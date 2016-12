Megépült az első napelemes autóút Franciaországban

Elkészült a világ első napelemes cellákból összeálló autóútja a Franciaország normandiai részén fekvő Tourouvre-au-Perche-ben, 2800 négyzetméteres felületen és egy kilométer hosszúságban terül el az ötezer lakost számláló faluban, a két pályás útnak mindössze az egyik felén. Egyébként a település nem annyira a fényességről nevezetes, egyes elemzések szerint a napsütéses órák száma majdnem fele a dél-franciaországi értékekhez képest. A kivitelező számítása szerint napi 2000 jármű fog áthaladni a napelemeken, és ez a forgalom mindössze a nap 20 százalékára korlátozódik, így a napfény elegendő ideig éri majd a felületet. Azt remélik a lakosok az útszakasztól, hogy innentől kezdve a helyi közvilágításhoz elegendő energiát fog termelni.

A kivitelezést a francia gyökerű Colas csoport végezte, amely ötven országban van jelen, köztük hazánkban is. Már több mint öt éve fejleszti a cég Wattway névre keresztelt napelemes megoldását, korábban például parkolókban tesztelte, de most először veti be mindennapi használatra. A Colas szerint persze ez nem fog gondot okozni, mert a néhány milliméter vastagságú panelek ráépíthetőek a meglévő útra, amely így strapabíróvá teszi és költséget is spórol. Utóbbi megállapítást többek közt az Ars Technica is vitatja, mivel ez a projekt összesen 5 millióba került a franciáknak, ami sok milliárd eurót jelentene, ha később az egy millió kilométeres úthálózatból álló ország egészét szeretnék lefedni. Ebből következően teljesen elrugaszkodottnak tűnik jelenleg a kivitelező terve arról, hogy az "energetikailag függetlenné válhatna" a teljes ország lefedésével.

Már korábbi tapasztalat is van arról, hogy a napelemes pálya mennyire nem éri meg. 2014-ben 70 méter hosszú kristályos szilícium cellákból építettek kerékpárutat a hollandok 3 millió euróért. Későbbi számítások szerint ez a megoldás 300 kWh villamos energiát termelt azon az áron, amennyibe 520 000 kWh hagyományosan előállított energia kerül. A projekt ellenzői nem csak a költséghatékonyságot kifogásolják, hanem magát a módszert is, ugyanis a vízszintes felületeken elhelyezett napelemes panelek kevésbé hatékonyak, mintha megfelelő szögben döntött felületekre raknák fel őket. Ebben az esetben sem arról van szó, hogy ne lenne elég hely a francia háztetőkön - bár a kivitelező állítja, hogy a paneljeik csaknem akkor hatékonysággal működnek, mint a házakon lévőek.

Ráadásul a megújuló energiák francia érdekvédelmi szövetségének (SER) megállapítása szerint jelenleg a napelemes utakból nyerhető energia tizenháromszor többe kerül, mint a hagyományos napelemekből származó energia. Ebben az esetben minden egyes kilowatt peak azaz a napelemek elvi csúcsteljesítménye 17 euróba kerül, míg a háztetőn lévő panel kilowattja 1,30 eurós a francia The Local információi szerint. A kivitelező azt reméli, hogy az előállítás 2020-ra már sokkal versenyképesebb lesz a mostaninál, ahogy 2009 és 2015 között is 60 százalékkal csökkent az elállítás költsége.

Egyelőre két évig fog tartani a tesztidőszak, és ha az állam úgy ítéli, hogy megérte az árát, akkor az országban több helyen is lefektetne még fotovoltaikus cellákat. Ségolene Royal, Franciaország környezetvédelmi minisztere megnyitó beszédében négy éves tervet vázolt fel, mely szerint nem az egész francia úthálózat lefedése a cél, hanem ezer kilométerenként szeretnének egy kilométert napelemekkel felszerelni hosszú távon. Az a következő két évben biztosan kiderül, hogy a Wattway valójában mennyire strapabíró, és valóban megtermeli-e az előzetes számításoknak megfelelő energiát a falu közvilágítása számára.