverek erőforrásigényét is visszatekerheti. A tekintet követésével ugyanis az alkalmazásoknak lehetőségük nyílik a képnek csak azt a részét megjeleníteni a legnagyobb részletességgel, amelyet a felhasználó éppen néz - a periférián lévő tartalmak esetében addig is számottevő erőforrások spórolhatók meg, azokat az emberi szem ugyanis csak alacsony felbontáson érzékeli.

Ez a megoldás a jellemzően komoly vasat igénylő VR-headseteknél különösen hasznos lehet, főként, ha egy önálló, nem PC-re támaszkodó VR-szemüvegről van szó, amelynél az ember fejére aggatható hardver mennyisége erősen korlátozott. Egy hasonló, PC-nélküli VR-headset egyébként már az Oculus berkeiben is fejlesztés alatt áll, Santa Cruz kódnéven. Egy másik komoly előnye a felhasználói szemmozgás követésének, hogy abból a cégek rengeteg hasznos adatot gyűjthetnek be: azzal, hogy tudják pontosan hova néz a felhasználó a különböző tartalmak fogyasztása során, azokat optimalizálni tudják, illetve akár személyre szabott funkciókat is elérhetővé tehetnek számukra.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a The Eye Tribe termékeinek jövője, azokhoz továbbra is jár-e majd támogatás, illetve hogy a Facebook kötelékében pontosan milyen pozíciót tölt majd be a cég 16 fős legénysége - ha máskor nem, ősszel, a Facebook Connect konferenciáján biztosan kiderül, sikerült-e kamatoztatni a megszerzett technológiát.