Saját okosórákkal rúgja be az új Android Weart a Google

Nem áll túl jól az okosórák szénája, a készülékeknek máig nem sikerült igazán megfogni a vásárlókat, a viselhető eszközök piacán továbbra is az egyszerűbb termékek, elsősorban a fitneszkiegészítők uralják. A Google okosórás paltformja az utóbbi hónapokban különösen rossz helyzetbe került, az IDC legutóbbi elemzése szerint Android Wearre építő eszköznek a piacon nem hogy dobogós helyet nem sikerült szerezni, de még az első ötbe sem került be ilyen készülék gyártója - a keresőóriás azonban nem adja fel.

A vállalat rövidesen saját okosórát dob piacra, amelytől reményei szerint a platform új lendületet kaphat. Hasonló ambíciókról a cég háza táján már korábban is keringtek pletykák, a híreszteléseket azonban most az Android Wear termékmenedzsere, Jeff Chang a The Verge-nek nyilatkozva hivatalosan is megerősítette. A Google ráadásul nem egy, de mindjárt két órával rukkol majd elő, a várakozások szerint már jövő év első negyedében. A készülékek lesznek az első, Android Wear 2.0-val érkező modellek, amelyekkel a cég iránymutatást szándékozik adni a gyártóknak és a piacnak, hogy pontosan hogyan képzeli el a szegmens termékeinek jövőjét.

A kezdeményezés erősen emlékeztet az idén megszüntetett Nexus programra, amelyben a Google egy-egy gyártópartnerrel közösen adta ki referenciatelefonjait, az Android legfrissebb verziójával felszerelve. A már küszöbön lévő új okosórák persze nem Nexus brand alatt látnak majd napvilágot, sőt nem is a cég idén ősszel bevezetett Pixel márkaneve alá kerülnek be, helyette annak a gyártópartnernek a logóját viselik majd, amellyel a Google együttműködött az okosórák kifejlesztése során. Chang azt egyelőre nem árulta el pontosan melyik vállalatról van szó, annyit azonban tudni lehet, hogy az már korábban is dobott piacra Android Weart futtató eszközöket. Nem meglepő ha sokaknak elsőre az immár a Lenovo szárnyai alatt dolgozó Motorola ugrik be, amelyet a kínaiak a Google-től vettek meg.

Az Android Wear 2.0 tehát a két új Google-órán mutatkozik majd be, ezt követően pedig frissítésként az a szoftvert támogató korábbi okosórákra is megérkezik. Január végén még számíthatunk egy fejlesztői kiadásra a szoftverből, amely már ízelítőt hoz az iOS támogatásból is. A keresőóriás várakozásai szerint a jövő év folyamán több gyártótól is számíthatunk viselhető platform 2.0-s változatát futtató órákra, ezek közül bizonyára több is bemutatkozik majd a hamarosan rajtoló CES-en. A Google-nek, illetve gyártópartnereinek láthatóan komoly lemaradást kell behozniuk, miután a piacon nem csak az Apple, de a Samsung is szorongatja őket. Bár a dél-koreai gyártó eleinte maga is szerencsét próbált az Android Wear platformon, mára teljesen saját Tizen szoftverére váltott, amivel láthatóan sikeresebb, mint a Google megoldása. A Wear 2.0 többek között önálló okosórás appokkal és Android Pay támogatással száll majd versenybe, az azonban erősen kérdéses, hogy sikerül-e végre felpezsdítenie az okosórák erőtlen piacát.