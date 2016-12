Újra szabadalomháború: Nokia vs Apple

Szabadalomsértési pereket akasztott a Nokia az Apple nyakába - jelentette be a finn vállalat. A cég közlése szerint a licencelésre vonatkozó tárgyalások zátonyra futottak, ennek következtében a Nokia arra kényszerült, hogy jogi úton szerezzen érvényt szellemi tulajdonának, és pert indított az Apple ellen Németországban és az Egyesült Államokban is. Ezekben összesen 32 mobilos szabadalom megsértésével vádolja a céget, de újabb perek indítása is folyamatban van további országokban.

A két vállalat között még 2011-ben született egy szűk szabadalmi megállapodás, amelynek keretében az Apple a Nokia egyes mobilos (jellemzően GSM technológiához kötődő) szabadalmait licenceli. Azóta azonban a Nokia jelentős mértékben növelte szabadalomportfólióját, 2013-ban a Nokia Siemens Networks bekebelezésével, 2016-ban pedig az Alcatel-Lucent felvásárlásával jutott további szabadalmak birtokába, ezekre értelemszerűen a 2011-es egyezmény nem vonatkozott. A most bevetett 32 szabadalom között a kijelzőre, a felhasználói felületre, szoftverre, antennára, chipsetre és videós kódolásra vonatkozó szabadalmak is vannak.

Az egyik utolsó Nokia-féle felhasználói felület. Most perelnek miatta.

"Mi mindig hajlandóak voltunk megfizetni a fair árat felhasznált technológiák szabadalmi jogaiért" - nyilatkozta az Apple szóvivője, Josh Rosenstock a Reutersnek. "Sajnos a Nokia nem volt hajlandó fair alapon licencelni szabadalmait, ezért most a szabadalmi trollok taktikáit bevetve próbál kizsarolni pénzt az Apple-ből, a licencrátát az Apple saját találmányaira is alkalmazva."

Az Apple vádaskodása nem üres beszéd, a cég pert is indított több cég, köztük az Acacia és a Conversant ellen, ez olyan PAE-lista (patent assertion entity, magyarán szabadalmi troll), amelyeket a Nokia lát el munícióval. Az Apple panasza szerint ezek a cégek a Nokiával együttműködve versenyellenes magatartást folytatnak, ezért a kaliforniai bíróságon pert indított ellenük. A cég érvelése szerint a Nokia ezeket az amúgy saját gazdasági tevékenységet nem végző cégecskéket használja arra, hogy megkerülje a szabadalmak fair és ésszerű (FRAND) korlátok közötti licencelését - a mobilos szabványokhoz kapcsolódó szabadalmakat ugyanis a Nokia FRAND elven köteles licencelni.

Nem kell sietni

Az Apple-Samsung szabadalmi ügy kapcsán írtuk, hogy az amerikai (és úgy általában a globális) szabadalmi rendszer cserben hagyta az Apple-t, a cég bejegyzett szellemi tulajdonát a dél-koreai gyártó úgy sérthette meg, hogy ezért a büntetés csak évek múlva érkezett meg. Így viszont az Apple nem tudta megakadályozni a Samsung piaci térnyerését, a szabadalmakat pedig nem tudta valódi versenyelőnnyé konvertálni.

A Nokia alapállása és céljai ettől merőben eltérnek: a finn gyökerű vállalat licencdíjat szeretne húzni, az időfaktor pedig szinte irreleváns. Amennyiben a bíróság valamely ponton majd a Nokiának ad igazat, akkor a cég kényelmesen behajthatja az elmaradt licencdíjakat és jogosult lesz azt a jövőben is begyűjteni az Apple-től, a cég pedig egyértelműen hosszú távú megállapodásokra törekszik, rendszeres, kiszámítható jövedelemmel.

Márpedig a Nokia licencdivíziója már most igen egészséges rendszeres jövedelemmel bír. A Nokia Technologies részleg az elmúlt negyedévben 353 millió eurós bevételt generált, dupláját a tavalyi év hasonló időszakában elért 169 milliónak, éve szinten pedig már milliárd eurós biznisszé nőtte ki magát.

Apple-Ericsson, Nokia-Samsung

A nagy "termonukleáris" szabadalomháború, az Apple-Samsung persorozat hátterében több másik, legalább ilyen fontosságú ügy zajlott csendben. Az Apple és az Ericsson, illetve a Samsung és a Nokia szabadalomvitája is megegyezéssel zárult, amelyben az okostelefon-gyártók (Apple és Samsung) licencdíjat fizetnek a piacon kudarcot valló ex-gyártóknak (Ericsson és Nokia). Az új Nokia-Apple per is ez utóbbi kettőre rímel, és azokhoz hasonlóan várhatóan ez is kiegyezéssel zárulhat.

Ennek a várakozásnak némileg ellentmond az Apple viszontkeresete, amelyben a troll szatelliteket vádolja a cég versenyellenes magatartással, amennyiben ez a per sikeres lesz, az egyrészt letörheti ezt a gyakorlatot, másrészt jelentős lendületet adhat az Apple-nek a Nokia által indított perben.