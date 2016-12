Lehúzza a rolót a Crytek budapesti stúdiója

Öt irodájától, köztük a budapestitől is megválik a népszerű Crysis játékot fejlesztő, német gyökerű Crytek stúdió. A lépésnek prózai okai vannak, a cég ugyanis hónapok óta komoly anyagi gondokkal küszködik, egyes alkalmazottak már hónapok óta nem kaptak fizetést, a fejlesztőcég lépése tehát inkább megkésett, mintsem elhamarkodott. A problémák és a masszív leépítések ellenére a Crytek tovább működik, de a tevékenység már csak a frankfurti és kijevi irodákra korlátozódik, ahol a CryEngine videójáték-motor fejlesztésén dolgoznak tovább a megmaradt alkalmazottak.

A budapesti iroda mellett a szöuli, a szófiai, a sanghaji, illetve az isztambuli is lehúzza a rolót, de hogy ez pontosan mennyi alkalmazottnak jelent munkanélküliséget, arról nem szól a vállalat szük közleménye. A budapesti csapat feladata közé tartozott például a játékok tartalmi részének segítése, illetve részben a CryEngine motor továbbfejlesztését is részben itt végezték, ami mellett az önálló játékként napvilágot látott Crysis Warhead tekinthető a stúdió legismertebb eredményének.

A hazánkban működött irodát közel 10 éve nyitotta a Crytek, amihez a cég vezetője akkor (szokás szerint) még nagy reményeket fűzött: "Az utóbbi két évben számos lehetőséget megfontoltunk és úgy határoztunk Budapesten nyitjuk meg a következő stúdiónkat, mert nem csak gyönyörű város ahol jó lakni és dolgozni, hanem mert tapasztalt és képzett játékfejlesztők is nagy számban találhatók itt" - mondta Avni Yerli, a Crytek ügyvezetője 2007 májusában.

A dolgozókat nem érhette villámcsapásként a hír, több forrás szerint már hónapok óta késett a fizetések átutalásával a Crytek. Egyes beszámolók szerint van aki hat hónapja nem kapott pénzt, miközben a menedzsmenttől semmiféle bocsánatkérés vagy magyarázat sem jött. Ezt tapasztalva már több alkalmazott elhagyta a süllyedő hajót, hogy máshol próbálják meg kamatoztatni tudásukat.

A komoly leépítés ellenére a Crytek még nem adja be a kulcsot, a játékok helyett viszont a CryEngine videójáték-motor fejlesztése kerül fókuszba a talpon maradt frankfurti és kijevi stúdiókban, amely szellemi tulajdont a jövőben több játék alapjaként is értékesíteni szeretne a cég.

A Crytek számára sajnos nem teljesen ismeretlenek az anyagi problémák, a 2004-ben Far Cry-jal berobbant fejlesztőcég a Crysis első epizódja óta gyakorlatilag folyamatos lejtmenetben van. Ezért két éve az amerikai és angliai irodát is be kellett zárnia, az ugyancsak anyagi problémák miatt megszerzett Homefront franchise jogát pedig nem sokkal később tovább is adta a Koch Media GmbH-nak.