Windowsos konténerekkel barátkozik az Amazon EC2

Nyit a Microsoft Windows Server felé az Amazon, a vállalat bejelentette, az EC2 Container Service már a windowsos konténereket is támogatja, igaz egyelőre béta címke alatt. A Windows Server 2016-tal a platformra a Docker támogatása is megérkezett, ami lehetővé teszi a konténerfuttatást a szervereken. A fejlesztők így a windowsos szoftvereiket konténerekbe csomagolva az ismerős Docker parancsokat használva futtathatják - amire mostantól, egyelőre tesztverzióban, de az AWS EC2 Container Service-ben (ECS) is lehetőség van.

Az Amazon ECS jól skálázható, nagy teljesítményű platform - Docker konténer támogatással - amellyel hatékonyan futtathatók alkalmazások nagyobb Amazon EC2 virtuális gépklasztereken is, mindezt a klaszterek kezelését célzó külön infrastruktúra telepítése, működtetése és skálázása nélkül. A frissen bejelentett funkció megvalósításához az Amazon az ECS konténer agenthez egy új, windowsos verziót fejlesztett, amelyet meglepő módon Apache 2.0 licenc alatt elérhetővé is tett az érdeklődők számára GitHubon.

A Microsoft és a Docker már jó ideje szorosan együtt dolgozik, hogy utóbbi motorja Windowson is működjön, beleértve a Windows 10 Anniversary Update verzióját is. A Microsoft továbbá vállalati támogatást biztosít a Docker Engine-hez a Windows Server 2016 ügyfelei számára. Ahogy azt a TechCrunch is kiemeli, a Windows Server Docker konténerfájljai (image-ei) elég vaskosak, méretük 9 és fél gigabájt fölött is lehet - erre az üzemeltetőknek érdemes lehet odafigyelni.

A Windows konténerek nagyban megkönnyíthetik azon vállalatok dolgát, amelyek saját, hosszabb ideje használt hardvereikről térnének át felhős platformokra, ugyanakkor saját, korábbi alkalmazásaikat is megtartanák - erre a Microsoft Azure platformja mellett a Google Cloud Platform felületén is lehetőség van, a jóból pedig láthatóan az Amazon sem akar kimaradni, a windowsos konténerek már a vállalat szolgáltatását használók számára is igénybe vehetők. A cég azt egyelőre nem közölte, tervei szerint pontosan meddig tart majd a funkció béta időszaka.