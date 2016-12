Már most bemutatkoztak a 2017-es ThinkPadek

Rohamosan közeleg az év vége, a Lenovónak azonban még sikerült egy egészen fontos bejelentést becsempésznie a szilveszteri pezsgőbontás elé: a cég a legújabb, immár 70-re végződő szériaszámú ThinkPad sorozatról rántotta le a leplet. A népszerű üzleti notebookok új modelljei első pillantásra nem sokban különböznek az elmúlt években látott gépektől, a gyártónak azonban a kötelező motorháztető alatti frissítéseken túl - mint az Intel Kaby Lake processzorok - is sikerült néhány fontos újdonságot becsempészni az eszközökbe.

Ilyen Microsoft Precision TouchPad API támogatása - ez még a Windows 8-cal érkezett új tapipad-szabvány, a Microsoft és a Synaptics közreműködéséből. Ez végre szakít a hagyományos windowsos logikával, miszerint a touchpad egeret emulál, így a fejlett képességek, mint a multitouch, gesztusok és számos más funkció a meghajtóprogramból az operációs rendszer hatáskörébe kerülhet át. A PC-gyártók körében eddig nem aratott osztatlan sikert ez a szabvány, de a Microsoft a hírek szerint hamarosan a Windows logó program részévé emeli azt, így a Lenovo jobbnak látta előremenekülni és a ThinkPadeken immár egységesen bevezette az új szoftveres megoldást.

Ugyancsak újdonság, hogy az új ThinkPad széria Windows 10 Signature Editionnel a fedélzetén érkezik, azaz a notebookok garantáltan bloatware-mentesek. A repertoárban mindezek mellett az Intel Optane meghajtói is feltűnnek, igaz csak kis méretben, ezeket az M.2 meghajtókat a gépek ennek megfelelően a merevlemezek gyorsítótárazására használják majd. Ahogy sok konkurens gyártónál, immár a ThinkPadeken is megjelennek a Thunderbolt 3 támogatással érkező USB-C aljzatok, végül de nem utolsó sorban pedig a gépek egyes modelljei a vállalattól megszokott fekete mellett már ezüst színben is kaphatók lesznek.

A T sorozat

Az új 14 hüvelykes kijelzővel szerelt T470 és nagy testvére, a 15,6 hüvelykes T570 is kap az Optane meghajtókból, egész pontosan 16 gigabájtot. A gépeket a cég a megszokott ujjlenyomat-olvasók mellett Windows Hello támogatással érkező kamerákkal is felszerelte, azokba továbbá 32 gigabájt DDR4 RAM fér. A nagyméretű notebookokból a dedikált GPU sem hiányzik, azokba a cég GeForce 940MX grafikát tett. Kijelző terén a T470-t választóknak be kell érniük a Full HD felbontással, a T570-nél viszont már 3840x2160 pixelt is a panelre lehet zsúfolni. A kisebb masina már februárban elérhető lesz, nettó 914 dolláros indulóáron, a nagyobb modellre viszont márciusig várni kell, az nettó 909 dollárról indul.

ThinkPad T470

A T470-ből az alapverzió mellett a szokásos könnyített, illetve izmosabb variánsok is elérhetők lesznek, azaz a T470s és T470p. Az "s" verzió a hagyományokkal szakítva már ezüst kivitelben is elérhető, abba a vékonyabb kialakítás miatt csak legfeljebb 24 gigabájt RAM-ot pakolhatunk, illetve egy terabájtos PCIe SSD-t. Az masszívabb T470p-ben már ismét 32 gigabájtnál tetőzik a maximális memória mennyisége, az a GeForce 940MX dedikált grafika mellett a fenti modellekkel ellentétben nem U szériás processzorral érkezik, helyette nagyobb teljesítményű 45 wattos lapkát kap. Ebből a gépből sem maradt ki továbbá a 16 gigabájtos Optane meghajtó. Az T470s februártól nettó 1099 dolláros ártól válik elérhetővé, míg a T470p márciusban 1049 dolláros áron kerül a boltokba.

Az L sorozat

A vállalati "tömegnotebooknak" szánt L széria sem úszta meg a frissítését, a 14 hüvelykes, Full HD kijelzővel érkező L470-be a 32 gigabájt maximális RAM mellett a T-s gépekhez hasonlóan eljutott az választható Optane caching, sőt, egy Radeon R5 M430 chip formájában még dedikált GPU-val is elérhető. Az eggyel nagyobb, 15,6 hüvelykes L570 is hozza a fenti paramétereket, abban továbbá igény szerint akár egy optikai meghajtó is elfér. Az L470 indulóára nettó 799, az L570-é pedig 809 dollár lesz, mindkét gép márciusban tűnik fel a boltok polcain.

X széria

A Lenovo az X sorozat legújabb tagjába, az 12,5 hüvelykes X270-be már csak maximum 16 gigabájt RAM-ot tesz, cserébe viszont 2 terabjátos HDD-t vagy 512 gigabájtos PCIe SSD-t is kérhetünk a notebookba. Az eszközben, ahogy a korábbi években, most is két akkumulátort találunk, egy beépített és egy cserélhető telepet, így utóbbi a gép kikapcsolása nélkül is kivehető. Az akkupáros (a legnagyobb elérhető cserélhető akkuval) a gyártó ígérete szerint "akár" 21,4 órás üzemidőt ígér, ez a gyakorlatban persze valószínűleg számottevően kevesebb lesz normál terhelés alatt, ugyanakkor már az is impresszív, ha távolról is megközelíti a Lenovo által kijelölt időt. A gép márciustól vásárolható meg, nettó 909 dolláros kezdőáron.

ThinkPad Yoga 370 és ThinkPad 13

A vállalat a frissítések mellett egy új modellt is bevezet, ez a 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt Yoga szériát bővítő ThinkPad Yoga 370. Utóbbi a tavalyról már megismert, 12 hüvelykes Yoga 260 és 14 hüvelykes Yoga 460 közé érkezik, ennek megfelelően képátlója 13,3 hüvelyk, a panel pedig Full HD felbontást kap. A gép T470s-hez hasonlóan ezüst színben is piacra kerül, továbbá a sorozattól megszokott módon a készülékházba dokkolható érintőtoll is tartozik majd hozzá. Az eszköz jövő márciusban jelenik meg, nettó 1264 dolláros árcédulával.

A gyártó leginkább költséghatékony megoldását a ThinkPad 13 jelenti. A gép, amely ugyancsak elérhető lesz ezüstszínű kivitelben is a fentiekhez hasonlóan Kaby Lake lapkákat kap, továbbá akár 32 gigabájt DDR4 RAM-ot, illetve Full HD kijelzőt. Az USB-C innen sem hiányzik, a gép indulóárát pedig a vállalat a portfólió többi tagjánál jelentősen alacsonyabban, nettó 674 dollárnál húzta meg. Az érdeklődők már januárban kézbe vehetik az eszközt.

Kiegészítők

Az új notebookokkal párhuzamosan a Lenovo egy sor kiegészítőt is piacra dobott, egész pontosan két dokkolót és két új ThinkVision kijelzőt. A ThinkPad Thunderbolt 3 Dock, mint arra neve is utal, az USB-C aljzatok mögött Thunderbolt 3 támogatást rejtegető gépeket célozza, azon két DisplayPort és egy HDMI aljzat is helyet kapott, sőt a cég a jó öreg VGA-ról sem feledkezett meg. Az eszközre jutott még öt USB 3.0 port, gigabites Ethernet, headset jack, illetve egy USB-C-s Thunderbolt 3 kivezetés is. A februárban rajtoló, nettó 280 dolláros kiegészítővel egyszerre akár három UHD kijelzőt is meghajthatunk, ha azt a mögötte lévő gép is bírja.

A cég másik dokkolója a Thunderbolt 3 nélküli gépeket célozza, amelyek USB 3.1 Gen 2-re építenek. Ennek megfelelően valamivel szerényebb rajta az aljzatpaletta, a készüléken azonban így is találunk két DisplaPort, egy VGA, három USB 3.0 és két USB 2.0 portot, illetve egy USB-C aljzatot is, a gigabites Ethernet és a headset csatlakozója mellett. Az eszköz két csatlakoztatott Full HD kijelzővel vagy egy UHD megjelenítővel birkózik meg, utóbbi esetében sajnos csak 30 hertzen.

A Lenovo elképesztően vékony peremű asztali kijelzőinek sora a ThinkVision P24h és P27h modellekkel gyarapodott, az első 23,8, a második pedig 27 hüvelykes képátlóval érkezik. Mindkét modell QHD, azaz 2560x1440 pixeles felbontást kap, illetve sRGB-re kalibrálva érkeznek. A kijelzők két HDMI bemenet mellett DisplayPort ki- és bemenetet is kaptak, ha valaki sorba kötve akarná használni a megjelenítőket. Természetesen az USB-C sem maradt ki a repertoárból, továbbá négy darab USB 3.0 aljzat is jutott az eszközökre, amelyek így kvázi dokkolóként is használhatók. . Ahogy jó vállalati monitorokhoz illik a kijelzők magassága állítható, a panelek pedig 90 fokban elforgathatók. A kisebb modell 260, a nagyobb pedig 330 dolláros nettó áron lesz kapható, jövő márciustól.