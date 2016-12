Előretekintés: milyennek látszik 2017?

Ismét alternatíva lesz az AMD

Az AMD-t akár 2016 legnagyobb sikerei között is felsorolhattuk volna, hisz a vállalat számára már az is komoly fegyvertény, hogy túlélte az idei évet. Tavaly év végén még a nekrológ lehetőségének gondolatával is eljátszottunk, viszont a vállalat szinte csodával határos módon továbbra is a víz fölött tudott maradni. 2017 pedig egyenesen a fordulat éve lehet, régen látszott ennyire derűsnek a vállalat jövőképe. Bár a Zen-alapú processzorokat végül mégsem sikerült idén bemutatni, az asztali variánsok jövő év első negyedévében megjelenhetnek, a nagyobb profittal kecsegtető szerveres verziók pedig nyár elejéig befuthatnak, ideális esetben.

Az előzetes tesztek és szivárgások alapján ezzel az AMD ismét versenyképes lehet, és bár az Intelt bizonyosan nem fogja helyből átugrani, hosszú évek után ismét reális alternatívaként beszélhetünk az AMD processzorairól. A processzortervező és az Intel közötti gyártástechnológiai szakadék régen volt ilyen kicsi, ami komoly esélyt kínál az AMD-nek. Már “csak” a vadiúj Zen mikroarchitektúrát kell piacképes formába hozni, na meg legyártatni azt úgy, hogy abból végül versenyképes, megbízható termék legyen.

A feladat nem kicsi, pláne annak fényében, hogy az AMD továbbra is megkötött lábakkal és kezekkel ugrál a sakktáblán, de jelen állás szerint úgy fest, a vállalat túl van a nehezén. Erről árulkodik a részvényárfolyam is, az egy évvel ezelőtti állapothoz képest ugyanis több mint hatszorosát éri jelen formájában az AMD, a befektetők régen voltak ennyire optimisták a vállalat jövőjét illetően. Márpedig a világ egyik legnagyobb átverése lenne, ha e mögött nem lennének kézzel fogható eredmények, ezért a HWSW is megelőlegezi a 2017 egyik pozitív meglepetése díjat, amely szerint a cég bevétele és piaci részesedése számottevően növekedni fog. Egy év múlva ugyanitt kiértékeljük, hogy az optimizmusra rászolgált-e vagy sem az AMD.

Intel: a csúcsról már csak egy út van

Ellentétes pályán mozog viszont az Intel: jövőre lejtmenetbe kapcsolhat a cég, már ami az évtizedes processzoros hegemóniát illeti. A vállalat az elmúlt pár év során ezen a fronton alig tett le igazán említésre méltó fejlesztést az asztalra, ez pedig a hírek szerint jövőre, sőt, 2018-ra sem változik majd. Az új CPU-kat a kiégett zenekarok stílusgyakorló albumaihoz lehetne hasonlítani, minimális változtatás, szép új borítóval. A stratégiával évekig nem is volt gond, hisz a konkurensek szerencsétlenkedésével joggal tűnhetett úgy, hogy a processzorgyártó tökéletes kontroll alatt tart mindent.

Ez változhat meg jövőre, ugyanis az Intel skalpjára többen is hajtanak majd, az AMD minden fronton borsot törne a vállalat orra alá, mellette pedig az IBM is kopogtat majd a POWER9-cel, illetve már a Qualcomm is bejelentkezett ARM-alapú sokmagos processzorával, utóbbi kettő a legnagyobb haszonnal kecsegtető szerveres piacon keserítené meg az Intel dolgát, tehát épp ott, ahol az leginkább fájhat. Érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy sok lúd disznót győz alapon sikerül-e kikezdeni az Intel páncélját, illetve erre miként reagál majd a vállalat (esetleg előkerül-e a régi jól bevált versenyellenes gyakorlat).

Bár az Intel pénzügyi szinten betonstabil lábakon áll, a vállalat jól bejáratott struktúráját megrázta az a nagyjából 11 000 fős elbocsátás, amit idén jelentett be a vezetés. Márpedig egy ekkora átszervezés sokáig éreztetheti negatív hatását, évekre lehet szükség, hogy kialakuljon és stabilizálódjon az új vállalati struktúra. Emellett ugyancsak komoly hátrány, hogy az Intel gyártástechnológiai előnye szépen lassan szertefoszlik, jövőre jó eséllyel a Samsung és a TSMC is megelőzheti a vállalatot, ez pedig néhány éve még teljesen elképzelhetetlen volt. Mindezek együttes hatására a HWSW szerint szabad szemmel is jól láthatóan csökkenni fog a bevétel és a profit, 2017 végén kiderül, hogy igazunk volt vagy sem.

Újabb önvezető autós áttörések

Az önvezető autók jövőképe felé idén több vállalat is komoly lépéseket tett, projektjeik az eldugott tesztpályákról már a Google, a Tesla és az Uber esetében is kijutottak a közutakra, sőt egyes utasok már ki is próbálhatták azokat, igaz egyelőre csak tesztüzem formájában. Ha jövőre még nem is árasztják el a sofőr nélküli járművek az utakat, egész biztosan további jelentős előrelépésekre számíthatunk - vagy visszalépésekre, ha az Uber folytatja renegát összecsapásait a hatóságokkal.

Vélhetően egyre több gyártó kezdi meg a közúti teszteket majd saját járműveivel 2017-ben, nem csak az Egyesült Államok, de Európa útjain is. Ezzel párhuzamosan a felelős szabályozói testületeknek is bőven lesz majd dolguk, hogy a jogi környezetet is felkészítsék a sofőr, sőt akár kormány nélküli modellek érkezésére. A tesztüzemek jövőre tehát Európában is szélesebb körben megindulnak, nem lenne meglepő ha lassan az öreg kontinensen is lehetőség nyílna a bétateszt alatt lévő önvezető fuvarkocsik kipróbálására. Tippünk szerint 2017-ben már a tömegek számára is elérhető (de még nem megvásárolható) közelségbe kerül az önvezetős technológia.

Jön az Amazon Dash szolgáltatása Magyarországra

Egyre jobban látszik, hogy az Amazon igyekszik kiterjeszteni a korábban csak az Egyesült Államokban elérhető szolgáltatásait Európára. A Dash Replenishment Service (DRS) egyelőre csak a Wi-Fi-vel működő Dash-gombokat hozta el az Egyesült Királyságba, Németországba és Ausztriába, ahonnan már gombnyomásra tudnak a lakosok utántöltő anyagokat rendelni az Amazontól a háztartási eszközeikhez. A megoldást az amerikaiak már két éve használják, és 2016-ban egy újabb szolgáltatás is megjelent számukra, mikor már gombot kell sem nyomniuk a rendeléshez, az API-t használva a partnerek eszközei is képesek erre saját hatáskörben.

Ezzel párhuzamosan az Amazon idén elérhetővé tette a magyaroknak a Prime Video szolgáltatást és a 39 euró feletti ingyenes kiszállítást, úgyhogy biztosan számol a magyarországi lehetőségekkel. Mindennek következtében könnyen elképzelhető, hogy jövőre már a magyarok is tudnak rendelni gombnyomásra utántöltő anyagokat, vagy megoldják majd a háztartási eszközeink maguktól.

Ellepi a chatbot reklám a Facebook mobilappjait

A Facebookon már telítődött minden egyes reklámfelület, így csak az árazás feljebb skálázása marad hátra. Az Instagram, a WhatsApp és a Messenger viszont még kínál szabad felületet a reklámszakemberek és a marketingesek számára, úgyhogy a Facebook már jövőre hozzá fog nyúlni ezekhez az alkalmazásokhoz, hogy fenntartsa az eddigi tempóját a bevételnövelésben. Az Instagramon már eddig is megtalálhatóak voltak a hirdetések, de ezek száma tovább fog nőni, feltételezhetően a rohamosan terjedő videós tartalmakkal.

Idén minden fejlesztői konferencia a chatbotokról, az azok alatt dolgozó API-król szólt, a legtöbb cég gőzerővel dolgozik ezek gyakorlatba ültetésén - ennek viszont a felhasználók nem biztos, hogy örvendeni fognak. A WhatsApp és a Messenger esetében marad a további kísérletezés a chatbotokkal, amelyek az üzeneteinken keresztül figyelik majd, hogy miben lehetnek a "segítségünkre" vagyis milyen új terméket vagy szolgáltatást ajánljanak figyelmünkbe az elhangzott szavak alapján. Az eddig elvétve előforduló chatbotos reklámüzenetek akár már jövőre gyakoribbá válhatnak, annak ellenére, hogy a cég idén még látszólag tiltakozott ez ellen. A nyelvi különbségek viszont még a Facebook chatbotjainak is problémát okozhatnak, úgyhogy ezek a típusú marketinges botok jövőre inkább még csak az angol nyelvű üzenetekben fognak elterjedni.

Falnak fut az Apple

Nem marad visszhang nélkül az Apple hadjárata a felhasználók ellen 2017-ben. Az új MacBook Prók, az Air sorozat befejezése, a több szempontból visszalépés iPhone 7, az iPad vonal frissítésének hiánya jövőre meg fogja bosszulni magát. Azt persze merész lenne állítani, hogy az eddigi vásárlók hirtelen windowsos laptopra, netán androidos telefonra váltanának. Erre nincs is szükség, elég, ha csak egy fél évet, évet várnak a következő modell beszerzésével, máris darabokra esik az Apple üzleti ciklusa.

És nagy a valószínűsége, hogy pontosan ez fog 2017-ben történni. A telepített bázist utoljára a nagy kijelzős iPhone piacra dobásával sikerült kiugró hatékonysággal rávenni a frissítésre, hasonlóan nagy dobásra lett volna szükség 2016-ban is ahhoz, hogy a cég fenn tudja tartani a lendületet a következő negyedévekben. Van persze esély arra, hogy az Apple valami egészen lenyűgözőt és úttörőt mutat be 2017-ben, ennek azonban a technika jelenlegi állását tekintve igencsak csekély valószínűséget adunk.

Drámai változások a hazai mobilos piacon

Nagy tételben fogadtak a hazai mobilszolgáltatók arra, hogy megkülönböztetett szolgáltatásokkal tudják monetizálni a kiépített 4G-s hálózatok kapacitását. A stratégia lényege, hogy a felhasználókat a mobilszolgáltató a partnerek illetve saját alkalmazásai felé terelje, legyen az tévé, zenestreaming vagy bármi hasonló. Ha ezért a partnertől és/vagy a felhasználótól pénzt lehet kérni, akkor kényelmes profitot lehet akasztani.

Ryszka Sambor, a DIGI ügyvezetője és Karas Mónika, az NMHH elnöke 2014-ben

Ennek tett keresztbe az EU-s hálózatsemlegességi rendelet, amelyet az NMHH tempósan itthon is gyakorlatba ültetett, elsőként a Telekom TV GO-t kaszálva el, az alkalmazott zero-rating gyakorlat ugyanis immár törvényellenes a hatóság szerint. Ez várhatóan alaposan megbolygatja majd a mobilos piacot, a szolgáltatóknak alaposan át kell majd gondolniuk, hogy hogyan szegmentálják a piacot és miért kérnek pénzt a felhasználótól (és mennyit). Ha ehhez hozzá vesszük, hogy akár 2017-ben elindulhat a Digi mobilszolgáltatása is valamilyen formában, akkor mindenképp izgalmas év elé nézünk.

Biztonság: van még lefelé

Nem áll jól az informatikai biztonság szénája: az IoT eszközök tragikus védelme, az otthoni routerek, az autók és a foltozatlan androidos telefonok milliárdos megcélozható bázist jelentenek. Eközben a támadó eszköztár demokratizálódik, már hazai “pistikék” is zsarolóvírust “fejlesztenek”, miközben az állami szereplők támadó arzenálja is egyre félelmetesebb. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az egységsugarú felhasználóknál sem sikerült tudatosítani a biztonságos számítógép-, okostelefon- és internethasználat alapelemeit sem, akkor készen is van a robbanóelegy.

Minden adott tehát, hogy a 2000-es évek elejének teljes biztonsági káosza újra eljöjjön, igaz, ezúttal egy nagyságrenddel több felhasználót érintve és nagyobb kárt okozva. Akkor igazi biztonsági forradalmat váltott ki a támadássorozat, amelynek a Windows XP-t, a patch keddet és számtalan új technológiát, fejlesztési metodológiát köszönhetünk - csak remélhetjük, hogy egy hasonló fordulathoz nem kell IT-katasztrófa 2017-ben.