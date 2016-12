PC-re és Macre is elérhető a Raspberry Pi PIXEL

A Raspberry Pi-ről ismerős PIXEL lehelhet új életet a régi PC-kbe és Macekbe: a Raspberry Pi Foundation bejelentette, x86-os platformokon is elérhetővé teszi operációs rendszerét. A pehelysúlyú szoftver Debianra Linuxra épít, arra húzza fel a PIXEL (leánykori nevén Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight) asztali környezetet.

A háttérben egész pontosan a Debian 8.6, azaz a Jessie dolgozik, maga felület pedig az LXDE X11 alapjain nyugszik. A Raspberry Pi tulajdonosok már ősz elején, szeptemberben kipróbálhatták a rendszert, most pedig az a PC-ken is munkára fogható, akkor is, ha már idősebb masináról van szó: a szoftver 512 megabájt memóriával is elzakatol. A PIXEL lemezképfájlja szabadon letölthető a Raspberry Pi weboldaláról, amellyel aztán pendrive-ról telepíthetjük a rendszert - de nosztalgiázni vágyók akár DVD-re is kiírhatják azt. A bootolható USB-meghajtók készítéséhez a Raspberry csapata egyébként az Etcher nevű appot ajánlja, utóbbival néhány kattintással legyártható PIXEL-t USB-stick, az eszközről pedig egyenesen a PIXEL felületre bootolhatunk.

A rendszerrel a fejlesztők egy egyszerű, de modern, mindennapi feladatokra jól használható felületet igyekeznek biztosítani a felhasználók számára, akkor is ha alatta szerény hardver dolgozik. Ennek megfelelően a PIXEL kulcsrakészen tartalmaz egy sor alapvető eszközt, legyen szó szabad szoftveres vagy akár jogvédett termékekről: a repertoárban többek között a Chromium böngésző, illetve a notórius Adobe Flash is megtalálható, hiányzik belőle ugyanakkor a Raspberry Pi-ról ismerős Minecraft és a Wolfram Mathematica, ezeket ugyanis korábbi licencmegállapodások miatt a szervezet csak saját hardverére teheti fel. A rendszer kapui természetesen a Debianra elérhető valamennyi szoftver előtt is nyitva állnak.

Azt érdemes észben tartani, hogy a PIXEL egyelőre prototípus fázisban van, a jelenleg elérhető verzió még nem a végleges, stabil kiadás. Ennek megfelelően a használat során jó eséllyel felbukkanhatnak különböző kisebb bugok és hibák egyes hardverkonfigurációk esetében, ezeket azonban a fejlesztőcsapat a felhasználói visszajelzések alapján igyekszik kijavítani. Ilyen hiba egyes újabb Maceken, hogy a gép nem ismeri fel a rendszert tartalmazó lemezt bootolhatóként, ennek orvoslása azonban már folyamatban van.