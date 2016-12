AR fejlesztőcéget vesz a Snapchat

Izraelben vásárolt be a Snapchat - pontosabban a Snap Inc. - a vállalat a helyi Cimagine-t kebelezte be, amely a kiterjesztett valóságot célzó alkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A felvásárolt cég platformjával annak partnerei termékeiket weboldalaikon és mobilalkalmazásaikban térben jeleníthetik meg, az eszköz kameráját használva akár a felhasználó környezetébe beillesztve. A látogatóknak így például lehetőségük van a lakásban virtuálisan megtekinteni egy-egy bútort kiszemelt helyén, mielőtt azt ténylegesen hazavinnék - hasonló megoldást egyébként már számos AR termék, többek között a Lenovo Project Tango technológiára építő okostelefonjának bemutatásakor is láthattunk.

A Cimagine a TechCrunch szerint olyan partnerekkel dolgozik együtt mint a brit Shop Direct vagy a kaliforniai Jerome's, sőt a listán a Coca-Cola is ott van, az akvizíció összege pedig 30-40 millió dollár környékén mozog. A felvásárlásban vélhetően nem csak a technológia, de a szakemberek megszerzése is komoly szerepet játszott, a cég négy alapítója ugyanis elismert szakértők a képfeldolgozás és gépi látás területén.

Aki akár távolról is találkozott már a Snapchattel tudja, hogy az alkalmazás nagyban épít a kiterjesztett valóságra, azon belül is elsősorban a felhasználó arcára valós időben húzott virtuális maszkokra, így bőven lesz hol kamatoztatnia a megszerzett szakemberek tudását, de az sem kizárt, hogy a jövőben ezen túlmutató AR megoldásokat is láthatunk a csevegőalkalmazástól. A Cimagine székhelye a Fortune szerint a jövőben a Snapchat izraeli kutatás-fejlesztési központjaként is szolgál majd, a vállalat továbbá a beolvasztott cég jelenlegi húszfős legénységét a tervek szerint gyors ütemben bővíti majd. A 2012-ben alapított Cimagine egyelőre nem kommentálta a felvásárlás hírét.

A Snap Inc. időközben egyre közelít a tőzsdei rajt felé is, a több mint 100 millió aktív felhasználót számláló, elsősorban a 13-24 év közötti korosztályban népszerű cég egyes becslések szerint 25 milliárd dolláros piaci értékkel is rendelkezhet, amiben komoly szerepe van a Snap Inc. által májusban bevont, mintegy 1,81 milliárd dollár tőkének. Ezzel a vállalat IPO-ja lenne a legnagyobb összegű tőzsdére lépés a Twitteré óta.