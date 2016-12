Kiugró első nap után elmarad a Super Mario Run sikere

Csúcsot döntött a megjelenést követő pár napban a Super Mario Run mobiljátékon belül elköltött összegek aránya, megelőzte az eddig legnagyobb népszerűséget elérő Pokemon Gót is, viszont a gyors sikert hanyatlás követte. December 15 és 17 között, azaz a kiadás utáni első három napban az iTunes-on elköltött összegek közül a Super Mario Run 29,5 százalékot gyűjtött be, miközben a Pokémon Go csak 5,8 százalékot, a Cand Crush-ok pedig 3,5-4,3 százalékot. Az adatokat a Slice Intelligence tette közzé több mint 26,7 ezer amerikai felhasználó adatai alapján. A cég 4,4 millió online vásárlót követ figyelemmel, akik a Slice alkalmazást használják az online vásárlásaikhoz, így reális képpel rendelkezik az e-kereskedelmi piacról.

A játék népszerűségét az App Annie is alátámasztotta adatokkal, miszerint összesen 37 millió letöltést és 14 millió dolláros bevételt könyvelhetett el a Nintendo az első három napban, ami 4 százalékos konverziós arányt jelent világszinten. Leginkább az Egyesült Államokban ért el gyors sikert Mario, ahonnan 11 millió felhasználó töltötte le, miközben 8 millió dollárt költött el összesen. Napi szintre lebontva hárommillióan nyitották meg amerikaiak közül az alkalmazást, amellyel az iOS játékok között a Super Mario Run abszolút az élre tört.

A kedvező mutatók ellenére ellentmondás érezhető az appon belüli vásárlás népszerűsége és aközött, hogy a Nintendo részvényei esni kezdtek a Super Mario megjelenése után, mivel az elemzők egy része nem ért egyet a fizetési modellel. A játék ingyenesen letölthető, viszont csak egy kis ideig próbálható ki ingyen, utána fizetni kell a pályák eléréséért 10 dollárt, ami egészen magas összegnek számít az iTunes-on belül is. Ráadásul az app folyamatos internetkapcsolatot igényel, nem lehet offline módban használni. Mindezek miatt a felhasználók közül sokan csak egy csillaggal értékelték az alkalmazást az App Store-ban - az Apptoppia kimutatása szerint az "ajánlók" fele negatív értékelésekből állt az első napon, és ez a tendencia folytatódik azóta is.

A Pokemon Góval összehasonlítva a Super Mario első napja jobban sikerült, nagyjából háromszor jobb eredményt ért el a pokémonokra a megjelenés napján fordított összegnél a Slice Intelligence adatai szerint. Viszont a következő napokban a játékon belüli költések aránya zuhanásba kezdett, egyre jobban fogynak a fizetésre hajlandó felhasználók, így igazolódni látszik az elemzők baljós előrejelzése. A Pokémon egészen más stratégiát követett a július 6-i bevezetésnél, az alkalmazás eleinte csak néhány országban volt elérhető, és lassan terjeszkedett. Az üzleti modell is hagyományos, az ingyenes használat mellett a játékosok a plusz eszközökért fizethetnek - az appon belül elköltött összegek július 15-én érték el a csúcsot, vagyis kilenc nappal a megjelenés után. Úgy tűnik, a régi modell még mindig kifizetődőbb a Super Mario Run új próbálkozásánál, amelyen lehet, hogy a jövőben változtatni kényszerül, ha elfogynak a vásárlók.

Az új Mario egyelőre csak iOS eszközökön, iPhone-on és iPad-en érhető el, az andoidos megjelenése 2017-ben várható. Addig érdemes lesz átgondolni a Nintendónak az üzleti modellt, mivel az androidos felhasználók valószínűleg még kevésbé lesznek hajlandóak fizetni egy alkalmazásért.