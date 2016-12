Az Edge is bevezeti a Google tömörítőjét

Támogatni fogja az Edge böngésző is a Brotli tömörítési algoritmust, ezzel a négy nagy böngészőből három már tudja fogadni az így csomagolt tartalmat is. Az új algoritmus támogatása az EdgeHTML motor 15.14986-os verziójától él, vagyis (a verziószámból sejthetően) egyelőre csak az Insider Preview felhasználói próbálhatják ki, a nagyközönségnek pedig a Creators Update rajtjával élesedik majd.

A Brotli előnyeiről korábban már részletesen írtunk, a Google-mérnökök, Jyrki Alakuijala és Szabadka Zoltán által fejlesztett új tömörítő néhány szokatlan megoldást használ - például statikus szótárat használ, így az overheadként nem jelenik meg a tömörített állományokban. Egy másik szokatlan elem pedig a hatalmas tömörítési ablak, amely szintén a hatékonyságot javítja. Az egyediség miatt a Brotli nem kompatibilis más tömörítési algoritmusokkal, így használatához szerveroldali és kliensoldali implementációra is szükség van, utóbbiban hoz most újdonságot az Edge-támogatás bevezetése (az IE11 azonban már nem kapja meg ezt az új funkciót).

Brotli: gyors és hatékony

A Brotlira a Microsoft az RFC 7932-es szabványként hivatkozik, a cég valamiért egyáltalán nem említi, hogy az innovatív algoritmust a Google mérnökei dolgozták ki, tették szabad forrásúvá és emelték iparági szabvánnyá. A szöveg szóhasználatára kommentben a Google mérnöke, Eric Lawrence is beszólt egyébként, ő azt kifogásolta, hogy a bejegyzés eredeti szövegében a Deflate-nél gyorsabbként jellemzik a Brotlit - ez ugyanis nem igaz, a Brotli a Deflate-nél valamivel lassabb (de még mindig gyors), viszont e kompromisszumért cserébe sokkal hatékonyabb tömörítést tud elérni.

A böngészők esetében értelemszerűen ez azt jelenti, hogy a szerver által kiküldött adatcsomag ennyivel kisebb lehet, így a sávszélességigény is jelentősen, más tömörítéshez képest akár negyedével is csökkenthető - nem elhanyagolható tehát a Brotli használatának előnye.

Persze, hogy az Apple a legutolsó

Ezzel (lassan hagyománnyá váló módon) az Apple lesz a legutolsó a nagy böngészőgyártók közül, amely a modern kezdeményezéseket felkarolja. A cég pedig fontos szereplő, ugyanis az iOS-es eszközökön kizárólag a Safari böngészőmotorja engedélyezett, ezt kényszerül használni minden alkalmazás, így az iPhone-ra írt Chrome és Firefox is.

Van az implementációban azért apró különbség a Brotlit támogató böngészők között is, leginkább abban, hogy a HTTP és HTTPS kapcsolatok esetében hogyan kezelik a Brotli-tömörítésű tartalmakat. A Chrome például a szerver felé csak HTTPS kapcsolat esetében jelzi a fogadási hajlandóságot, de a sima HTTP-n érkező csomagokat is kibontja. Az Edge ezzel szemben mindkét csatornán jelzi is, támogatja is a Brotlit, míg a Firefox kizárólag HTTPS-en működik.

Ennek történelmi okai vannak amúgy, a különböző internetes céleszközök (proxy szerverek vagy gateway szűrők) néha nem kezelik helyesen az ismeretlen tömörítésű állományokat és olvashatatlanná teszik az átmenő fájlokat. Ez korábban az SDCH (egy korábbi alternatív tömörítési algoritmus) esetében komoly gondokat okozott, így a Google mérnökei expliciten csak védett, HTTPS kapcsolaton támogatják azt.

Egy másik potenciális veszélyt egyébként a "tömörítési bomba" jelent, a Brotli algoritmusa ugyanis visszaélés-szerűen is használható. Megfelelően preparált adatokkal ugyanis elérhető extrém 300 000:1-hez arányt meghaladó tömörítési arány is, vagyis néhány kilobájtnyi adat kibontása is gigabájtokat eredményez, ez pedig meg tudja bontani a memóriakezelést és DoS-támadásra is bevethető. A HTTPS ennek esélyét mérsékelni tudja, hiszen így közbeékelődő támadó nem tud ilyen bombát beszúrni.