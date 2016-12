Elkészült az első microsoftos Beam frissítési csomag

Új verzió jelenik meg a játékstreames Beamből a Pro felhasználók számára, már a Microsoft forrásainak a felhasználásával. A Twitch-versenytárs bekebelezését idén nyáron jelentette be a redmondi cég, és rögtön átalakításba kezdett. A Beam fejlesztői az Xbox divízióba tagolódtak be, ezért érthető módon sokan konzolos támogatást várják a streamhez - ez azonban még továbbra is a levegőben lóg, várhatóan a 2017 márciusi Creators Update kiadásáig.

Helyette változik a külső megjelenés, a logó, az adatátvitel sebessége és néhány funkció. Az oldal a fejlesztők ígérete szerint ötször gyorsabban töltődik be a korábbinál, és ennek jelzésére ki is vették a töltődés jellegzetes "spinner" köralakzatát. További látványos változások lesznek tapasztalhatóak a 10 megabitesre növelt adatátvitelben, az 1440p 60 FPS streamek támogatásában, valamint a dinamikus videót is tűrő ("super high motion") 1080p-s kódolásban. A gyorsaság és a felhasználóbarát felület az oldal kulcsfontosságú elemei közé tartoznak, mivel a Beam előnye a 200 milliszekundumos átlagos késleltetés, ami jóval alacsonyabb a Twitch 10-15 másodpercéhez képest, és így nem csak a nézők és a streamer közti kommunikációt segíti, hanem a felhasználó és a játék közötti interakciót is.

A szolgáltatás mobiloldalt is kapott. A cég kiemelte, hogy a jövőben a mobilos fejlesztésekre több erőforrást szeretne fordítani. 2017 elején egy hibrid alkalmazás kiadását tervezik, melyről egyelőre csak annyit árultak el, hogy ezt követően minden oldal frissítését követően a mobilalkalmazások is megújulnak minden mobileszközön.

Az Xbox-kötődést egyelőre csak az Xbox Live belépési jelzi előre, ami egyelőre opcionális, viszont a jövőben a Microsoft csak ezt a lehetőséget szeretné meghagyni a Beam-felhasználóknak. A cég indokai közé tartozik, hogy így a streamerek megkapják az Xbox eszközeit, a támogatást, a biztonságosabb kétfaktoros autentikációt a belépéshez, és az eddigiekhez képest több tartalomhoz hozzáférhetnek, nagyobb közösség tagjai lehetnek. Ennek a bevezetése után elkülönül majd a felhasználónév és a streamer által megadott csatornanév, amelyhez a jövőben hitelesítő rendszer is készül.

Több kisebb javítás tapasztalható a chatszolgáltatásban, amelyre a fejlesztők próbálnak hangsúlyt helyezni a közösségfejlesztés érdekében. Főleg hálózati problémák esetén volt szükség a jobb hibakezelésre, ezen kívül fejlődött még a chaten belüli szavazás kezelése, valamint üzenetküldés előtt az emotikonok megjelenése. Ezek azonban inkább a szükséges minimum fejlesztéseknek tűnnek a vetélytársakhoz képest, mivel az üzenetküldés funkció kifejezetten erős a Twitch-nél és a youtube-os Let's Play videóknál is.

Egyelőre a frissített változatot csak a Beam Pro felhasználói érhetik el, és tesztelhetik az újdonságokat. Az új verzió minden felhasználó számára 2017 elején fog megjelenni, valószínűleg a több Beam-újdonságot is tartalmazó Creators Update-tel együtt.